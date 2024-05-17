Экскурсия из Белграда: Посетите Петроварадинскую крепость в Нови Саде
Давайте отправимся в Нови сад? Послушаем балканскую музыку или, если хотите, джаз и даже рок.
Осмотрим Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с подземными ходами, растягивающимися до целых километров! Погуляем по улочкам старого города, где наигрывают мелодии музыканты и расположились уютные кондитерские. Этот город невозможно уютен, и мы с удовольствием разделим с Вами нашу любовь к нему.
Осмотрим Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с подземными ходами, растягивающимися до целых километров! Погуляем по улочкам старого города, где наигрывают мелодии музыканты и расположились уютные кондитерские. Этот город невозможно уютен, и мы с удовольствием разделим с Вами нашу любовь к нему.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петроварадинская крепость
- Излучина Дуная
- Мастерские художников
- Местные рынки
- Городской парк
- Костел Девы Марии
- Греко-католическая церковь Петра и Павла
- Синагога
- Епископский дворец
- Мост над Дунаем
- Потайные дворики и проулки со стрит-артом
- Община христиан-назареев
- Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
- Старинная лавка с роскошными интерьерами
- Почти настоящее «болото»
Описание
Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка. Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам. Нас ждут фантастически красивая излучина Дуная, мастерские художников, старинные лавки с интерьерами Belle Epoque, местные рынки, на которых невозможно удержаться, чтобы все не перепробовать, разноцветные черепичные крыши и черепахи в тенистом городском парке. Этот город невозможно уютен, красив, весел и гостеприимен. К счастью, наша любовь к нему взаимна. И мы мечтаем поделиться этой любовью с вами. Если нам повезет, попадем на концерт или выпьем кофе в трамвае. И обязательно заглянем на местный рынок. Мы поговорим об удивительной истории и сегодняшнем дне этого города. Почему его называют «сербскими Афинами», а Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае»? Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь? Зачем городу нужны пьяные часы? Важная информация • Для трансфера предоставляем машину Ford Mondeo.
- Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
- Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло.
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени. Ждем вас!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петроварадинская крепость
- Излучина Дуная
- Мастерские художников
- Местные рынки
- Городской парк
- Костел Девы Марии
- Греко-католическая церковь Петра и Павла
- Синагога
- Епископский дворец
- Мост над Дунаем
- Потайные дворики и проулки со стрит-артом
- Община христиан-назареев
- Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
- Старинная лавка с роскошными интерьерами
- Почти настоящее «болото»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Белграда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для трансфера предоставляем машину Ford Mondeo
- Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом
- Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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