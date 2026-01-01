Найдено 3 экскурсии в категории « Национальный парк «Удавалаве» » в Галле на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 13 часов 5 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Путешествие в Эллу К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Начало: У вашего отеля $482 за всё до 2 чел. На автобусе На поезде 13 часов 1 отзыв Групповая до 20 чел. В город Элла - за яркими кадрами Тот самый поезд в джунглях, кормление обезьян и встреча со слонятами Начало: У вашего отеля Расписание: во вторник и субботу в 03:00 $80 за человека На автобусе 13 часов Групповая до 18 чел. Путешествие в Эллу. Групповая экскурсия К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 03:00 $175 за человека Другие экскурсии Галле

Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Национальный парк «Удавалаве»», 6 ⭐ отзывов, цены от $80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март