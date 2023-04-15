Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию

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Подарите себе путешествие в уголок Норвегии в самом сердце Кавказа — посетите знаменитый Язык Тролля — одну из самых живописных локаций с головокружительными видами на окрестности.

Также вы побываете в Безенгийском ущелье, на знаменитых Голубых озёрах и искупаетесь в термальных источниках.
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия на Язык Тролля и в Верхнюю Балкарию
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Язык Тролля и вид на Безенги
  • Голубые озёра
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Древние сторожевые башни
  • Термальный источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Язык Тролля. Первой локацией нашего путешествия станет Язык Тролля — невероятное место в Безенгийском ущелье, откуда открывается вид на горные пейзажи и пятитысячники. Это идеальное место для фотосессий. Приготовьте свои камеры для незабываемых снимков!
  • Голубые озёра. Следующая остановка нашего путешествия — известные еще со времен Советского Союза Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоемов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Самым знаменитым и популярным из них является озеро Церик-Кёль (в переводе «гнилое озеро»), которое получило свое название из-за запаха сероводорода, напоминающего тухлые яйца. В отличие от остальных озер, где даже водится рыба, в Церик-Кёль рыб не обитает.
  • Черекское ущелье прославилось своим видом, и представляет собой узкую глубокую теснину, где, благодаря высоким стенам, внизу всегда сохраняется прохлада. Дорога через ущелье ведет к древнему селу Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этим путем. В Верхней Балкарии можно насладиться красотой дикой природы, а также увидеть древние строения, гармонично расположившиеся на территории поселения.
  • Купание в термальных источниках (не входит в стоимость). Напоследок мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).

Важная информация:

  • ориентировочное время выезда — 7:00.
  • менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.

Рекомендуется взять с собой:

  • питьевую воду (хотя бы в одну сторону).
  • продукты питания (если не планируете питание в кафе).
  • солнцезащитные очки.
  • наличные деньги.
  • паспорт.
  • купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Купание в термальном источнике — 200 руб. /час с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Железноводск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда — 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки.
  • Форма одежды — по сезону. Желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуется взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Купальные принадлежности (мы можем заехать на термальные источники Аушигер)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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