1 отзыв оставили туристы

В Сремски Карловцы вы пройдете сквозь века, узнав о событиях от Древнего Рима до современности.Прогулка по летней резиденции Патриарха Сербского, посещение винных погребов и дегустация уникальных вин. Увидите собор XVIII

века и узнаете о духовном центре Сербии. Откроете для себя, как виноделие зародилось благодаря римскому императору и продолжает процветать. Поймете, что связывает Россию и Сербию, и почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!»

Описание экскурсии

Резиденция Патриарха

Мы прогуляемся по летней резиденции Патриарха Сербского — роскошному барочному дворцу — и заглянем в винный подвал, чтобы выбрать вино из патриарших запасов. По соседству возвышается собор середины XVIII века. Я расскажу историю храма, а вы попробуете найти его отличия от традиционных православных святынь. Мы поговорим о том, как город стал духовным центром Сербии, подметим странное соседство православной и католической церквей и вспомним жителей города, которые когда-то собирали огромные суммы на создание архитектурных шедевров.

Винный путь

В этих краях виноделие появилось еще благодаря римскому императору, поэтому в маленьком городе насчитывается целых 17 винарен. Мы обязательно должны посетить хотя бы одну! Виноделы в пятом поколении откроют вам семейную историю и посвятят в особенности ремесла. Спустившись в погреб, вы узнаете о тонкостях хранения напитка и попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника.

Если хватит сил, отправимся в другую винарию, чтобы посидеть в тележке для винограда и продегустировать вино с необычным названием «Сила».

Русский след в Сербии

Вы узнаете, что связывает Россию и Сербию, и как в стране появились первые школа и театр. Увидите, где после революции 1917 года находилось Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей, зайдете во двор к генералу Врангелю и поймете, почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!» («серб и русский – братья навек!»).

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