Сквер «Котофейня» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер «Котофейня»» в Зеленоградске, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
На машине
скидка
10%
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
1300011 700 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
19 авг в 16:00
21 авг в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Пешая
16 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Замечательный экскурсовод Ольга сделала из экскурсии просто праздник! Интересно, непринужденно, море полезной информации преподнесла так, что не заметили времени. Ни дождь ни усталость не смогли омрачит чудные впечатления от двух" жемчужин" Калининградского края! Надеемся на встречи в следующих путешествиях!
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2024
    Добро пожаловать в Зеленоградск
    Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!
    Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городеОльга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой. По нашей просьбе Ольга согласилась поменять маршрут на Куршскую косу.
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    Большое спасибо! Это был незабываемый день, Ольга интересный рассказчик, кладезь знаний во всех отраслях, а также добрый, чуткий человек! По времени все было спланировано идеально. Спасибо огромное за проведенную экскурсию, обязательно еще вернемся в Калининград!

    Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с ОльгойХочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с ОльгойХочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой
  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Добро пожаловать в Зеленоградск
    Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие
  • Е
    Екатерина
    5 июля 2024
    Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Светлогорску и Зеленоградску: интересно продуман маршрут, приятная манера повествования, рассказ о городах шёл не
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    только на месте, но и в дороге. Можно заранее договориться, чтобы Ольга заказала столик на обед. В общем, я рекомендую это небольшое путешествие с Ольгой, чтобы не просто осмотреть города, а познакомиться,"подружиться" с ними))

  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
    Понравилась экскурсия, Наталья рассказывала интересно, предлагала нас сфотографировать в интересных местах! Маршрут был интересный, но хотелось бы более длинной и насыщенной экскурсии.
  • С
    София
    25 декабря 2023
    Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
    Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍 Рады, что наше знакомство с Зеленоградском началось именно с экскурсии с Натальей:)
    Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сквер «Котофейня»»

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  2. Добро пожаловать в Зеленоградск
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Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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