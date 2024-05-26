Национальные парки Белграда

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальные парки» в Белграде на русском языке, цены от €349. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Восточной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
34 отзыва
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века, которая находится в национальном парка Джердап»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
449 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Тара — со смотровой площадки Баньска стена вы полюбуетесь великолепным видом на горы, реки и густые леса»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
499 за всё до 4 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • А
    Алена
    22 апреля 2024
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
    читать дальше

    все задуманное. От величественных видов захватывало дух. Двенадцатичасовая поездка по извилистым горным дорогам Тары - уже подарок, а обед в ресторане у водопада, где подают запеченую форель - настоящий сюрприз. На обратном пути мы оказались в облаке сплошного тумана. Нам оставалось только наблюдать за филигранной техникой вождении Ольги. От поездки остались только приятные впечатления.

  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
  • М
    Мария
    6 марта 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
    читать дальше

    Рекомендую эту поездку всем тем, кто хочет насладиться красотой природы (горы, леса, Дунай) и узнать историю региона (тут есть о чем рассказать и что показать: старинные крепости прекрасно сохранены и отреставрированы). Лиляна - великолепный рассказчик, а еще уверенный и безопасный водитель.

  • А
    Андрей
    29 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Хорошая экскурсия, хороший гид.
  • A
    Alexandra
    23 октября 2023
    Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
    Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге
  • Н
    Николай
    4 июля 2022
    Железные ворота - национальный парк Джердап
    Очень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие по Восточной Сербии
  2. Национальный парк Тара - сокровище Западной Сербии
  3. Путешествие по Западной Сербии
  4. Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Национальные парки" можно забронировать 4 экскурсии от 349 до 499. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Национальные парки», 44 ⭐ отзыва, цены от €349. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам