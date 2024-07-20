Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Каньон реки Дрина — третий по глубине каньон в мире»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€524 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
В гостях у Кустурицы - Западная Сербия нац. парк Тара, каньон Дрина
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
«Каньон реки Дрина Удивительной красоты каньон реки Дрина»
Расписание: Каждый день в 6:30
Завтра в 06:30
30 апр в 06:30
€550 за экскурсию
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Дорогами Западной Сербии
Каньон реки Дрина, нацпарк «Тара», старинный монастырь и озеро Перучац - в поездке из Белграда
Начало: У места вашего проживания
«Один из красивейших каньонов мира — с извивающейся рекой и живописными панорамами»
10 мая в 08:00
17 мая в 08:00
€110
€129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена20 июля 2024Экскурсию проводил приятный и остроумный гид Мирко. На хорошем русском рассказал нам массу всего интересного не только относительно маршрута, но
- ИИрина17 июля 2024Экскурсия понравилась. Нам её проводил Зоран. Очень приятный и общительный человек, рассказал много интересного про страну и людей, ответил на
- ААртемий8 июля 2024Отличная экскурсия! Спасибо Петру за чудесный рассказ и поездку!
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо за отлично проведенный день! Красивейшая природа западной Сербии! Национальный парк Тара!
- РРуслан2 июня 2024Экскурсия подарила массу впечатлений и эмоций: красивая природа, величественные виды, аутентичная локальная кухня. Гвоздь программы однозначно Тара, виды там просто
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Каньоны»
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