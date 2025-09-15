Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Дамбулла, Сигирия и Полоннарува Индивидуальная трансфер-экскурсия по главным достопримечательностям Шри-Ланки. Узнайте историю буддизма, посетите древние столицы и насладитесь панорамами от $430 за всё до 8 чел. На машине Джиппинг 12 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Национальный парк Яла: сафари и животные Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами Начало: В фойе вашего отеля от $680 за всё до 6 чел. На машине 13 часов 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Анурадхапура: Путешествие к древним буддийским святыням Шри-Ланки Погрузитесь в историю Шри-Ланки, посетив Анурадхапуру - город с тысячелетней историей и уникальными архитектурными памятниками Начало: У вашего отеля от $390 за всё до 8 чел. На машине Джиппинг 7 часов 3 отзыва Мини-группа до 10 чел. Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 11:00 $163 за человека Другие экскурсии Коломбо

