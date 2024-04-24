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осталась очень довольна! Ребенок, когда выходила из машины расплакалась- не хотела расставаться с нашим замечательным гидом Кареном❤️! Мы остались очень довольны! Это был самый лучший день нашего отдыха! Вся наша семья желает Карену всего самого доброго и хорошего! Мира и добра ему и его родным!