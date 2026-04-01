Ослепительные вершины Кавказского хребта, чистейший воздух высокогорья, зачаровывающая красота дикой природы в сочетании с современной инфраструктурой курортного посёлка – всё это вы найдёте в Домбае.
Туда мы и отправимся — по живописным ущельям и перевалам, вдоль кипучих горных рек, мимо исторических памятников тысячелетней давности.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь лежит через несколько карачаевских посёлков. Посмотрим, как сегодня живут горцы — вы увидите дома с огромными воротами, мечети, базары.
Маринское ущелье — самый красивый путь к Домбаю. Вас ждут песчаные горы, высокогорный перевал Гумбаши и смотровые площадки с видом на Кавказский хребет.
Шоанинский храм — сделаем небольшой крюк, чтобы посетить самую яркую историческую и архитектурную жемчужину Карачаево-Черкессии.
Сентинский храм, где сохранился самый большой фресковый комплекс на территории древней Алании.
Проедем вдоль горных рек Кубаль, Теберда, Аманауз.
Будет несколько остановок, чтобы сделать красочные фото, а в летнее время и искупаться
Домбай — в курортном посёлке вы можете подняться на канатной дороге до высоты 3168 метров, прогуляться по горным склонам, пообедать в кафе национальной кухни.
Черкесск — а обратно мы поедем другой дорогой и побываем в столице Карачаево-Черкессии.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике Ssang.
Yong Rexton
Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие Дополнительно оплачивается обед (по меню) и билет на канатную дорогу (900-2000 ₽ в зависимости от выбранного подъёмника, есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 1081 туриста
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
Входит в следующие категории Железноводска
Похожие экскурсии на «Из Железноводска - в высокогорный Домбай»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
17 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
Индивидуальная экскурсия в Домбай: водопады, Эльбрус и уникальная природа. Погрузитесь в историю и культуру Кавказа с комфортом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 999 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека