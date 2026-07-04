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Индивидуальная
Лучший выборОт заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Покорите самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод и насладитесь потрясающими видами Пятигорья и Эльбруса. Лёгкий подъём и незабываемые впечатления
4 авг в 08:00
5 авг в 12:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическое Джилы-Су и тайна Третьего рейха
Отправиться из Железноводска в Северное Приэльбрусье - за невероятными пейзажами и историями
21 июл в 08:00
22 июл в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Начало: В курортном парке города Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 4700 ₽ за человека
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Э
Ходили с Егором на рассвет на гору Бештау! Это было супер. Я ходила с дочкой, ей 11. Маршрут был адаптирован
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В
поездка очень понравилась, невероятные по красоте места нас ожидали. детям очень понравилось суслики.
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Т
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
+1
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Е
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога оказалась несложной, даже легкой,
+3
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Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
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А
Легкий маршрут, красивый пейзаж и замечательный гид-собеседник! Всё прошло отлично. Егор, благодарю тебя!
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Спасибо Егору за незабываемое покорение Бештау в суровых условиях 9 марта при -6! Там надо обязательно побывать! Самая высокая точка КМВ 🩵
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Я была ограничена в выборе дней для восхождения и потому погодные условия выдались суровыми.
Егор помог выбрать наиболее подходящий по погоде
Егор помог выбрать наиболее подходящий по погоде
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Я очень рада, что обратилась к Егору, чтобы сходить на Бештау. Сразу вышел на связь, согласовали дату и время, все
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Всего 60 отзывов в Железноводске в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Для иностранцев»
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