Здание отеля «Курхаус Кранц» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Здание отеля «Курхаус Кранц»» в Зеленоградске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
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    и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️

    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих
  • Н
    Нина
    26 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Все прошло отлично
  • Л
    Лариса
    11 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Мы недавно посетили Зеленоградск и осталась под впечатлением от этой экскурсии. Наш гид очень интересно рассказывал о городе, его истории и достопримечательностях. Было много полезной информации, которую я раньше не знала.
  • Е
    Егор
    10 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Профессионально и познавательно!
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.
  • A
    Aleksandra
    1 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.
    Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске
  • О
    Оксана
    14 августа 2023
    «Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
    Интересная экскурсия, много информации, при этом доступное изложение фактов. Прогулка с Юлией была очень приятной, рекомендуем всем гостям Зеленоградска

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание отеля «Курхаус Кранц»»

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  4. «Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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