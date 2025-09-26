Показать всё
Групповая
Круиз по городу на лодке с гидом
Начало: Кнеза Михаила 54, Белград 11000, Сербия
«Оставьте позади городской шум и суету и насладитесь поездкой по рекам Сава и Дунай в городском круизе на лодке с опытным гидом»
Расписание: В субботу и воскресенье
5 июн в 15:30
6 июн в 15:30
€35 за человека
Групповая
Белград: обзорный круиз на лодке с напитками
Начало: Кей Ослободженьа 3, Белград 11080, Сербия
«Незабываемый круиз на лодке по рекам Белграда Круиз начнется в красивом районе Земун, известном своей величественной архитектурой и уникальным ландшафтом»
Расписание: Ежедневно
€89 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Белграда в каньон Увац
Прокатиться на лодке, посетить Ледяную пещеру и смотровую площадку Равни крш
«Дополнительно оплачиваются: прогулка на лодке — 2100 RSD, билеты в заповедник Увац — 150 RSD, билеты в Ледяную пещеру — 250 RSD, обед»
11 июн в 06:00
16 июн в 06:00
€390 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Замечательный круиз на закате, который точно стоит посетить! Мы наслаждались каждой минутой, проплывая по Саве и Дунаю и любуясь достопримечательностями. Гид был весёлым и знающим, а музыка отлично дополнила атмосферу. Очень рекомендуем!
G
Плохо слышно без микрофона.
W
Очень познавательная экскурсия. Основная часть маршрута проходит по Саве, но на закате можно увидеть и Дунай. Гид Нови рассказал много интересного о зданиях вдоль берегов
E
Отличная экскурсия с прекрасным гидом. С лодки открываются потрясающие виды на Белград.
S
Сам круиз очень понравился. Особенно рекомендую отправиться вечером, когда город загорается огнями. Единственный момент — дорога от места встречи до лодки может быть непростой для людей с ограниченной подвижностью или проблемами с дыханием
L
Кристина была великолепна — делилась не только фактами, но и своими мыслями, что сделало экскурсию живой и интересной. В «золотой
Л
Экскурсия понравилась! Очень понравился экскурсовод, очень позитивная и доброжелательная! Отдельное спасибо за сопровождающую экскурсию музыку. Катер комфортный! И конечно, прекрасные виды на достопримечательности Белграда с воды! Спасибо большое!
M
Очень люблю путешествия по воде. Экскурсия очень понравилась! Красивые виды на берега, свежий ветер.
Экскурсоводу- отдельное спасибо! Очень эрудированный, умеет увлечь своими рассказами Спасибо!
М
Круиз на закате оставил отличные впечатления, а гид Милица была очень внимательной и доброжелательной. Размер группы и длительность прогулки — идеально подобраны. Капитан с сыном тоже были очень приятными. Напитки на борту — на уровне!
Всего 22 отзыва в Белграде в категории "На лодке"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «На лодке»
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2026
Сейчас в Белграде в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 390. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
