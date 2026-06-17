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Грот Дианы – экскурсии в Железноводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Грот Дианы» в Железноводске, цены от 5700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Познакомиться с самым маленьким курортом КМВ и узнать его историю
Начало: На ул. Лермонтова
20 июл в 15:00
21 июл в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Железноводск уютный и живописный
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Пешая
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Мы с мужем посетили 3 индивидуальные экскурсии с гидом Евгенией и остались в полном восторге! У Евгении тщательно продуманные маршруты,
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очень интересная подача материала. Экскурсии проходили в прекрасной доброжелательной и спокойной атмосфере. С огромным удовольствием порекомендуем Евгению и её экскурсии все желающим. К таким гидам хочется возвращаться!

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Владимир
Железноводск уютный и живописный
Экскурсия прошла отлично, даже больше 2,5 часов, но пролетала незаметно. Было очень интересно, познавательно и доступно. Марина ответила на все интересующие вопросы
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Олеся
Железноводск уютный и живописный
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
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И
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Спасибо большое Евгении за прекрасную экскурсию: комфортный маршрут, интересная информация, приятное общение!
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O
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Душевная и познавательная прогулка по городу. Спасибо Евгении за интересный рассказ и демонстрацию старых фото. Железноводск уютен и интересен, рекомендуем!
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Ирина
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Очень интересный маршрут для тех, кто впервые в Железноводске. Евгения приятный рассказчик. Все по теме, без лишней информации. Однозначно рекомендую.
Очень интересный маршрут для тех, кто впервые в Железноводске. Евгения приятный рассказчик. Все по теме, без лишней информации. Однозначно рекомендую.
Очень интересный маршрут для тех, кто впервые в Железноводске. Евгения приятный рассказчик. Все по теме, без лишней информации. Однозначно рекомендую.
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П
Железноводск уютный и живописный
Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!

Если вы знаете как выглядит Железноводск, то вы бы сказали так,
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как моя знакомая: «Парк, горы, да вода. .». Но мы взяли экскурсию и теперь из всего Ставропольского края прониклись именно к Железноводску.

Однозначно рекомендуем Марину и экскурсию. Экскурсия понравится и тем, кому нравится много фактов и историй и особенно тем, кому важна душевная и эмоциональная сторона экскурсии. Если бы можно было бы поставить 10 баллов, я бы поставила 100.

Мы просто влюблены в этот город! Эта любовь чувствовалась от Марины в каждом слове.

Огромная благодарность и большое человеческое, от всего сердца, спасибо!

Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
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А
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Железноводск - это последний из городов КМВ, в которым мы еще не были. Очень хотелось познакомиться с ним, но времени
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было мало. Евгения блестяще справилась с этой задачей. За время экскурсии мы познакомились со всеми основными достопримечательностями города и узнали о его истории и развитии. Маршрут составлен очень удобно - все время двигались вниз. Евгения интересный рассказчик, хорошо знает то, о чем говорит в подробностях и деталях. Ответила на все наши вопросы. Дала ценные рекомендации по проживанию в городе. Евгения большое вам спасибо, время, проведенное с Вами, пролетело незаметно!

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Елена
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Интересная, позновательная экскурсия не спеша прогулялись по основным достопремечательностям Железноводска. Видно, что Евгения очень любит свой край с трепетом и душой рассказывает о нем. Услада и для ушей и для глаз. Очень понравился город.
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А
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Всё прошло, как ожидалось.
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Всего 71 отзыв в Железноводске в категории "Грот Дианы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грот Дианы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии;
  2. Железноводск уютный и живописный;
  3. Фотоэкскурсия по центру Железноводска;
  4. Последний день Лермонтова (из Железноводска);
  5. Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска).
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Грот Дианы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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