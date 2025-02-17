Возможно участие с детьми от 12 лет.

Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.

Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.

Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».

Проживание. В отелях уровня 3-4* в двухместных номерах с удобствами (8 ночей).

Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений и доступен для всех, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Виза. Визу можно бесплатно оформить по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента. По ней вы можете находиться на Шри-Ланке до 30 дней, а также дважды въехать в страну в течение этого срока.

Обратите внимание, что для оформления визы необходим действующий загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент окончания путешествия.