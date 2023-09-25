Перевал Гум-Баши – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гум-Баши» в Железноводске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
На машине
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
18 окт в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Железноводска
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Железноводска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус»
Завтра в 07:00
18 окт в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья
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    осталась очень довольна! Ребенок, когда выходила из машины расплакалась- не хотела расставаться с нашим замечательным гидом Кареном❤️! Мы остались очень довольны! Это был самый лучший день нашего отдыха! Вся наша семья желает Карену всего самого доброго и хорошего! Мира и добра ему и его родным!

    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
  • С
    Светлана
    3 июля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
    Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешьОлег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь
  • Г
    Галина
    27 февраля 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
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    безумно понравилась. По пути следования насладились видами на г. Кисловодск и гору Кольцо. Перевал Гум Баши встретил нас небольшим туманом,который ничуть нам не помешал насладиться потрясающими видами Кавказских гор. Далее наш путь лежал к Шоанинскому храму расположенному на горе Шоан. Красивое сооружение 10-11 века,с арочными стенами,с кирпичной кладкой,с образами святых на стенах. С этой горы очень необыкновенные,захватывающие виды. После восхождения на гору Шоан,мы посетили кафе Национал Президент в селе им. Коста Хетагурова. Готовят очень вкусно и быстро,отношение замечательное. Большая благоустроенная территория,с завораживающими видами на реку Кубань. Далее в завершении нашей экскурсии мы побывали в термальных бассейнах "Жемчужина Кавказа". Понравилась организация вход и выход по электронному браслету. Людей много,но никто никому не мешает. В распоряжении 4 бассейна с разной температурой воды. Поездка удалась. Ездили очень комфортно,машина шикарная,большая. Водитель -гид Олег. Лёгкий в общении, с чувством юмора. Вел машину очень аккуратно. Подробно и интересно рассказывал о достопримечательностях и местных легендах. Экскурсия на 10 из 10. Рекомендуем!!!

  • А
    Анна
    7 ноября 2022
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей
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    (8 лет), отдельная Благодарность Карену за то, что помогал и страховал ребёнка подниматься на гору и пробираться по пещере! И совет тем кто будет брать экскурсию, не смотря на усталость, не отменяйте Термальные источники - это Блаженство!!!

  • О
    Ольга
    30 октября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
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    хочу обратить внимание на структуру поездки, она очень комфортна. Даже если вы с трудом просыпаетесь, это не беда. Вас заберут от места пребывания и в процессе расставания со сном вывезут из цивилизации. К моменту встречи с окружающим миром вы уже будете бодры. Виды, горы, аулы, чай с мёдом и пирогами, возможность побегать половить барашка, залезть на сырные скалы, пробраться к горной речке, подняться на понравившуюся вершину. И вот вы устали, налазились, набегались и проголодались и именно тогда вас ждёт вкуснейший обед в аутентичной избушке. После обеда в полудреме вас повезут по местным городам и аулам, смотрите и наслаждайтесь. И вишенка на торте это купание в источниках. Выходя оттуда я поняла, что сил у меня уже нет, спокойно попивая чай из термоса нас довезли до дома. Это был шикарный день. И мы обязательно это повторим! Спасибо Олегу от нашей семьи!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Гум-Баши»

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  2. Самое главное
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  6. Плато Бермамыт
  7. Пушкинская Галерея
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  9. Долина Нарзанов
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в октябре 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Перевал Гум-Баши" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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