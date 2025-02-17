Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане

Погладить слонов, узнать историю страны и понежится под пальмами на мягком песке
Вас ждут 9 насыщенных дней с экскурсиями по знаковым местам Шри-Ланки и отдыхом на белоснежных пляжах города-курорта Хиккадувы.

Вы побываете в слоновьем питомнике, посмотрите на священный обряд в буддийском храме, увидите
читать дальше

плантации чая и специй и попробуете лучшие образцы.

Мы проедем на поезде по одному из самых красивых маршрутов мира, взойдём на вершину Малого Пика Адама и посмотрим на знаменитый арочный мост. Променяйте зиму на лето и отправляйтесь с нами в яркое путешествие!

Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.
Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.
Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.
Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».

Проживание. В отелях уровня 3-4* в двухместных номерах с удобствами (8 ночей).
Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Виза. Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.
Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и едем в отель, расположенный на побережье. Свободное время на отдых после длительного перелёта и знакомства друг с другом.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия

Утром посетим питомник, в котором содержится около 80 слонов — от малышей до взрослых особей возрастом более 60 лет. Понаблюдаем, как животные купаются, едят и тренируются. Затем отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда совершаются паломничества. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё в первом столетии до нашей эры.
Вечером доедем до места нашей ночёвки — крепости Сигирия.

Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость СигирияСлоновий питомник, храм Дамбулла, крепость СигирияСлоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия
3 день

Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды

Позавтракав, отправимся исследовать крепость Сигирию, возраст которой более 15 веков. Её название переводится как «львиная скала». Это связано с тем, что ранее на входе посетителей встречала огромная фигура льва, от которой сейчас сохранились только лапы. На вершине скалы можно увидеть руины королевского дворца, а вокруг раскинулись роскошные сады.

Затем побываем на плантациях специй: полюбуемся пейзажами и сможем купить гостинцы. Следующая цель — город Канди, расположившийся в окружении горных хребтов. Вечером посетим здесь храм Зуба Будды — в нём, спрятанный в нескольких ларцах, хранится зуб основателя буддизма. Понаблюдаем за процессом священного ритуала.

Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба БуддыКрепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды
4 день

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия

Сегодня начнём с прогулки по живописному и ароматному Королевскому ботаническому саду. Посмотрим на разные виды пальм, комнатные растения, полюбуемся орхидеями — их здесь около 100 видов. Увидим сад кактусов, коллекцию бамбуков и множество других растений. Некоторые деревья в этом ботаническом саду посадили исторические личности — например, Юрий Гагарин и Николай II.

Затем отправимся в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Заедем на чайную фабрику недалеко от города: вы познакомитесь с процессом производства чая и попробуете лучшие образцы.

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-ЭлияКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-ЭлияКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия
5 день

Переезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост Демодара

После завтрака переедем на поезде до города Элла. Маршрут, по которому он идёт, считается одним из самых живописных в мире. По пути любуемся чарующими видами на буйную тропическую зелень, горы и чайные плантации.

По прибытии отправимся в несложный треккинг на вершину Малого Пика Адама. Восхождение займёт около часа. К вечеру дойдём до арочного железнодорожного моста Демодара, самого длинного на Шри-Ланке и возвышающегося над землей на 92 метра.

Переезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост ДемодараПереезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост ДемодараПереезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост ДемодараПереезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост Демодара
6 день

Треккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в Хиккадуву

В первой половине дня вас ждёт прогулка к водопаду Равана. Это многокаскадный водопад высотой 19 метров. Недалеко от него, у подножия одной из скал, находится одноимённая пещера. С ней связана древняя легенда, которую мы вам расскажем.

Вторую половину дня проведём в портовом Галле. В облике уютного городка сохранились черты и европейского, и южноазиатского стилей. Прогуляемся, купим сувениры, пообедаем и отправимся в курортный город Хиккадува.

Треккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в ХиккадувуТреккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в ХиккадувуТреккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в Хиккадуву
7 день

Свободный день в Хиккадуве

Этот и завтрашний дни мы проведём в Хиккадуве. В популярном городе-курорте с белоснежными пляжами множество развлечений и рай для любителей дайвинга: недалеко от берега находится коралловый риф, а в окрестностях города есть несколько затонувших кораблей.

Можно изучить подводный мир, попробовать себя в сёрфинге: школы на побережье предоставят доску в прокат и услуги инструктора.

Свободный день в ХиккадувеСвободный день в ХиккадувеСвободный день в Хиккадуве
8 день

Свободный день

Продолжение отдыха. Можно провести день на пляже, побаловать себя свежими морепродуктами и/или сеансом аюрведического массажа.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо. Желающие могут остаться и продолжить отдых на берегу океана.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 640
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа русского гида
  • Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт Коломбо
  • Билет на поезд Нувара-Элия - Элла
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все входные билеты в достопримечательности по маршруту (слоновий питомник, пещерный храм Дамбулла, крепость Сигирия, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад)
  • Экскурсия на чайную фабрику
  • Помощь и консультации при подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение при необходимости - 450 $
  • Дополнительные развлечения (сёрфинг, дайвинг, массаж и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать гид согласно вашему времени прилёта. Затем - трансфер в отель
Завершение: Коломбо, аэропорт, около 12:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыИз аэропорта

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
На машине
2 отзыва
3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 авг в 08:00
6 авг в 08:00
$375 за человека
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
На машине
На поезде
4 отзыва
4 дня
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
31 июл в 08:00
1 авг в 08:00
$515 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
$1 650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
ХорошоТам