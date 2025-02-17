Вы побываете в слоновьем питомнике, посмотрите на священный обряд в буддийском храме, увидите
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.
Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.
Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».
Проживание. В отелях уровня 3-4* в двухместных номерах с удобствами (8 ночей).
Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Виза. Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.
Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель, расположенный на побережье. Свободное время на отдых после длительного перелёта и знакомства друг с другом.
Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия
Утром посетим питомник, в котором содержится около 80 слонов — от малышей до взрослых особей возрастом более 60 лет. Понаблюдаем, как животные купаются, едят и тренируются. Затем отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда совершаются паломничества. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё в первом столетии до нашей эры.
Вечером доедем до места нашей ночёвки — крепости Сигирия.
Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды
Позавтракав, отправимся исследовать крепость Сигирию, возраст которой более 15 веков. Её название переводится как «львиная скала». Это связано с тем, что ранее на входе посетителей встречала огромная фигура льва, от которой сейчас сохранились только лапы. На вершине скалы можно увидеть руины королевского дворца, а вокруг раскинулись роскошные сады.
Затем побываем на плантациях специй: полюбуемся пейзажами и сможем купить гостинцы. Следующая цель — город Канди, расположившийся в окружении горных хребтов. Вечером посетим здесь храм Зуба Будды — в нём, спрятанный в нескольких ларцах, хранится зуб основателя буддизма. Понаблюдаем за процессом священного ритуала.
Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия
Сегодня начнём с прогулки по живописному и ароматному Королевскому ботаническому саду. Посмотрим на разные виды пальм, комнатные растения, полюбуемся орхидеями — их здесь около 100 видов. Увидим сад кактусов, коллекцию бамбуков и множество других растений. Некоторые деревья в этом ботаническом саду посадили исторические личности — например, Юрий Гагарин и Николай II.
Затем отправимся в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Заедем на чайную фабрику недалеко от города: вы познакомитесь с процессом производства чая и попробуете лучшие образцы.
Переезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост Демодара
После завтрака переедем на поезде до города Элла. Маршрут, по которому он идёт, считается одним из самых живописных в мире. По пути любуемся чарующими видами на буйную тропическую зелень, горы и чайные плантации.
По прибытии отправимся в несложный треккинг на вершину Малого Пика Адама. Восхождение займёт около часа. К вечеру дойдём до арочного железнодорожного моста Демодара, самого длинного на Шри-Ланке и возвышающегося над землей на 92 метра.
Треккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в Хиккадуву
В первой половине дня вас ждёт прогулка к водопаду Равана. Это многокаскадный водопад высотой 19 метров. Недалеко от него, у подножия одной из скал, находится одноимённая пещера. С ней связана древняя легенда, которую мы вам расскажем.
Вторую половину дня проведём в портовом Галле. В облике уютного городка сохранились черты и европейского, и южноазиатского стилей. Прогуляемся, купим сувениры, пообедаем и отправимся в курортный город Хиккадува.
Свободный день в Хиккадуве
Этот и завтрашний дни мы проведём в Хиккадуве. В популярном городе-курорте с белоснежными пляжами множество развлечений и рай для любителей дайвинга: недалеко от берега находится коралловый риф, а в окрестностях города есть несколько затонувших кораблей.
Можно изучить подводный мир, попробовать себя в сёрфинге: школы на побережье предоставят доску в прокат и услуги инструктора.
Свободный день
Продолжение отдыха. Можно провести день на пляже, побаловать себя свежими морепродуктами и/или сеансом аюрведического массажа.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо. Желающие могут остаться и продолжить отдых на берегу океана.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 640
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа русского гида
- Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт Коломбо
- Билет на поезд Нувара-Элия - Элла
- Проживание
- Завтраки
- Все входные билеты в достопримечательности по маршруту (слоновий питомник, пещерный храм Дамбулла, крепость Сигирия, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад)
- Экскурсия на чайную фабрику
- Помощь и консультации при подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение при необходимости - 450 $
- Дополнительные развлечения (сёрфинг, дайвинг, массаж и т. д.)