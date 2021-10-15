Савамала — коктейль из креатива и истории

Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда

5
3 отзыва
Добро пожаловать на прогулку по одному из самых странных районов Белграда! Мы распутаем плотный клубок савамальских улиц, отыщем самые эффектные муралы в городе и посмотрим, чем живут молодые и кретивные белградцы.

Блеск и нищета Савской четверти, истории и байки местных жителей — приготовьтесь открыть новый Белград!
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории
Савамала — коктейль из креатива и истории

Что вас ожидает

Взлёты и падения Савской четверти

Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня этот район — креативная мекка Белграда. Мы разберемся, почему так получилось, и проследим хроники Савамалы. Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии. Узнаете, как Савамала превратилась в место притяжения для всех — от кожевенника до аристократа. Разберетесь, почему немного после район вновь оказался заброшен, а белградские матери грозили непослушным дочкам: «На Савамалу замуж захотела. » И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками.

Шебби-шик с балканским колоритом

Для одних горожан Савамала — всё еще «место возле Караджорджевой улицы», для других — душа Белграда. Вы изучите все грани этого района: увидите «стройку века» на болотах и белградские муралы — визитную карточку Савамалы. Мы заглянем в модную кофейню или попробуем рахат-лукум, за которым белградцы стоят в очередях, отыщем любимые местечки «золотой молодёжи» и поговорим об ужасающей истории Бранкова моста.

Кому подойдет прогулка

Искателям нетривиальных маршрутов и тем, кому для знакомства с городом недостаточно прогуляться по главным достопримечательностям.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях. Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он дешёв, прекрасен и уютен. Прогуляемся вместе!
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3 настоящих отзыва от туристов

Тамара
15 окт 2021
Отличная и познавательная экскурсия по неординарному району!
Татьяна
22 янв 2020
Если вы хотите увидеть другой Белград, то экскурсия "Савамала - коктейль из креатива и истории", для вас.
Евгения проведёт вас по старым улочкам, расскажет занимательные истории связанные со старой кофейне, с магазинчиком, в котором продают сладости ручной работы, с домами, улочкам хранящими в себе историю.
Вы увидите не просто начертания на стенах, а картины, в которые художники внесли свою душу, своё видение жизни. Пройдёте по улице, на которой расположены клубы, где кипит ночная жизнь.
Коснетесь исторических моментов связанных с Великой Отечественной Войной. Увидите перерождение старого Белграда в бетон и стекло (Не все приветствуют это, но прогресс не стоит на месте), красивую набережную, где местные жители и туристы любят прогуливать я и отдыхать…
Но вы не познает в полной мере Савамалу без интереснейшего рассказа Евгении о месте и о людях, которые внесли вклад в этот коктейль из креатива и истории.
К
15 окт 2019
Если вы уже посмотрели пару основных туристических мест - это отличный вариант, чтобы разнообразить свои впечатления о городе. Немного сомневалась, договариваясь именно об этой экскурсии, но ничуть не пожалела - наоборот. Евгения - профессионал, и не просто покажет вам рисунки на стенах, но в деталях расскажет вам историю одного из необычных районов Белграда.

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