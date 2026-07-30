Вы увидите главные достопримечательности Зеленоградска — от вокзала до старинных вилл и курортных отелей. А я покажу и расскажу, как по архитектуре, планировке и городским деталям читать историю Кранца.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пройдём от моря к старому центру, от общего образа — к ярким деталям. На нашем пути:
Железнодорожный вокзал.
вилла Крелль.
отели «Балтийское море» и «Курхаус Кранц».
сквер «Котофейня».
здание еврейского пансионата и другие достопримечательности.
Вы узнаете:
какие стили представлены в Зеленоградске и как их различать.
как менялся город на протяжении эпох.
про историю Кранца, военные страницы и советский туризм.
в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Тургенева
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 534 туристов
Проживаю в Калининградской области более 30 лет, имею образование историка, давно интересуюсь историей этого края. Интересно всё, что связано с Калининградской областью. Последние несколько лет проживаю в Зеленоградске.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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