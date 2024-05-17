Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная экскурсия в Белграде

Экскурсия из Белграда: Посетите Петроварадинскую крепость в Нови Саде

Давайте отправимся в Нови сад? Послушаем балканскую музыку или, если хотите, джаз и даже рок.

Осмотрим Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе, с подземными ходами, растягивающимися до целых километров! Погуляем по улочкам старого города, где наигрывают мелодии музыканты и расположились уютные кондитерские. Этот город невозможно уютен, и мы с удовольствием разделим с Вами нашу любовь к нему.
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Ближайшие даты:
17
мая
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мая
19
мая
20
мая
21
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Что вас ожидает:

  • Петроварадинская крепость
  • Излучина Дуная
  • Мастерские художников
  • Местные рынки
  • Городской парк
  • Костел Девы Марии
  • Греко-католическая церковь Петра и Павла
  • Синагога
  • Епископский дворец
  • Мост над Дунаем
  • Потайные дворики и проулки со стрит-артом
  • Община христиан-назареев
  • Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
  • Старинная лавка с роскошными интерьерами
  • Почти настоящее «болото»

Описание

Что вас ждет Нови сад — это уютные пешеходные улочки старого города с уличными артистами, кондитерскими и симпатичными кафе, откуда раздается джаз, блюз, рок-н-ролл и балканская музыка. Мы увидим четырехсотлетнюю Петроварадинскую крепость — одну из самых больших в Европе — с километрами подземных ходов, часть из которых доступны путешественникам. Нас ждут фантастически красивая излучина Дуная, мастерские художников, старинные лавки с интерьерами Belle Epoque, местные рынки, на которых невозможно удержаться, чтобы все не перепробовать, разноцветные черепичные крыши и черепахи в тенистом городском парке. Этот город невозможно уютен, красив, весел и гостеприимен. К счастью, наша любовь к нему взаимна. И мы мечтаем поделиться этой любовью с вами. Если нам повезет, попадем на концерт или выпьем кофе в трамвае. И обязательно заглянем на местный рынок. Мы поговорим об удивительной истории и сегодняшнем дне этого города. Почему его называют «сербскими Афинами», а Петроварадин — «Гибралтаром на Дунае»? Как слесарю из Венгрии удалось основать церковь? Зачем городу нужны пьяные часы? Важная информация • Для трансфера предоставляем машину Ford Mondeo.
  • Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
  • Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло.
  • Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени. Ждем вас!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петроварадинская крепость
  • Излучина Дуная
  • Мастерские художников
  • Местные рынки
  • Городской парк
  • Костел Девы Марии
  • Греко-католическая церковь Петра и Павла
  • Синагога
  • Епископский дворец
  • Мост над Дунаем
  • Потайные дворики и проулки со стрит-артом
  • Община христиан-назареев
  • Гобеленовая мастерская с гобеленами-комиксами
  • Старинная лавка с роскошными интерьерами
  • Почти настоящее «болото»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из Белграда и обратно
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для трансфера предоставляем машину Ford Mondeo
  • Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом
  • Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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