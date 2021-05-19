Полезная информация о Галле
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Местное время в Галле
09:0945
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Галле
|По-английски
|Galle
|Столица региона
|Галле является столицей региона
|Население города
|93 118 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря