Шри-Ланка удивляет своим колоритом и неповторимой тропической красотой. Мы отправляемся в путешествие, в котором каждый день наполнен открытиями и впечатлениями. Посетим слоновий питомник и знаменитый храм Зуба Будды. Насладимся величием

Королевского ботанического сада. Почувствуем запах изумрудных чайных плантаций Нувара-Элии, а ещё полюбуемся панорамами с высоты храма Амбулувава и озером Грегори. При желании погрузимся в магию национальных танцев и огненного шоу, которые оживят древние легенды острова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:

1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.

2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).

3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).

При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.

Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.