Добро пожаловать на прогулку по Савамале! Погрузитесь в атмосферу одного из самых необычных районов Белграда, где история переплетается с современностью
Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня Савамала - креативная мекка Белграда. Узнайте, как район превратился в место притяжения для читать дальшеуменьшить
всех - от кожевенника до аристократа.
Погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками. Откройте для себя все грани этого района и его визитную карточку - белградские муралы
Пару сотен лет назад лишь кваканье лягушек и шум ветра нарушали тишину на берегах Савы, а сегодня этот район — креативная мекка Белграда. Мы разберемся, почему так получилось, и проследим хроники Савамалы. Вы представите, как появились на здешних улицах верблюды из восточных караванов, а на пристани запахло свежим кофе и мёдом из Боснии. Узнаете, как Савамала превратилась в место притяжения для всех — от кожевенника до аристократа. Разберетесь, почему немного после район вновь оказался заброшен, а белградские матери грозили непослушным дочкам: «На Савамалу замуж захотела?» И, конечно, погрузитесь в сегодняшнюю жизнь Савской четверти — с её модными клубами, креативными пространствами и смелыми частными лавочками.
Шебби-шик с балканским колоритом
Для одних горожан Савамала — всё еще «место возле Караджорджевой улицы», для других — душа Белграда. Вы изучите все грани этого района: увидите «стройку века» на болотах и белградские муралы — визитную карточку Савамалы. Мы заглянем в модную кофейню или попробуем рахат-лукум, за которым белградцы стоят в очередях, отыщем любимые местечки «золотой молодёжи» и поговорим об ужасающей истории Бранкова моста.
Кому подойдет прогулка
Искателям нетривиальных маршрутов и тем, кому для знакомства с городом недостаточно прогуляться по главным достопримечательностям.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Москва»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1627 туристов
Привет! Я Женя. Профессиональный журналист, выпускница школы гида «Москва глазами инженера» и фанат Белграда. Показываю путешественникам сербскую столицу как город для своих. На Балканах живу с 2015 года. Но именно читать дальшеуменьшить
Белград сломал все туристические стереотипы на раз-два. Я влюбилась в него так, что полгода провела в библиотеках, завершила местную винную школу и набрала пару килограммов, пробуя столичную еду. И теперь я не просто делюсь душевными историями о Белграде, а стараюсь быть максимально полезной своим гостям. В моих списках только проверенные лично места. Все мои туры авторские и насыщены информацией о городе, людях и событиях.
Я хочу, чтобы и вы открыли для себя «Балканский Берлин». Он прекрасен. Прогуляемся вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Прекрасная неорлинарная экскурсия. За короткий визит такие туры обычно не посещают, но нам хотелось не стандартного маршрута, и мы его получили. Женя очень профессионально подходит к своей работе, это видно невооружённым читать дальшеуменьшить
глазом, много знает про город, традиции Сербов и их историю. Нам удалось увидеть места, которые мы бы вряд ли нашли при самостоятельно изучении города. Савамала очень интересный район со своей историей. Надеюсь, Женя расширит спектр своих маршрутов! Любому посетителю Белграда рекомендую Евгению! Ответит на все вопросы, порекомендует все что угодно, включая местные сорта винограда, которые заслуживают внимания. Мы в восторге!
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Дмитрий
Мы посетили экскурсию по Савамале и остались очень довольны. Евгения не только показала и рассказала нам об истории, традициях и особенностях этого района, но ещё и ответила на наши многочисленные читать дальшеуменьшить
вопросы о жизни в Белграде. Мы перекусили вкусными "историческими" кнедлями, узнали откуда растут ноги Первой мировой войны, а также закупились вкусным ратлуком ручной работы. А ещё приметили отличные места для прогулок, развлечений и наслаждения кафой, узнали, что такое мурал. Спасибо большое!
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I
Ilona
Крутейшая, живая экскурсия! Узнали историю *жизни* района. Проходишь сквозь стены, сквозь века и жизни. Архитектура, стрит арт, кондитерские и пекарни, заброшенные дома и подворотни, магия истории которую чуствуешь и имеешь возможность увидеть. Евгения умеет удивить!
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Александр
Евгения провела нам именно такую экскурсию, какую мы и хотели - без попыток объять необъятное… Получилась приятная прогулка по Савамале - району Белграда, который, как оказалось, богат историей, архитектурными изюминками читать дальшеуменьшить
и интересными уголками в большей степени, чем это может показаться! Очень понравились истории про местные исторические кондитерские! Евгения - много знающий и опытный гид, но что ещё важнее - интеллигентный, умный и тактичный собеседник. Мы задавали много вопросов, не связанных напрямую с темой экскурсии, и Евгения с готовностью рассказывала нам о разных сторонах жизни белградцев. Спасибо большое, хотим ещё пойти на зкскурсии, проводимые Евгенией!
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Татьяна
Если вы хотите увидеть другой Белград, то экскурсия "Савамала - коктейль из креатива и истории", для вас! Евгения проведёт вас по старым улочкам, расскажет занимательные истории связанные со старой кофейне, с читать дальшеуменьшить
магазинчиком, в котором продают сладости ручной работы, с домами, улочкам хранящими в себе историю. Вы увидите не просто начертания на стенах, а картины, в которые художники внесли свою душу, своё видение жизни. Пройдёте по улице, на которой расположены клубы, где кипит ночная жизнь. Коснетесь исторических моментов связанных с Великой Отечественной Войной. Увидите перерождение старого Белграда в бетон и стекло (Не все приветствуют это, но прогресс не стоит на месте), красивую набережную, где местные жители и туристы любят прогуливать я и отдыхать… Но вы не познает в полной мере Савамалу без интереснейшего рассказа Евгении о месте и о людях, которые внесли вклад в этот коктейль из креатива и истории.
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К
Ксения
Если вы уже посмотрели пару основных туристических мест - это отличный вариант, чтобы разнообразить свои впечатления о городе. Немного сомневалась, договариваясь именно об этой экскурсии, но ничуть не пожалела - наоборот. Евгения - профессионал, и не просто покажет вам рисунки на стенах, но в деталях расскажет вам историю одного из необычных районов Белграда.
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