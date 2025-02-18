Железноводский курортный парк – экскурсии в Железноводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Железноводский курортный парк» в Железноводске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
На автобусе
14 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Сб, Вс в 06:00
3 мая в 06:00
4 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
На автобусе
14 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
13 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека
Тур в горы Домбая
14 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nelly
    18 февраля 2025
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Экскурсия в целом понравилась! Виды были потрясающие, эмоции получены зашкаливающие! Как ни странно нас больше впечатлил подьем на гору Чегет,
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    к сожалению вид на Эльбрус не открылся, но панорама гор и природы была и без этого прекрасна! Также открытые подъемники это отдельный кайф - ты сам видишь, чувствуешь и слышишь! Подьем на Эльбрус так уже не впечатлил, были огромные очереди и соответственно вид и ощущение из закрытых кабинок уже не такой, но зато тепло.))) По организации хотелось бы чтобы при встрече гид встречал с улыбкой и приветливо , а не бурчанием под нос, все таки это задает настроение и первое правило в тур индустрии. Также стоило бы проговаривать инфо перед точкой выхода в самом автобусе (где когда, во сколько) и далее повторить на общей площадке, потому как некоторые за гидом не успевали или просто его не было слышно из-за окружения и посторонних звуков (микрофон можно было бы включить или сделать громче), так бы мы чувствовали себя увереннее и меньше дергали гида единичными вопросами. Сама тур компания организовала все хорошо, автобус был новый и комфортабельный.

  • К
    Королева
    13 января 2025
    Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
    Отличная экскурсия! Виды гор просто потрясающие!
  • К
    Короткова
    16 декабря 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
  • А
    Антон
    15 декабря 2024
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Нам очень понравилось, только не повезло с погодой, было очень холодно, а мы были одеты по осеннему. Экскурсовод Александр, держит
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    всю группу в интересе, постоянно задает вопросы о пройденном материале, а также делится примерами из личной жизни. Спасибо водителю Роману, который знает свое дело на отлично. Спутник спасибо, обратимся еще.

  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2024
    Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
    Экскурсия очень красивая. Потрясающие места!!!
  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2024
    Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
    Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
  • В
    Владимир
    13 октября 2024
    Тур в горы Домбая
    Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌
  • Е
    Елена
    1 октября 2024
    Тур в горы Домбая
    Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!
  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
    Всё было замечательно, отдельное спасибо гиду Андрею 👍👍👍
  • А
    Александр
    2 сентября 2024
    Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
    Интересная, коларитная дорога. Прекрасные виды на горы! Хочется вернуться снова в такую красоту! Отличный гид. Рекамендую посетить этот маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Железноводский курортный парк»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
  2. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
  3. Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
  4. Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
  5. Тур в горы Домбая
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Пушкинская Галерея
  7. Дворец Эмира Бухарского
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Каскадная Лестница
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
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