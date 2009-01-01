Вы отправитесь в увлекательное путешествие на север Сербии по территории бывшей Австро-Венгрии.

Поездка проходит на комфортабельном транспорте в сопровождении лицензированного гида.

Программа:

Отправление утром из Белграда.

С начала XVIII века Воеводина входила в состав Австро-Венгерской империи, что, несомненно, нашло отражение в архитектуре региона. Суботицу можно назвать музеем под открытым небом, средоточием различных архитектурных стилей. Это второй по величине город 🏙️ Воеводины после Нови-Сада и пятый по величине в Сербии. В процессе экскурсии 🧭 Вы осмотрите Ратушу, Городской музей 🖼, Художественная галерею в Парке 🌳 Ленина, Епископат Суботицы, готический собор Св. Георгия, комплекс Градска-Куча, «дворец Рейхля» и др.

Рядом с Суботицей расположен регион Палич, где с начала XIX века отдыхали сербские правители и высшие слои общества: этот курорт был не менее знаменит, чем Карловы Вары. Палич знаменит своими источниками, рядом расположены зоопарк и конный завод, кроме того, это еще и винный регион: здесь производят оригинальные «вина с песков», такие как «Жуплянка»

На перекрестке дорог, ведущих из Европы на Балканы и далее в Азию, недалеко от сербско-венгерской границы, близ городка Бачка-Топола расположен знаменитый конезавод «Зобнатица», который в 2009 году отметил 230 лет существования. Лошади из «Зобнатицы» многие десятилетия славились своими успехами на ипподромах бывшей Югославии, добиваясь также значительных результатов и на международных состязания

В Зобнатице около 80 лошадей, здесь расположен ипподром для проведения бегов и скачек, конкурное поле, а также крытый манеж для тренировок и соревнований. У входа в Зобнатицу находится статуя жеребца Ядрана, самой известной лошади этого конезавода, обладателя «тройной короны», высшего приза скаковых соревнований. Зобнатица и окрестности являются идеальным местом для отдыха. В непосредственной близости расположено водохранилище площадью 250 гектаров, где всегда много отдыхающих, рыбаков и туристов. Сюда приезжают любители рыбной ловли и охоты, так как местные угодья богаты разными видами дичи. Зобнатица благодаря конному заводу, гостинице, музею, художественной галерее и летней выездной мастерской для художников привлекает туристов в любое время года.

В каждые вторые выходные сентября здесь проводятся Конные игры и двухдневный смотр, на который собирается несколько тысяч зрителей, а вечерний фейерверк предвещает развлекательное мероприятие «Зобнатицкая ночь».

Ознакомившись с самым северным городом Сербии - Суботицей, городом-курортом Палич и знаменитым конезаводом Зобнатицей, возвращаемся в Белград, чтобы встретиться вновь на следующей экскурсии.