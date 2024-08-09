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7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
19 авг в 16:00
21 авг в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
4 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 августа 2024Замечательный экскурсовод Ольга сделала из экскурсии просто праздник! Интересно, непринужденно, море полезной информации преподнесла так, что не заметили времени. Ни дождь ни усталость не смогли омрачит чудные впечатления от двух" жемчужин" Калининградского края! Надеемся на встречи в следующих путешествиях!
- ЕЕкатерина9 августа 2024Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!
- ООльга22 июля 2024Хочу поделиться нашими впечатлениями об экскурсии на Куршскую косу с Ольгой. По нашей просьбе Ольга согласилась поменять маршрут на Куршскую косу.
- ИИрина13 июля 2024Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие
- ЕЕкатерина5 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Ольгой по Светлогорску и Зеленоградску: интересно продуман маршрут, приятная манера повествования, рассказ о городах шёл не
- ККсения18 апреля 2024Понравилась экскурсия, Наталья рассказывала интересно, предлагала нас сфотографировать в интересных местах! Маршрут был интересный, но хотелось бы более длинной и насыщенной экскурсии.
- ССофия25 декабря 2023Несмотря на сильный ветер, экскурсия получилась потрясающая! Спасибо огромное! Было интересно, насыщенно и очень увлекательно 😍 Рады, что наше знакомство с Зеленоградском началось именно с экскурсии с Натальей:)
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сквер «Котофейня»»
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