Мистический Белград

Увидеть город, наполненный мифами, легендами и духом прошлого
Моя экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя сербскую столицу с новой стороны. Загадки и тайны спрятаны здесь по разным уголкам. Вы услышите о призраках, которые веками тревожат эти места, и увидите их обители своими глазами.

А ещё узнаете о городских проклятиях, подземных тоннелях и о том, где на самом деле появились первые вампиры.
5
3 отзыва
Мистический Белград
Мистический Белград
Мистический Белград

Описание экскурсии

  • Башня Гардош — не только символ Земуна и вечности, но и эпицентр многочисленных легенд. С неё открывается захватывающий вид на Дунай.
  • Земунское кладбище — старинные надгробия и тенистые аллеи погрузят вас в атмосферу тишины и времени.
  • Белградская крепость и башня Небойша — средневековое наследие Белграда сочетает архитектурные стили разных эпох и хранит тёмное прошлое.
  • Теразийский фонтан — символ обновления города после освобождения от османского владычества. Возведён на месте трагических событий. Каких — расскажу на экскурсии.

О чём поговорим:

  • Обсудим старинные легенды о башнях Гардош и Небойша.
  • Поделюсь историей о проклятии греческого революционера Ригаса Фереоса и его смерти.
  • Расскажу о призраках Гардоша и системе подземных туннелей, которые использовались для бегства, торговли и тайных встреч.
  • Объясню, где расположены проклятые церкви, почему Римский колодец вовсе не римский и отчего гербы некоторых сербских городов выглядят так пугающе.

А ещё:

  • Покажу уникальные локации, в которых получаются атмосферные фото.
  • Подскажу, где после нашего насыщенного приключения можно вкусно поесть и расслабиться с бокалом сербского вина.

Организационные детали

  • Почти вся экскурсия проходит пешком, до одного места мы прокатимся на автобусе.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в локации (гиду в том числе) — всего 800 динаров за человека (наличными).
Остались вопросы?

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Л
17 дек 2024
Все понравилось, узнала интересные факты, материал преподнесен понятно и, главное, не занудно! Можно узнать необычное и увидеть красивое, спасибо за экскурсию.
С
13 ноя 2024
Посетила экскурсию Даниила — “Мистический Белград”, и осталась в полном восторге! Даниил — очень интересный и дружелюбный рассказчик, увлечённый местной культурой и мистицизмом. Экскурсия прошла живо, совсем не монотонно, как
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это бывает на других экскурсиях, где просто читают лекцию по истории. Здесь акцент был именно на легендах, мифах, фольклоре и мрачных историях Белграда, что меня очень порадовало. Даниил также посоветовал необычное место, где я попробовала вино, которое когда-то подавали на Титанике. Всем рекомендую!

П
10 ноя 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Даниилом! Он очень хороший расказчик, очень заботливый человек. Со мной была моя пожилая бабушка, она в полном восторге! Такие интересные историии, такой оригинальный взгляд на
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историю Белграда, столько страшных и загадочных персонажей. Даниил любит этот город и поделился своей любовью с нами. Приятно видеть русского молодого человека, который прекрасно говорит и на английском, и на сербском языках. Он нашел общий язык и снами, и с сербами в автобусе, и англичанками на кладбище. Рекомендую всем экскурсию с Даниилом, всем кто хочет понять Белград, посмотеть на город с новой стороны.

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