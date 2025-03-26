Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.
Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Топаз» 4*. За доплату возможно размещение в отелях 5* Aarunya Nature Resort and Spa или Jetwing Kandy Gallery. В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Виза. Оформляется бесплатно для граждан РФ по прилёте.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, фабрика бумаги, храм Зуба Будды и Королевский ботанический сад
Встретим вас и отправимся в «Пиннавелу», знаменитый слоновий питомник. Там вы познакомитесь с благородной работой по спасению и уходу за этими удивительными животными. После этого мы посетим уникальную фабрику, где изготавливают бумагу из слоновьих экскрементов. Это поразительный процесс, позволяющий создавать экологически чистую продукцию из необычного сырья.
Следующая точка маршрута — храм Зуба Будды. История реликвии, связанной с храмом, начинается в 540 году до нашей эры, когда после кремации Будды из костра были извлечены четыре зуба. Один из них в 371 году был привезён на Цейлон дочерью правителя Калинги, которая спрятала зуб в своей причёске, чтобы уберечь его от врагов. В храме также находится музей, где можно увидеть подношения и реликвии, пожертвованные храму, что делает визит ещё более запоминающимся.
Далее нас ждёт Королевский ботанический сад в Перадении, который был основан более 700 лет назад. Здесь вы насладитесь прогулкой по саду орхидей и сможете увидеть Аллею Мемориальных Деревьев, где растут деревья, посаженные знаменитыми историческими личностями, включая Николая II и Юрия Гагарина.
Амбулувава, чайные плантации, Ботанический сад Хакгала, озеро Грегори, Лунное плато и танцевальное шоу
Сегодня первым делом посетим храм Амбулувава — удивительное место, привлекающее путешественников своими захватывающими видами и архитектурой. Эта башня, похожая на спираль, возвышается над горной местностью между Нувара-Элией и Канди.
Далее мы прогуляемся по изумрудным плантациям, наслаждаясь свежим горным воздухом, а затем отправимся на чайную фабрику. Здесь вам расскажут о процессе производства знаменитого цейлонского чая, и у вас будет возможность продегустировать несколько его видов.
Побываем в Ботаническом саду Хакгала — втором по величине в Шри-Ланке, который расположен на высоте более 1200 метров над уровнем моря. В этом месте выращиваются растения и цветы, которые невозможно найти в других частях острова.
Заглянем на озеро Грегори. Здесь вы сможете прогуляться по живописным тропинкам, покататься на лодках в форме лебедей или насладиться неспешной прогулкой на пони.
Желающие смогут посетить Лунное плато — альтернативу плато Хортон. Оно находится ближе к Нувара-Элии и предлагает не менее впечатляющие виды, но с меньшими затратами времени и более доступной стоимостью билетов.
Дополнить отдых возможно посещением зрелищного танцевального представления, которое включает традиционные ланкийские танцы, а также фаер-шоу.
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Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии:
- Джип-сафари - $80 с человека ($120, если только 1 пассажир)
- Слоновий музей + катание на слоне + фабрика экобумаги - $20
- Лунное плато - $25
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $400 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1700, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $800 за человека