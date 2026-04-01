Ослепительные вершины Кавказского хребта, чистейший воздух высокогорья, зачаровывающая красота дикой природы в сочетании с современной инфраструктурой курортного посёлка – всё это вы найдёте в Домбае. Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары. Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет. Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии. Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании. Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз.

Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни. Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии. Организационные детали Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике Ssang. Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться