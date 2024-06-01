1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия28 мая 2024Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
- ННина26 мая 2024Все прошло отлично
- ЛЛариса11 мая 2024Мы недавно посетили Зеленоградск и осталась под впечатлением от этой экскурсии. Наш гид очень интересно рассказывал о городе, его истории и достопримечательностях. Было много полезной информации, которую я раньше не знала.
- ЕЕгор10 мая 2024Профессионально и познавательно!
- ДДмитрий5 мая 2024Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.
- AAleksandra1 мая 2024Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.
- ООксана14 августа 2023Интересная экскурсия, много информации, при этом доступное изложение фактов. Прогулка с Юлией была очень приятной, рекомендуем всем гостям Зеленоградска
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание отеля «Курхаус Кранц»»
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