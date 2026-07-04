читать дальше уменьшить

по экотропе, с очень мягким незначительным подъемом, в сопровождении интересной и познавательной беседы с гидом. Останавливались для красивых и видовых фотосессий. Животных нам не встретилось. На вершине пили очень вкусный чай из кавказских трав, собранных дедушкой Егора! Я была в полном восторге и прекрасном настроении! Волшебный воздух! Шикарные виды! Не хватило только вершины как таковой, где можно видеть все вокруг на 360. Потому что вершина пологая и вся в деревьях. Но отличных видовых фото все таки получилось много!