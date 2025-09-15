Индивидуальная
до 8 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува
Индивидуальная трансфер-экскурсия по главным достопримечательностям Шри-Ланки. Узнайте историю буддизма, посетите древние столицы и насладитесь панорамами
15 сен в 05:00
16 сен в 05:00
от $430 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк Яла: сафари и животные
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
от $680 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки
Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками
Начало: У вашего отеля
15 сен в 05:30
16 сен в 05:30
от $390 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$163 за человека
