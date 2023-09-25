12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«По серпантинам мы поедем на высокогорный перевал Гум-Баши (2150 метров)»
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
Завтра в 06:00
18 окт в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Железноводска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Гумбаши — перевал с высотой 2200 м и видами на Эльбрус»
Завтра в 07:00
18 окт в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 сентября 2023Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
- ООльга21 августа 2023Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья
- ССветлана3 июля 2023Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
- ГГалина27 февраля 2023Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
- ААнна7 ноября 2022Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей
- ООльга30 октября 2022Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Перевал Гум-Баши»
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