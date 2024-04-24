Экскурсии на гору Кольцо в Железноводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Кольцо» в Железноводске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и окрестности: экскурсия на день из Железноводска
Погрузитесь в мир Кавказа: Кисловодск и его окрестности ждут вас в увлекательной экскурсии из Железноводска
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По следам Лермонтова: экскурсия в Железноводске и окрестностях
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
  • Г
    Галина
    24 марта 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
    Дорогие путешественники! Если вы хотите получить массу впечатлений и познакомимся с городами КМВ- вам сюда! Огромное спасибо Виктору за интересно
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    организованный маршрут и насыщенную программу. Уникальное сочетание эрудиции, простоты изложения и уместности. Время пролетело очень быстро. В памяти останутся яркие впечатления и желание вернуться в этот гостепиимный край!

  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
    Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных жителях, обычаях, природе,,,, передает свою любовь к своему краю - всем!!!
    Отличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местныхОтличная работа, у гида Карена, получили большое удовольствие от тура в Домбай, дивный рассказ о местных
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение от экскурсии! Наша семья
    читать дальше

    осталась очень довольна! Ребенок, когда выходила из машины расплакалась- не хотела расставаться с нашим замечательным гидом Кареном❤️! Мы остались очень довольны! Это был самый лучший день нашего отдыха! Вся наша семья желает Карену всего самого доброго и хорошего! Мира и добра ему и его родным!

    Благодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищениеБлагодаря Карену, наше путешествие незабываемо и превосходно! Я не могу подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение
  • А
    Анна
    7 ноября 2022
    Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
    Огромная Благодарность Карену, очень интересный и насыщенный день получился. Набрались кучу впечатлений, эмоций и адреналину). Так как была с дочей
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    (8 лет), отдельная Благодарность Карену за то, что помогал и страховал ребёнка подниматься на гору и пробираться по пещере! И совет тем кто будет брать экскурсию, не смотря на усталость, не отменяйте Термальные источники - это Блаженство!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Гора Кольцо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
  2. Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
  3. Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
  4. Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
  5. Последний день Лермонтова (из Железноводска)
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Гора Кольцо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 13 000 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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