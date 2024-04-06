1 отзыв оставили туристы

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Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)

В Сремски Карловцы все самое интересное находится на расстоянии вытянутой руки. Погрузитесь в историю от Древнего Рима до наших дней
В Сремски Карловцы вы пройдете сквозь века, узнав о событиях от Древнего Рима до современности.

Прогулка по летней резиденции Патриарха Сербского, посещение винных погребов и дегустация уникальных вин. Увидите собор XVIII
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века и узнаете о духовном центре Сербии. Откроете для себя, как виноделие зародилось благодаря римскому императору и продолжает процветать. Поймете, что связывает Россию и Сербию, и почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!»

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю от Древнего Рима до наших дней
  • 🍷 Дегустация уникальных вин в исторических погребах
  • 🕍 Посещение духовного центра Сербии
  • 🤝 Узнаете о связи России и Сербии
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)
Сремски Карловцы - самый обаятельный город Сербии (из Белграда)

Что можно увидеть

  • Резиденция Патриарха
  • Собор XVIII века
  • Винные погреба
  • Двор генерала Врангеля

Описание экскурсии

Резиденция Патриарха

Мы прогуляемся по летней резиденции Патриарха Сербского — роскошному барочному дворцу — и заглянем в винный подвал, чтобы выбрать вино из патриарших запасов. По соседству возвышается собор середины XVIII века. Я расскажу историю храма, а вы попробуете найти его отличия от традиционных православных святынь. Мы поговорим о том, как город стал духовным центром Сербии, подметим странное соседство православной и католической церквей и вспомним жителей города, которые когда-то собирали огромные суммы на создание архитектурных шедевров.

Винный путь

В этих краях виноделие появилось еще благодаря римскому императору, поэтому в маленьком городе насчитывается целых 17 винарен. Мы обязательно должны посетить хотя бы одну! Виноделы в пятом поколении откроют вам семейную историю и посвятят в особенности ремесла. Спустившись в погреб, вы узнаете о тонкостях хранения напитка и попробуете уникальное вино, которое было в винной карте Титаника.
Если хватит сил, отправимся в другую винарию, чтобы посидеть в тележке для винограда и продегустировать вино с необычным названием «Сила».

Русский след в Сербии

Вы узнаете, что связывает Россию и Сербию, и как в стране появились первые школа и театр. Увидите, где после революции 1917 года находилось Высшее церковное управление Русской православной церкви за границей, зайдете во двор к генералу Врангелю и поймете, почему сербы говорят «Срби и Руси Браћа Заувек!» («серб и русский – братья навек!»).

Организационные детали

  • Я встречу вас у дверей вашего отеля в Белграде или Нови-Саде на комфортабельном автомобиле
  • Обед и дегустации (вино, ракия или мед) оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
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на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Михаил
Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города, осмотрели снаружи красивейшие здания духовной семинарию, гимназии и памятник русскому царю Петру I, зашли
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в необычного вида православную церковь, побывали на дегустации у виноделов Живановичей, поели мороженого из известнейшей лавки с времен Югославии, и даже заглянули в старинную аптеку (обалденные интерьеры), в парк летней резиденции патриарха сербской православной церкви и во двор дома, где в эмиграции жил сам барон Врангель!

Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города,
Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города,
Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города,
Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города,
Спасибо Дмитрию за интересную прогулку в Сремски Карловцы! Мы посетили 3 винокурни, прогулялись по центру города,
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Алеся
Всем хочу порекомендовать посетить городок Сремски Карловицы в сопровождении Дмитрия! Прекрасная экскурсия, которая позволяет глубже понять историю сербского народа на протяжении веков. Итак, начнем с начала.
Дмитрий был очень пунктуальным, ждал
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нас в лобби отеля, посадил в машину - и мы поехали на север от Белграда, в Воеводину. Это та часть Сербии, которая не была захвачена турками, и здесь сохранился православный дух народа. Сначала Дмитрий привез нас на семейную винодельню, где хозяева в шестом поколении все так же делают вино и мед. Понятно, что если бы мы приехали сами в этот городок, сюда, в частный винный подвал (которому, кстати триста лет!), мы бы не попали. Очень впечатлили огромные бочки с вином и винная плесень на стенах, которой не меньше лет, чем самому подвалу! Хозяйка провела очень интересную экскурсию, сопровождавшуюся дегустацией вин. Потрясающая атмосфера этого места, старинные фотографии на стенах, рецепты прадедушек - все это задало тон нашему посещению. Да, кстати, сама леди Камила, жена принца Чарльза, отдала дань этим винам, о чем свидетельствуют фото при входе. Вина замечательные!
Затем мы погуляли по городку, зашли во дворик дома, где в 20-х годах прошлого века жил барон Врангель, увидели храмы, резиденцию патриарха, ратушную площадь. Представляю, как здесь прекрасно весной и летом, потому что даже в декабре светит солнце, и цветут розы и анютины глазки! Прогулка в сопровождении Дмитрия превратилась во встречу друзей. Дмитрий все продумал, забронировал столик в ресторане - иначе бы остались голодными (хороший ресторан один в городке). Затем мы прошлись по маленьким магазинчикам, которые торгуют местной ракией, вручную сделанным шоколадом и кексами. Хотелось бы отметить, что Дмитрия все приветствуют, как доброго знакомого.
Обратная дорога прошла незаметно в разговорах про жизнь в Сербии.
Однозначно рекомендуем Дмитрия как грамотного экскурсовода и приятного человека.

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Л
Все было хорошо, гид со знаниями, интересный рассказчик
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