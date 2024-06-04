1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ННаталья25 мая 2024Благодарю Савву за хорошую подачу. Много интересного он рассказал про Куршскую косу, танцующий лес. Легенды, факты. Я в восторге!!! Маршрут отличный. Так же рассказал много историй в целом про прусскую землю!
- ИИгорь24 мая 2024Невероятное качество сервиса! Савва - так держать! На косе бывали, но в этот раз открылась масса интересного и нового - история,
- ККатерина11 мая 2024Всё, понравилось. Начали в 9, к 15 закончили. Успели побывать и в музейном комплексе, и в танцующий лесу, и на высоте Эфа и напротив на авандюне, ещё и на озеро Лебединое быстро смотрелись!
- ССветлана2 мая 2024Мы с дочкой были на Куршской косе с Саввой Кашутой 26 апреля 2024 года. Нам очень понравилась экскурсия. Савва прекрасный
- ААлексей1 января 2024С Новым 2024 годом всех путешествующих и просто праздно шатающихся по нашей необъятной Родине! Давайте будем лучше изучать наши уголки,
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Заповедники»
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