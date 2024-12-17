читать дальше историю Белграда, столько страшных и загадочных персонажей. Даниил любит этот город и поделился своей любовью с нами. Приятно видеть русского молодого человека, который прекрасно говорит и на английском, и на сербском языках. Он нашел общий язык и снами, и с сербами в автобусе, и англичанками на кладбище. Рекомендую всем экскурсию с Даниилом, всем кто хочет понять Белград, посмотеть на город с новой стороны.

Нам очень понравилась экскурсия с Даниилом! Он очень хороший расказчик, очень заботливый человек. Со мной была моя пожилая бабушка, она в полном восторге! Такие интересные историии, такой оригинальный взгляд на