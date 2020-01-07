2 отзыва оставили туристы

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Шумадия: королевская Сербия

Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€200170 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии2 отзыва
5
Дмитрий
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
Дмитрий – Гид в Белграде
В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, где находится королевский мавзолей.

Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и русском следе.

А в конце посетите крупнейшую винарию региона, где продегустируете ценные вина с видом на закат и виноградники.
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия

Что вас ожидает

Королевская история Сербии
Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей. Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора. Я расскажу об основателе рода, Георгии Петровиче, наводившем страх на турок и поднявшем сербов на первое восстание против османского ига. И о его внуке — короле Петаре I, который возвел огромный храм, чтобы увековечить династию и память о великом деде. Вы услышите необычную историю создания короны из пушки, увидите семейные реликвии, сошедшие с парадных портретов, и телеграмму, с которой началась великая война. А также откроете, что последняя королевская династия Сербии — не исторических факт, а живые люди, которые ведут свой Инстаграм и Фейсбук, и которых можно встретить на светских приемах.

Русский след на Балканах
Кроме того, на территории собора вы узнаете о Николае Краснове — ведущем государственном архитекторе короля Александра и бывшем императорском архитекторе России. Именно под его руководством была выполнена декорация интерьера церкви. Поговорим о других наших соотечественниках, нашедших пристанище в Сербии. Я расскажу о личностях, которые оставили здесь значительный след и оказали огромное влияние на архитектуру и искусство. Будут беседы и о том, как складывалась судьба других русских семей в начале XX века.

Секреты винодела
В завершение поездки вы посетите крупнейшую винарию региона. Познакомитесь с историей вин из королевских виноградников, которые подавались к столу во время официальных визитов глав государств и были предметом гордости сербов. И продегустируете вина, изготовленные по чудом сохранившимся секретным технологиям, любуясь потрясающим видом на закат и живописные виноградники.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входные билеты и дегустация не включены:
— билет в мавзолей и музей королевской династии: 400 рсд (3,5 евро)
— посещение винарии, дегустация вина и шампанского: 1100 рсд (10 евро).

Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия
Шумадия: королевская Сербия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Мои сербские друзья говорят, что за 5 лет я увидел в Сербии больше, чем они за свою жизнь. Я смотрю на достопримечательности этой яркой страны глазами иностранца, и отбираю именно то, что производит сильное впечатление и незабываемые эмоции. Наверное, сложно удивить тех, кто видел дворцы Санкт-Петербурга, музеи московского Кремля или красоты Алтая. Сложно, но можно, если собрать вместе самые уникальные достопримечательности, самые живописные виды и самые вкусные места. Все мои автомобильные маршруты тщательно продуманы, вызывают восхищение этой балканской страной с очень непростой историей и провоцируют желание снова приехать в Сербию. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и вернулись сюда снова. Ведь здесь так много интересного и разного — для любого сезона, кошелька и увлечения!
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2 отзыва оставили туристы

7 января 2020
Большое спасибо Дмитрию за проведенную экскурсию. Благодаря ему мы за небольшое время ознакомились с историей Сербии. Огромное впечатление произвела церковь Святого Георгия. По своей красоте она не уступает "Спасу на крови". Очень понравилась вторая часть экскурсии - на винарию "Александров". Дмитрий - прекрасный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсию и экскурсовода
12 ноября 2019
В середине октября были в Сербии, 3 удивительных дня. Мы заказали загородную экскурсию в Храм Святого Георгия Победоносца. Храм - усыпальница королевской династии Карагеоргиевичей. Уникальность Храма в том, что внутренняя часть его полностью покрыта фресками - копиями лучших икон. Храм находится на живописном холме Опленац в городе Топола. В городе мы попали на ярмарку урожая и виноделия. Толпы веселых и счастливых людей на улицах. На каждом углу готовят или продают какую-то снедь. Жареные на вертелах целиковые тушки поросят наполняют воздух умопомрачительно аппетитными запахами. Экскурсия прошла на одном дыхании. Огромное спасибо, Вам, Дмитрий, за вашу работу и внимание к нам во время нашей экскурсии. Пусть у Вас всё будет на "отлично"! До новых встреч! Хочу на это надеяться. Мы получили настоящее удовольствие от своего отдыха.

Дмитрий проводит ещё 5 экскурсий

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