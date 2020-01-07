2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Королевская история Сербии

Вы посетите редкой красоты белоснежную церковь Святого Георгия, где находится мавзолей династии Карагеоргиевичей. Рассмотрите невероятную мозаику, которой украшен почти весь интерьер собора. Я расскажу об основателе рода, Георгии Петровиче, наводившем страх на турок и поднявшем сербов на первое восстание против османского ига. И о его внуке — короле Петаре I, который возвел огромный храм, чтобы увековечить династию и память о великом деде. Вы услышите необычную историю создания короны из пушки, увидите семейные реликвии, сошедшие с парадных портретов, и телеграмму, с которой началась великая война. А также откроете, что последняя королевская династия Сербии — не исторических факт, а живые люди, которые ведут свой Инстаграм и Фейсбук, и которых можно встретить на светских приемах.

Русский след на Балканах

Кроме того, на территории собора вы узнаете о Николае Краснове — ведущем государственном архитекторе короля Александра и бывшем императорском архитекторе России. Именно под его руководством была выполнена декорация интерьера церкви. Поговорим о других наших соотечественниках, нашедших пристанище в Сербии. Я расскажу о личностях, которые оставили здесь значительный след и оказали огромное влияние на архитектуру и искусство. Будут беседы и о том, как складывалась судьба других русских семей в начале XX века.

Секреты винодела

В завершение поездки вы посетите крупнейшую винарию региона. Познакомитесь с историей вин из королевских виноградников, которые подавались к столу во время официальных визитов глав государств и были предметом гордости сербов. И продегустируете вина, изготовленные по чудом сохранившимся секретным технологиям, любуясь потрясающим видом на закат и живописные виноградники.