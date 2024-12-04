Перевал Гумбаши – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гумбаши» в Железноводске, цены от 3990 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
На машине
Джиппинг
скидка
5%
9 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
42003990 за человека
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
скидка
30%
8 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Железноводску
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
60004200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    4 декабря 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Были на экскурсии на Домбай Проводил нам ее Евгений,отличный гид,интересно рассказывает,слушать одно удовольствие Провезли по очень красивым местам,от которых захватывает дух Нам очень повезло с погодой,были видны все горы Огромное спасибо,запомним на всю жизнь,будем в ваших краях,обязательно обратимся еще 🥰
    Были на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на ДомбайБыли на экскурсии на Домбай
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Здравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всем. И самобытными людьми, и
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    своей могучей энергией. Посмотрите на мир новыми глазами и и сделайте обновления в ваших взглядах на жизнь. Кавказ живет по-другому! Дышите и наслаждайтесь каждой минутой! И, конечно, Спасибо нашему водителю Павлу. Спокойный и доброжелательный и добросовестный проводник. С ним вы будете в безопасности!

    Здравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всемЗдравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всем
  • Е
    Екатерина
    30 августа 2024
    Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Железноводска
    Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5.
    Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5
  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Водитель Дмитрий. Очень уютный, предупредительный. Комфортный для путешествия на далекие расстояния. Любезный. Очень старается. Спасибо. Ничего не рассказывает о крае. Неинфоомативен.
  • Н
    Назарова
    9 августа 2024
    Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
    Отличная поездка, машина комфортная, маршрут оптимальный. Дмитрий сделал очень много фото и видео контента нам бесплатно, это безумно лучшая фишка
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    этого гида! Он сам предлагал идеи и сделал все на высшем уровне! Чай, кофе, бутерброды, суп - даже не пришлось заходить в кафе. От экскурсии остались исключительно хорошие впечатления

  • П
    Петр
    2 сентября 2023
    Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
    Классно съездили. Армен хороший гид. Всю дорогу что-то рассказывал об истории КМВ и время пролетело незаметно. Машина комфортная, дорога очень
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    живописная. В лесах Домбая подцепили клеща - проверяйте себя после поездки. Еще советую взять удобную трекинговую обувь, чтобы безопасно ходить по горным тропинкам.

  • И
    Ирина
    22 августа 2022
    Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
    Всё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. На протяжении всего маршрута рассказывал
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    исторические события, были и легенды края, легко и непринужденно. Останавливались в самых красивых и живописных местах. Вся поездка полный восторг! Прекрасная погода, интересные рассказы, отличное настроение. Выражаю слова благодарности Армену. Удачи во всех делах.

    Всё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. НаВсё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. НаВсё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. НаВсё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. НаВсё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. НаВсё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. На
  • Л
    Лев
    3 июня 2022
    Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
    Прекрасная экскурсия, гид на уровне. Все понравилось 👍
    Прекрасная экскурсия, гид на уровне. Все понравилось 👍Прекрасная экскурсия, гид на уровне. Все понравилось 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Гумбаши»

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  7. Плато Бермамыт
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в декабре 2024
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