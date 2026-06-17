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Индивидуальная
до 6 чел.
Железноводск, или Прогулка по кавказской Швейцарии
Познакомиться с самым маленьким курортом КМВ и узнать его историю
Начало: На ул. Лермонтова
20 июл в 15:00
21 июл в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Железноводск уютный и живописный
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Индивидуальная фотопрогулка по Железноводску - шанс запечатлеть эмоции среди памятников и скрытых уголков города. Уникальные истории и красивые снимки ждут вас
Начало: Возле здания администрации города
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Мы с мужем посетили 3 индивидуальные экскурсии с гидом Евгенией и остались в полном восторге! У Евгении тщательно продуманные маршруты,
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Экскурсия прошла отлично, даже больше 2,5 часов, но пролетала незаметно. Было очень интересно, познавательно и доступно. Марина ответила на все интересующие вопросы
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Марина от всего сердца делится своими знаниями о родном крае. интересный рассказчик. добрый, отзывчивый гостеприимный человек.
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И
Спасибо большое Евгении за прекрасную экскурсию: комфортный маршрут, интересная информация, приятное общение!
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O
Душевная и познавательная прогулка по городу. Спасибо Евгении за интересный рассказ и демонстрацию старых фото. Железноводск уютен и интересен, рекомендуем!
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Очень интересный маршрут для тех, кто впервые в Железноводске. Евгения приятный рассказчик. Все по теме, без лишней информации. Однозначно рекомендую.
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П
Теперь мы всей компанией хотим на экскурсии только к Марине!
Если вы знаете как выглядит Железноводск, то вы бы сказали так,
Если вы знаете как выглядит Железноводск, то вы бы сказали так,
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А
Железноводск - это последний из городов КМВ, в которым мы еще не были. Очень хотелось познакомиться с ним, но времени
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Интересная, позновательная экскурсия не спеша прогулялись по основным достопремечательностям Железноводска. Видно, что Евгения очень любит свой край с трепетом и душой рассказывает о нем. Услада и для ушей и для глаз. Очень понравился город.
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А
Всё прошло, как ожидалось.
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Всего 71 отзыв в Железноводске в категории "Грот Дианы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Грот Дианы»
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Сейчас в Железноводске в категории "Грот Дианы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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