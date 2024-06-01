В Валентина Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!

И Ильдар Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса читать дальше очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется. Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую

О Оксана Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!

Ю Юлия Зеленоградск - Кранц: история одного города читать дальше и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️ Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями

Н Нина Атмосферный Кранц Все прошло отлично

Л Лариса Зеленоградск - Кранц: история одного города Мы недавно посетили Зеленоградск и осталась под впечатлением от этой экскурсии. Наш гид очень интересно рассказывал о городе, его истории и достопримечательностях. Было много полезной информации, которую я раньше не знала.

Е Егор Зеленоградск - Кранц: история одного города Профессионально и познавательно!

Д Дмитрий Атмосферный Кранц Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.

A Aleksandra Атмосферный Кранц Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.