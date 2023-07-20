9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии»
Завтра в 06:00
18 окт в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Железноводска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
18 окт в 07:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
9 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
от 15 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 июля 2023«Сердце Карачаево-Черкессии» - поездка в Домбай из ЖелезноводскаОчень впечатлила поездка! Магомеду отдельное огромное спасибо за прекрасную экскурсиию! Дети и взрослые в восторге!
- ССветлана3 июля 2023Олег показал красивые места, накормил в проверенных точках. Скорее это было сопровождение. Экскурсией это не назовешь.
- ГГалина27 февраля 2023Доброе время суток! Наша компания из 3 человек посетила экскурсию 17.02.2023 перевал Гум-Баши, Шоанинский храм,термальные источники за один день. Экскурсия
- ООльга30 октября 2022Друзья путешественники, эта экскурсия была просто великолепна! О том какие прекрасные виды, природа и истории вам уже неоднократно написали. Я же
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Карачаево-Черкессия»
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