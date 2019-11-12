2 отзыва оставили туристы

В путешествии по Шумадии вы познакомитесь с историей впечатляющей церкви Святого Георгия, уникальную мозаику которой создавали российские мастера. Узнаете о выдающихся личностях Сербии, знаковых событиях и королевских династиях. А еще мы попадем в королевскую винарию, где хранится архив старейших вин региона, и посетим современных виноделов, у которых продегустируем их лучшие вина.

Описание экскурсии

Королевская династия Сербии

Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, храм династии Карагеоргиевичей. Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора. Я расскажу об основателе рода, Георгии Петровиче, наводившем страх на турок и поднявшем сербов на первое восстание против османского ига. И о его внуке — короле Петаре I, который возвёл этот храм, чтобы увековечить династию и память о великом деде. Вы услышите необычную историю создания короны из пушки, увидите семейные реликвии, сошедшие с парадных портретов, и телеграмму, с которой началась большая война. А также откроете, что последняя королевская династия Сербии — не исторических факт, а живые люди, которые ведут свои соцсети, и которых можно встретить на светских приемах.

Русский след на Балканах

Я расскажу о Николае Краснове — ведущем государственном архитекторе короля Александра и бывшем императорском архитекторе России. Именно под его руководством была выполнена декорация интерьера церкви уникальной мозаикой. Поговорим о других наших соотечественниках, нашедших пристанище в Сербии. Я расскажу о личностях, которые оставили здесь значительный след и оказали огромное влияние на архитектуру и искусство.

Королевская винария

Вы попадёте в королевскую винарию, где хранится архив старейших вин региона. Познакомитесь с историей вин из королевских виноградников, которые подавались к столу во время официальных визитов глав государств и были предметом гордости Королевства Югославии. Мы с вами увидим необычные свадебные подарки королевской четы и попробуем расшифровать надписи на самой старой винной бочке.

Тайны современных виноделов

В завершение поездки вы посетите крупнейшую современную винарию региона. Познакомитесь с историей частных виноделов и узнаете, как они возрождали традиции виноделия шумадийского региона в «лихие девяностые». Мы пройдёмся по винным подвалам, увидим, как производится шампанское по классической технологии, и встретим античного бога виноделия, охраняющего винный архив этой семьи. Продегустируем вина, изготовленные по чудом сохранившимся секретным технологиям, и будем любоваться потрясающим видом на живописные виноградники.

Организационные детали

Входные билеты и дегустация оплачиваются отдельно: