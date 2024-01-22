Приглашаю вас в увлекательное путешествие на Куршскую косу, которая является жемчужиной Калининградской области.
За шесть часов вы увидите все главные достопримечательности национального заповедника, насладитесь шикарными видами и отдохнете душой!
За шесть часов вы увидите все главные достопримечательности национального заповедника, насладитесь шикарными видами и отдохнете душой!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дюна Крутая (высота Мюллера)
- Озеро Чайка
- Дюна Ореховая (высота Эфа)
- Дюна Оленья с видом на озеро Лебедь
- Танцующий лес
- Королевский бор
Описание
Прибыв в национальный парк Куршская коса, мы поднимемся на гряду высоких дюн – дюну Крутую с высотой Мюллера и дюну Ореховую с высотой Эфа. Затем проедем к самой границе с Литвой, где поднимемся на северное крыло «Пиллкопенских дюн», откуда открывается удивительный вид на озеро «Лебедь» и на гряду белых дюн. На обратном пути заедем в таинственный Танцующий лес. Ну а завершающей точкой нашего путешествия станет Королевский бор с уникальной экотропой, флорой и фауной.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер до места экскурсии
- Местная минеральная вода
- Что не входит
- Экосбор
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Улица Окружная, 3, Зеленоградск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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