О Ольга Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами Замечательный экскурсовод Ольга сделала из экскурсии просто праздник! Интересно, непринужденно, море полезной информации преподнесла так, что не заметили времени. Ни дождь ни усталость не смогли омрачит чудные впечатления от двух" жемчужин" Калининградского края! Надеемся на встречи в следующих путешествиях!

Е Екатерина Добро пожаловать в Зеленоградск Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!

О Ольга Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами читать дальше Большое спасибо! Это был незабываемый день, Ольга интересный рассказчик, кладезь знаний во всех отраслях, а также добрый, чуткий человек! По времени все было спланировано идеально. Спасибо огромное за проведенную экскурсию, обязательно еще вернемся в Калининград! Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой. По нашей просьбе Ольга согласилась поменять маршрут на Куршскую косу.

И Ирина Добро пожаловать в Зеленоградск Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие

Е Екатерина Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами читать дальше только на месте, но и в дороге. Можно заранее договориться, чтобы Ольга заказала столик на обед. В общем, я рекомендую это небольшое путешествие с Ольгой, чтобы не просто осмотреть города, а познакомиться,"подружиться" с ними)) Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Светлогорску и Зеленоградску: интересно продуман маршрут, приятная манера повествования, рассказ о городах шёл не

К Ксения Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка Понравилась экскурсия, Наталья рассказывала интересно, предлагала нас сфотографировать в интересных местах! Маршрут был интересный, но хотелось бы более длинной и насыщенной экскурсии.