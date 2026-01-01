Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
25 янв в 03:00
26 янв в 03:00
$482 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
В город Элла - за яркими кадрами
Тот самый поезд в джунглях, кормление обезьян и встреча со слонятами
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
27 янв в 03:00
$80 за человека
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Эллу. Групповая экскурсия
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 03:00
26 янв в 03:00
28 янв в 03:00
$175 за человека
