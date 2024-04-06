1 отзыв оставили туристы

Прогулка по летней резиденции Патриарха Сербского, посещение винных погребов и дегустация уникальных вин. Увидите собор XVIII
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю от Древнего Рима до наших дней
- 🍷 Дегустация уникальных вин в исторических погребах
- 🕍 Посещение духовного центра Сербии
- 🤝 Узнаете о связи России и Сербии
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Резиденция Патриарха
- Собор XVIII века
- Винные погреба
- Двор генерала Врангеля
Описание экскурсии
Резиденция Патриарха
Мы прогуляемся по летней резиденции Патриарха Сербского — роскошному барочному дворцу — и заглянем в винный подвал, чтобы выбрать вино из патриарших запасов. По соседству возвышается собор середины XVIII века. Я расскажу историю храма, а вы попробуете найти его отличия от традиционных православных святынь. Мы поговорим о том, как город стал духовным центром Сербии, подметим странное соседство православной и католической церквей и вспомним жителей города, которые когда-то собирали огромные суммы на создание архитектурных шедевров.
Винный путь
В этих краях виноделие появилось еще благодаря римскому императору, поэтому в маленьком городе насчитывается целых 17 винарен. Мы обязательно должны посетить хотя бы одну! Виноделы в пятом поколении откроют вам семейную историю и посвятят в особенности ремесла. Спустившись в погреб, вы узнаете о тонкостях хранения напитка и попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника.
Если хватит сил, отправимся в другую винарию, чтобы посидеть в тележке для винограда и продегустировать вино с необычным названием «Сила».
Русский след в Сербии
Вы узнаете, что связывает Россию и Сербию, и как в стране появились первые школа и театр. Увидите, где после революции 1917 года находилось Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей, зайдете во двор к генералу Врангелю и поймете, почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!» («серб и русский – братья навек!»).
Организационные детали
- Я встречу вас у дверей вашего отеля в Белграде или Нови-Саде на комфортабельном автомобиле
- Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно
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Отзывы и рейтинг
Дмитрий был очень пунктуальным, ждал