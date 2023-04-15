Подарите себе путешествие в уголок Норвегии в самом сердце Кавказа — посетите знаменитый Язык Тролля — одну из самых живописных локаций с головокружительными видами на окрестности.
Также вы побываете в Безенгийском ущелье, на знаменитых Голубых озёрах и искупаетесь в термальных источниках.
Также вы побываете в Безенгийском ущелье, на знаменитых Голубых озёрах и искупаетесь в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Язык Тролля и вид на Безенги
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Древние сторожевые башни
- Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Язык Тролля. Первой локацией нашего путешествия станет Язык Тролля — невероятное место в Безенгийском ущелье, откуда открывается вид на горные пейзажи и пятитысячники. Это идеальное место для фотосессий. Приготовьте свои камеры для незабываемых снимков!
- Голубые озёра. Следующая остановка нашего путешествия — известные еще со времен Советского Союза Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоемов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Самым знаменитым и популярным из них является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»), которое получило свое название из-за запаха сероводорода, напоминающего тухлые яйца. В отличие от остальных озер, где даже водится рыба, в Церик-Кёль рыб не обитает.
- Черекское ущелье прославилось своим видом, и представляет собой узкую глубокую теснину, где, благодаря высоким стенам, внизу всегда сохраняется прохлада. Дорога через ущелье ведет к древнему селу Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. В Верхней Балкарии можно насладиться красотой дикой природы, а также увидеть древние строения, гармонично расположившиеся на территории поселения.
- Купание в термальных источниках (не входит в стоимость). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).
Важная информация:
- ориентировочное время выезда — 7:00.
- менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
Рекомендуется взять с собой:
- питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
- продукты питания (если не планируете питание в кафе).
- солнцезащитные очки.
- наличные деньги.
- паспорт.
- купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Купание в термальном источнике — 200 руб. /час с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания в пределах г. Железноводск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда — 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
- Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
- Рекомендуется взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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