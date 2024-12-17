Моя экскурсия для тех, кто хочет открыть для себя сербскую столицу с новой стороны. Загадки и тайны спрятаны здесь по разным уголкам. Вы услышите о призраках, которые веками тревожат эти места, и увидите их обители своими глазами.
А ещё узнаете о городских проклятиях, подземных тоннелях и о том, где на самом деле появились первые вампиры.
А ещё узнаете о городских проклятиях, подземных тоннелях и о том, где на самом деле появились первые вампиры.
Описание экскурсии
- Башня Гардош — не только символ Земуна и вечности, но и эпицентр многочисленных легенд. С неё открывается захватывающий вид на Дунай.
- Земунское кладбище — старинные надгробия и тенистые аллеи погрузят вас в атмосферу тишины и времени.
- Белградская крепость и башня Небойша — средневековое наследие Белграда сочетает архитектурные стили разных эпох и хранит тёмное прошлое.
- Теразийский фонтан — символ обновления города после освобождения от османского владычества. Возведён на месте трагических событий. Каких — расскажу на экскурсии.
О чём поговорим:
- Обсудим старинные легенды о башнях Гардош и Небойша.
- Поделюсь историей о проклятии греческого революционера Ригаса Фереоса и его смерти.
- Расскажу о призраках Гардоша и системе подземных туннелей, которые использовались для бегства, торговли и тайных встреч.
- Объясню, где расположены проклятые церкви, почему Римский колодец вовсе не римский и отчего гербы некоторых сербских городов выглядят так пугающе.
А ещё:
- Покажу уникальные локации, в которых получаются атмосферные фото.
- Подскажу, где после нашего насыщенного приключения можно вкусно поесть и расслабиться с бокалом сербского вина.
Организационные детали
- Почти вся экскурсия проходит пешком, до одного места мы прокатимся на автобусе.
- Дополнительно оплачиваются билеты в локации (гиду в том числе) — всего 800 динаров за человека (наличными).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Белграде
Меня зовут Даниил. Я художник и преподаватель иностранных языков. Живу в Белграде. Много путешествовал по миру, что вдохновило меня на поиски необычного под повседневным. Моя цель — показать город неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лена
17 дек 2024
Все понравилось, узнала интересные факты, материал преподнесен понятно и, главное, не занудно! Можно узнать необычное и увидеть красивое, спасибо за экскурсию.
С
Светлана
13 ноя 2024
Посетила экскурсию Даниила — “Мистический Белград”, и осталась в полном восторге! Даниил — очень интересный и дружелюбный рассказчик, увлечённый местной культурой и мистицизмом. Экскурсия прошла живо, совсем не монотонно, как
П
Петр
10 ноя 2024
Нам очень понравилась экскурсия с Даниилом! Он очень хороший расказчик, очень заботливый человек. Со мной была моя пожилая бабушка, она в полном восторге! Такие интересные историии, такой оригинальный взгляд на
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