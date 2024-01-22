Увлекательная поездка на Куршскую косу

Индивидуальная экскурсия в Зеленоградске
Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Куршскую косу, которая является жемчужиной Калининградской области.

За шесть часов вы увидите все главные достопримечательности национального заповедника, насладитесь шикарными видами и отдохнете душой!
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Ближайшие даты:
22
янв
23
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Дюна Крутая (высота Мюллера)
  • Озеро Чайка
  • Дюна Ореховая (высота Эфа)
  • Дюна Оленья с видом на озеро Лебедь
  • Танцующий лес
  • Королевский бор

Описание

Прибыв в национальный парк Куршская коса, мы поднимемся на гряду высоких дюн – дюну Крутую с высотой Мюллера и дюну Ореховую с высотой Эфа. Затем проедем к самой границе с Литвой, где поднимемся на северное крыло «Пиллкопенских дюн», откуда открывается удивительный вид на озеро «Лебедь» и на гряду белых дюн. На обратном пути заедем в таинственный Танцующий лес. Ну а завершающей точкой нашего путешествия станет Королевский бор с уникальной экотропой, флорой и фауной.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер до места экскурсии
  • Местная минеральная вода
Что не входит
  • Экосбор
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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