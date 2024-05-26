читать дальше Рекомендую эту поездку всем тем, кто хочет насладиться красотой природы (горы, леса, Дунай) и узнать историю региона (тут есть о чем рассказать и что показать: старинные крепости прекрасно сохранены и отреставрированы). Лиляна - великолепный рассказчик, а еще уверенный и безопасный водитель.

Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.