скидка
5%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие на Домбай: альпийские пейзажи и древние храмы
Откройте для себя величие Кавказа с экскурсией на Домбай - удивительное приключение ждет вас
Начало: По месту проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
42003990₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Железноводску
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
60004200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина4 декабря 2024Были на экскурсии на Домбай Проводил нам ее Евгений,отличный гид,интересно рассказывает,слушать одно удовольствие Провезли по очень красивым местам,от которых захватывает дух Нам очень повезло с погодой,были видны все горы Огромное спасибо,запомним на всю жизнь,будем в ваших краях,обязательно обратимся еще 🥰
- ООльга9 сентября 2024Здравствуйте все! Обязательно езжайте в поездку. Мне и моей подруге очень понравилось! Кавказ удивит вас всем. И самобытными людьми, и
- ЕЕкатерина30 августа 2024Маршрут прекрасный, красота вокруг нереальная, но чистых 3 часа в самом Домбае очень мало (((, там бы побыть хотя бы часов 5.
- ИИрина11 августа 2024Водитель Дмитрий. Очень уютный, предупредительный. Комфортный для путешествия на далекие расстояния. Любезный. Очень старается. Спасибо. Ничего не рассказывает о крае. Неинфоомативен.
- ННазарова9 августа 2024Отличная поездка, машина комфортная, маршрут оптимальный. Дмитрий сделал очень много фото и видео контента нам бесплатно, это безумно лучшая фишка
- ППетр2 сентября 2023Классно съездили. Армен хороший гид. Всю дорогу что-то рассказывал об истории КМВ и время пролетело незаметно. Машина комфортная, дорога очень
- ИИрина22 августа 2022Всё прошло на одном дыхании! Спасибо огромное нашему водителю - гиду Армену. Профессионал своего дела. На протяжении всего маршрута рассказывал
- ЛЛев3 июня 2022Прекрасная экскурсия, гид на уровне. Все понравилось 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Гумбаши»
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