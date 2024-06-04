Экскурсии по заповедникам из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Благодарю Савву за хорошую подачу. Много интересного он рассказал про Куршскую косу, танцующий лес. Легенды, факты. Я в восторге!!! Маршрут отличный. Так же рассказал много историй в целом про прусскую землю!
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Невероятное качество сервиса! Савва - так держать! На косе бывали, но в этот раз открылась масса интересного и нового - история,
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    наука и захватывающие легенды. . Продуманный график поездки от начала до конца - время встречи в отеле и проезда КПП на косу, точки/остановки/смотровые, недосягаемый многими пляж на границе.., удивительно, практически, не пересекаясь с группами туристов.. ОБЕД! в заранее забронированном шикарном рыбном ресторане(иначе шансы попасть туда = были бы «0») Внимательность и обходительность организатора также на 5 баллов! Рекомендуем!

    Невероятное качество сервиса! Савва - так держать!
  • К
    Катерина
    11 мая 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всё, понравилось. Начали в 9, к 15 закончили. Успели побывать и в музейном комплексе, и в танцующий лесу, и на высоте Эфа и напротив на авандюне, ещё и на озеро Лебединое быстро смотрелись!
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
    Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия. Савва прекрасный
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    экскурсовод, эрудированный, интеллигентный, интересный собеседник. С ним мы чувствовали себя так, будто гуляли в обществе хорошего знакомого. Насладились природными красотами, побывали на орнитологической станции, вкусно поели в рыбном ресторанчике, посетили магазин авторских янтарных украшений. Формат индивидуальной экскурсии прекрасен тем, что не нужно никуда торопиться и кого-то ждать. В каждой локации мы проводили столько времени, сколько нам хотелось. Нам было комфортно и интересно. Савва настоящий кладезь интересных фактов, время, проведённое с ним было ярким и запоминающийся. Экскурсия подойдёт абсолютно всем! Очень рекомендую🤗👍

    Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень
  • А
    Алексей
    1 января 2024
    Идиллическая Куршская коса
    С Новым 2024 годом всех путешествующих и просто праздно шатающихся по нашей необъятной Родине! Давайте будем лучше изучать наши уголки,
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    как известные, те что на слуху так и совершенно незнакомые для путешественников. Вот то Всем знакомое место, как Куршская коса. Прилететь в Калининград и не посмотреть косу, Вы неправы. Надо выбрать время. А если это сделать в узком кругу, с тем кто с Вами приехал. Без назойливой суеты огромной группы туристов, тогда звоните Наталье. Получите атмосферу комфорта и душевного спокойствия, от её вождения авто и полноценный рассказ про это удивительное по красоте место. Не забывайте, что коса внесена во всемирное наследие ЮНЕСКО. Заказал экскурсию на предновогодний день 31 декабря 2023г. Наталья посоветовала выехать раньше назначенного времени. И это было правильное решение. Пока автобусы с туристами на подъезде к Зеленоградску, мы были уже на косе. Эту природу надо почувствовать в уединении, тогда будут совершенно иные впечатления. Совпало всё. И ее кругозор, и природа, и спокойная подача информации от момента посадки в авто и до возвращения в отель. СПАСИБО, Наталья!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Заповедники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
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  3. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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