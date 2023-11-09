Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня Савамала - креативная мекка Белграда. Узнайте, как район превратился в место притяжения для

всех - от кожевенника до аристократа. Погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками. Откройте для себя все грани этого района и его визитную карточку - белградские муралы

Описание экскурсии

Взлёты и падения Савской четверти

Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня этот район — креативная мекка Белграда. Мы разберемся, почему так получилось, и проследим хроники Савамалы. Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии. Узнаете, как Савамала превратилась в место притяжения для всех — от кожевенника до аристократа. Разберетесь, почему немного после район вновь оказался заброшен, а белградские матери грозили непослушным дочкам: «На Савамалу замуж захотела?» И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками.

Шебби-шик с балканским колоритом

Для одних горожан Савамала — всё еще «место возле Караджорджевой улицы», для других — душа Белграда. Вы изучите все грани этого района: увидите «стройку века» на болотах и белградские муралы — визитную карточку Савамалы. Мы заглянем в модную кофейню или попробуем рахат-лукум, за которым белградцы стоят в очередях, отыщем любимые местечки «золотой молодёжи» и поговорим об ужасающей истории Бранкова моста.

Кому подойдет прогулка

Искателям нетривиальных маршрутов и тем, кому для знакомства с городом недостаточно прогуляться по главным достопримечательностям.