Полезная информация о Галле

Что нужно знать о Галле: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Галле
09:0945
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаГалле
По-английскиGalle
Столица регионаГалле является столицей региона
Население города93 118 чел.
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Галле на карте

Поиск и сравнение цен на туры