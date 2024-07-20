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завораживающие! К тому же все великолепно организовано: гид забрал прямо из отеля точно вовремя, аккуратно катал нас по маршруту и горным серпантинам, рассказывая историю страны. Отдельно отмечу, что нам очень повезло с гидом, сердечное спасибо Петару за экскурсию, отношение, деликатность и внимательность ко всему!