В сопровождении инструктора вы научитесь управлять байдаркой и преодолеете водный участок от деревни Агафоново до туристического кемпинга — один из лучших маршрутов для сплавов выходного дня.
Мягкое и неторопливое течение, песчаные берега с местами для купания и умопомрачительные пейзажи: этот день запомнится вам надолго!
Мягкое и неторопливое течение, песчаные берега с местами для купания и умопомрачительные пейзажи: этот день запомнится вам надолго!
Описание экскурсии
Комфорт и безопасность
На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.
Идеальное место для сплава
Скорость и глубина реки позволят вам сполна насладиться процессом. На нашем участке реки не будет крутых порогов и мелей, плыть будем по течению — справятся даже новички! А умиротворяющие пейзажи впечатлят вас не меньше самого сплава.
Приятный бонус
На протяжении всего сплава инструктор будет делать фото — и через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет.
Организационные детали
- Сплав проходит в группе в сопровождении профессионального инструктора
- Вторая часть оплаты вносится организатору мероприятия онлайн заранее до сплава
- В стоимость включены: байдарка, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, зип-пакет для телефона, раздевалка, камера хранения личных вещей, перекус с чаем в середине маршрута, горячее питание на финише и трансфер к месту старта сплава
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|6900 ₽
|Дети до 12 лет
|4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле деревни Агафоново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 358 туристов
Всем привет! Мы проводим короткие сплавы/прогулки на байдарках и сап-досках по живописнейшим местам Москвы и Подмосковья. Недолго, безопасно, рядом с домом. Специализируемся на услугах для новичков в водном туризме. С нами у вас точно все получится!
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