Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Куршскую косу, которая является жемчужиной Калининградской области. За шесть часов вы увидите все главные достопримечательности национального заповедника, насладитесь шикарными видами и отдохнете душой!

Описание

Прибыв в национальный парк Куршская коса, мы поднимемся на гряду высоких дюн – дюну Крутую с высотой Мюллера и дюну Ореховую с высотой Эфа. Затем проедем к самой границе с Литвой, где поднимемся на северное крыло «Пиллкопенских дюн», откуда открывается удивительный вид на озеро «Лебедь» и на гряду белых дюн. На обратном пути заедем в таинственный Танцующий лес. Ну а завершающей точкой нашего путешествия станет Королевский бор с уникальной экотропой, флорой и фауной.