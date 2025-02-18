Мини-группа
до 1 чел.
Отдых в Приэльбрусье: Эльбрус, Чегет
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Ср, Сб, Вс в 06:00
3 мая в 06:00
4 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNelly18 февраля 2025Экскурсия в целом понравилась! Виды были потрясающие, эмоции получены зашкаливающие! Как ни странно нас больше впечатлил подьем на гору Чегет,
- ККоролева13 января 2025Отличная экскурсия! Виды гор просто потрясающие!
- ККороткова16 декабря 2024Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
- ААнтон15 декабря 2024Нам очень понравилось, только не повезло с погодой, было очень холодно, а мы были одеты по осеннему. Экскурсовод Александр, держит
- ТТатьяна13 декабря 2024Экскурсия очень красивая. Потрясающие места!!!
- ЮЮлия19 ноября 2024Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
- ВВладимир13 октября 2024Все отлично, спасибо Альберту👍ждем следующего солнечного дня для поездки на Эльбрус👌
- ЕЕлена1 октября 2024Отличная экскурсия, удобное бронирование. Гиды профессионалы своего дела. Мурад все показал, рассказал) за время поездки стали настоящей семьей. Поедем обязательно еще и будем всем рекомендовать!!!!!!
- ММария22 сентября 2024Всё было замечательно, отдельное спасибо гиду Андрею 👍👍👍
- ААлександр2 сентября 2024Интересная, коларитная дорога. Прекрасные виды на горы! Хочется вернуться снова в такую красоту! Отличный гид. Рекамендую посетить этот маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Железноводский курортный парк»
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