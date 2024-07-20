Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Белграде на русском языке, цены от €110, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие по Западной Сербии
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Каньон реки Дрина — третий по глубине каньон в мире»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€524 за всё до 4 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
14 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Каньон реки Дрина Удивительной красоты каньон реки Дрина»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
30 апр в 06:30
€550 за экскурсию
Дорогами Западной Сербии
На машине
10 часов
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Дорогами Западной Сербии
Каньон реки Дрина, нацпарк «Тара», старинный монастырь и озеро Перучац - в поездке из Белграда
Начало: У места вашего проживания
«Один из красивейших каньонов мира — с извивающейся рекой и живописными панорамами»
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
€110€129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    20 июля 2024
    Путешествие по Западной Сербии
    Экскурсию проводил приятный и остроумный гид Мирко. На хорошем русском рассказал нам массу всего интересного не только относительно маршрута, но
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    и в целом о Сербии и Балканах, что стало прекрасным дополнением к живописной дороге. Отдельно отмечу комфортное вождение, что для многих может быть очень важным в поездке по горному серпантину. Впечатления только положительные.

    Экскурсию проводил приятный и остроумный гид Мирко. На хорошем русском рассказал нам массу всего интересного неЭкскурсию проводил приятный и остроумный гид Мирко. На хорошем русском рассказал нам массу всего интересного неЭкскурсию проводил приятный и остроумный гид Мирко. На хорошем русском рассказал нам массу всего интересного не
  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Путешествие по Западной Сербии
    Экскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про страну и людей, ответил на
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    все наши вопросы. И как водитель понравился- ехать по серпантину было очень комфортно. Места очень красивые. Для посещения заповедника желательно иметь кроссовки, чтоб было удобнее забираться по камням.

    Экскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про странуЭкскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про странуЭкскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про странуЭкскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про странуЭкскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про странуЭкскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про страну
  • А
    Артемий
    8 июля 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    Отличная экскурсия! Спасибо Петру за чудесный рассказ и поездку!
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Путешествие по Западной Сербии
    Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
    Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
  • Р
    Руслан
    2 июня 2024
    В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
    Экскурсия подарила массу впечатлений и эмоций: красивая природа, величественные виды, аутентичная локальная кухня. Гвоздь программы однозначно Тара, виды там просто
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    завораживающие! К тому же все великолепно организовано: гид забрал прямо из отеля точно вовремя, аккуратно катал нас по маршруту и горным серпантинам, рассказывая историю страны. Отдельно отмечу, что нам очень повезло с гидом, сердечное спасибо Петару за экскурсию, отношение, деликатность и внимательность ко всему!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Каньоны»

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Сколько стоит экскурсия по Белграду в апреле 2025
Сейчас в Белграде в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 550 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Каньоны», 21 ⭐ отзыв, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь