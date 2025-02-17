Можно просто добраться из аэропорта Минеральных Вод в Железноводск — а можно превратить это путь в насыщенное путешествие! Я встречу вас, помогу с багажом, с комфортом доставлю до нужного адреса в городе.
А по дороге вы услышите истории этих мест, посетите гору Кольцо и Медовые водопады, отведаете лучшие хычины и увидите замок Коварства и Любви.
А по дороге вы услышите истории этих мест, посетите гору Кольцо и Медовые водопады, отведаете лучшие хычины и увидите замок Коварства и Любви.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание трансфер
Комфортное начало путешествия
Я встречу вас в аэропорту или по нужному адресу в Железноводске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом, безопасно довезу до нужной точки, в пути с удовольствием расскажу об особенностях наших мест, о жителях Кавминвод, здешней природе и традициях. И если захотите, поделюсь рекомендациями и советами для насыщенного досуга.
По пути мы посетим крепость, где был основан город Кисловодск, Свято-Никольский Собор. Проедем мимо бульвара и знаменитого парка
Самое-самое в окрестностях Кисловодска
Это не просто трансфер, а полноценное путешествие, поэтому по дороге от точки А к точке Б мы посетим самые примечательные уголки курорта:
- Гора Кольцо: остановимся у ее подножия, а затем заберемся на вершину (путь несложный), чтобы полюбоваться чудесной панорамой Кисловодска, а в хорошую погоду — даже снежной шапкой Эльбруса.
- Медовые водопады — наша следующая цель. Спустимся к знаменитому природному комплексу, увидим водопад Жемчужный и четыре других, не менее величественных водопада.
- Национальная кухня. Здесь же, на территории комплекса Медовых водопадов, можно подкрепиться лучшими хычинами и шашлыком. Также при желании можем посетить «Чайный домик» — в его дегустационном зале вам заварят прекрасный горный чай с местными сладостями.
- Замок Коварства и Любви: какие легенды витают вокруг этого места? Откуда взялось такое поэтичное название? Действительно ли скала здесь похожа на разрушенную крепость? И почему местные жители различают на её рельефе человеческие лица? Буду рад открыть вам все секреты этого места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
- Дополнительные расходы — экологический сбор (100 руб. /человек)
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Я не профессиональный гид, поэтому на экскурсии не будет углублённых классических рассказов — но вы откроете для себя КМВ глазами увлечённого местного жителя!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 897 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел и я с командой несколько десятков раз за сезон езжу в горы — с каждым таким путешествием наша огромная любовь к природе только увеличивается. С радостью покажем вам местные горные достопримечательности и поделимся накопленными знаниями. С нами вы откроете КМВ глазами местного жителя!Задать вопрос
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