В сопровождении инструктора вы научитесь управлять байдаркой и преодолеете водный участок от деревни Агафоново до туристического кемпинга — один из лучших маршрутов для сплавов выходного дня. Мягкое и неторопливое течение, песчаные берега с местами для купания и умопомрачительные пейзажи: этот день запомнится вам надолго!

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Описание экскурсии

Комфорт и безопасность

На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности. На протяжении всего маршрута группу сопровождает инструктор.

Идеальное место для сплава

Скорость и глубина реки позволят вам сполна насладиться процессом. На нашем участке реки не будет крутых порогов и мелей, плыть будем по течению — справятся даже новички! А умиротворяющие пейзажи впечатлят вас не меньше самого сплава.

Приятный бонус

На протяжении всего сплава инструктор будет делать фото — и через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет.

Организационные детали