1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: у вашего отеля
«Еще одно знаковое место Восточной Сербии — грандиозная крепость Голубац 14 века, которая находится в национальном парка Джердап»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в национальный парк Тара
Откройте для себя Национальный парк Тара: живописные каньоны, реки, озера и легенды о вампирах. Идеально для любителей природы и истории
Начало: В вашем отеле в Белграде
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Тара — со смотровой площадки Баньска стена вы полюбуетесь великолепным видом на горы, реки и густые леса»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€499 за всё до 4 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ААлена22 апреля 2024Мы путешествовали в Национальный парк Тара. Нашим гидом, водителем и прекрасным рассказчиком стала Ольга. Мы заранее согласовали программу и посмотрели
- ЕЕкатерина1 апреля 2024Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
- ММария6 марта 2024Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
- ААндрей29 октября 2023Хорошая экскурсия, хороший гид.
- AAlexandra23 октября 2023Все понравилось, захватывающие виды, чистейший воздух, тишина. Спасибо большое Ольге
- ННиколай4 июля 2022Железные ворота - национальный парк ДжердапОчень приятная и интересная поездка, включает посещение Голубацкой крепости и 1.5 часовую поездку на скоростном катере по Дунаю в районе каньона "Железные ворота". Масса новых впечатлений, особенно для первой поездки в Сербию.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Национальные парки»
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