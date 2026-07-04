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Для иностранцев – экскурсии в Железноводске

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Железноводске, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Пешая
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Покорите самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод и насладитесь потрясающими видами Пятигорья и Эльбруса. Лёгкий подъём и незабываемые впечатления
4 авг в 08:00
5 авг в 12:00
от 6500 ₽ за человека
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха
Отправиться из Железноводска в Северное Приэльбрусье - за невероятными пейзажами и историями
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Начало: В курортном парке города Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 4700 ₽ за человека
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Э
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Ходили с Егором на рассвет на гору Бештау! Это было супер. Я ходила с дочкой, ей 11. Маршрут был адаптирован
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по скорости под наши возможности, мы поднимались первый раз, это заняло чуть больше 3х часов. Когда стало понятно, что именно на вершину мы не успеваем к рассвету, Егор предложил встретить рассвет в храме солнца. Это было даже лучше на мой взгляд. Было безопасно, Егор помогал и взойти и спуститься, подсказывал куда наступать, подбадривал. Рекомендую и маршрут и Егора!

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В
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха
поездка очень понравилась, невероятные по красоте места нас ожидали. детям очень понравилось суслики.
поездка очень понравилась, невероятные по красоте места нас ожидали. детям очень понравилось суслики.
поездка очень понравилась, невероятные по красоте места нас ожидали. детям очень понравилось суслики.
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Т
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)

Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
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ним спокойно, безопасно и комфортно. Там, где я сомневалась, он всегда подсказывал, куда и как лучше наступить; подстраивался под мой темп, никуда не торопил. Время пролетело незаметно, я получила удовольствие как от самого пути, так и от видов на вершине. И на память ещё остались прекрасные фото, тут отдельное спасибо Егору))

Обязательно приеду в КМВ для третьего восхождения, Бештау — это 💙

Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)+1
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
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Е
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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любимом городе и местах, где проходят тропы похода. Кое-где было непросто, но Егор отлично справляется с поддержкой туриста во всех смыслах. Зато по окончании так приятно сознавать, что удалось справиться с трудностями. А виды просто великолепные!

Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
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Наталья
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога оказалась несложной, даже легкой,
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по экотропе, с очень мягким незначительным подъемом, в сопровождении интересной и познавательной беседы с гидом. Останавливались для красивых и видовых фотосессий. Животных нам не встретилось. На вершине пили очень вкусный чай из кавказских трав, собранных дедушкой Егора! Я была в полном восторге и прекрасном настроении! Волшебный воздух! Шикарные виды! Не хватило только вершины как таковой, где можно видеть все вокруг на 360. Потому что вершина пологая и вся в деревьях. Но отличных видовых фото все таки получилось много!

Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога+3
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
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Наталья
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
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вкусный, с травами) с необыкновенным видом на Эльбрус (да, нам повезло с погодой, мы наблюдали старика), узнали много нового о Железноводске и окружающих местах. Егор отвечал на любые наши вопросы. Приятная компания, знающий проводник, время проведённое с удовольствием и пользой. Одевайтесь в удобную одежду и обувь, ходить необходимо много.

Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
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А
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Легкий маршрут, красивый пейзаж и замечательный гид-собеседник! Всё прошло отлично. Егор, благодарю тебя!
Легкий маршрут, красивый пейзаж и замечательный гид-собеседник! Всё прошло отлично. Егор, благодарю тебя!
Легкий маршрут, красивый пейзаж и замечательный гид-собеседник! Всё прошло отлично. Егор, благодарю тебя!
Легкий маршрут, красивый пейзаж и замечательный гид-собеседник! Всё прошло отлично. Егор, благодарю тебя!
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Екатерина
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Спасибо Егору за незабываемое покорение Бештау в суровых условиях 9 марта при -6! Там надо обязательно побывать! Самая высокая точка КМВ 🩵
Спасибо Егору за незабываемое покорение Бештау в суровых условиях 9 марта при -6! Там надо обязательно побывать! Самая высокая точка КМВ 🩵
Спасибо Егору за незабываемое покорение Бештау в суровых условиях 9 марта при -6! Там надо обязательно побывать! Самая высокая точка КМВ 🩵
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Софья
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Я была ограничена в выборе дней для восхождения и потому погодные условия выдались суровыми.
Егор помог выбрать наиболее подходящий по погоде
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из возможных дней, на пути подбадривал и хвалил. Мы шли комфортным темпом.
Хочу отметить пунктуальность Егора и его доброжелательность.
В целом всё прошло замечательно и согласно описанию.
Однозначно рекомендую!

Я была ограничена в выборе дней для восхождения и потому погодные условия выдались суровыми.
Я была ограничена в выборе дней для восхождения и потому погодные условия выдались суровыми.
Я была ограничена в выборе дней для восхождения и потому погодные условия выдались суровыми.
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Александра
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Я очень рада, что обратилась к Егору, чтобы сходить на Бештау. Сразу вышел на связь, согласовали дату и время, все
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прошло отлично. Конечно, очень повезло с погодой, было тепло, лед и грязь встречались только местами. Егор отличный инструктор, прекрасно знающий местность, тропы, маршруты, аккуратно вел и не допускал, чтобы я рисковала, всегда помогал при необходимости, но и при этом давал самой разобраться, как лучше поставить палки, ноги, а где лучше взяться за дерево и помочь себе. Отдыхали по необходимости, вперед не бежали. Ситуацию отслеживал максимально профессионально. Общение было интересным, познавательным, комфортным на протяжении всего времени. На вершине угостил горячим чаем с кексиком, сделал отличные фотографии. Большое спасибо за море впечатлений, позитив и ощущение спокойствия и уверенности! Всем рекомендую.

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Всего 60 отзывов в Железноводске в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау;
  2. Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха;
  3. Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия;
  4. Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска);
  5. Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка.
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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