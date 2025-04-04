Покормим слонов, поймаем волну на сёрфе, при желании увидим китов и насладимся потрясающими закатами на берегу океана. Готовы к приключению? Путь к тропической мечте начинается!
Описание тура
Организационные детали
Бронирование места по предоплате 15 000 ₽.
Проживание. 2-местное размещение в отелях и на виллах по маршруту. Организатор оставляет за собой право изменить отель на равноценный или на улучшенный вариант размещения.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
Виза. Оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Прибытие на остров
Встречаемся в Коломбо, где организован трансфер для всех прибывающих вместе. После обеда заселяемся в отель с видом на локацию, где купаются слоны. По пути заглянем на рынок за свежими кокосами и экзотическими бананами, которых здесь более пятнадцати видов — попробуем всё!
Вечером устроим пышный ужин в честь нашего прибытия!
Слоновий питомник, подъём на Сигирию
Рассвет встретим с потрясающим видом на реку и купание птиц. А во время завтрака будем наблюдать за купанием слонов в реке. Сделаем фото из нашего бассейна и отправимся знакомиться со слоником Дани, который живёт в одном из питомников Шри-Ланки.
В питомнике можно покормить животное с руки, а для самых смелых — искупаться вместе со слоном. После этой увлекательной встречи отправляемся на скальное плато Сигирия — знаменитый объект наследия ЮНЕСКО. Когда-то вход сюда украшала фигура льва, а его пасть вела в древнюю крепость. Мы услышим захватывающие легенды и встретим закат с вершины скалы, наслаждаясь видами.
Храм Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантации
Сегодня рассвет мы встретим на высоте птичьего полета. Каждый желающий сможет полетать на шаре над джунглями и рисовыми полями Шри-Ланки (по желанию, за доплату).
Затем отправляемся в Золотой храм Будды: возложим цветы и загадаем самое сокровенное желание, а местные монахи повяжут ниточку на руку на удачу.
После обеда взберёмся на башню Амбулувава — путь прост, но зрелище удивительное. Башня напоминает изящный штопор, устремлённый в небо, и подарит невероятные виды.
Вечером заселимся в наш панорамный отель с видом на водопад.
Чайные плантации и английская почта
С утра отправляемся на чайные плантации, где сможем поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с процессом производства и продегустировать лучшие сорта цейлонского чая.
На обед остановимся в Нувара-Элии. Здесь каждый желающий сможет отправить открытку из самой первой почты на Шри-Ланке. А обедать мы сегодня будем в отеле, в котором останавливались все особы царских кровей и знатные люди. Здесь жил и Юрий Гагарин.
После обеда отправимся в новое местечко, где сможем полетать на зиплайне или на качелях с видом на закат. Ночевать остановимся в городке Элла, который никогда не спит. Вечер проведём, гуляя по магазинам и наслаждаясь атмосферой.
Поезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопаде
С самого утра мчим на поезд сквозь джунгли. Занимаем самые комфортные места и отправляемся в настоящее приключение. Сходим на станции и отправляемся на легендарный Девятиарочный мост, чтобы сделать еще сотню памятных фото. Пока мы будем пить кокос и фотографироваться, встретим ещё один поезд и помашем его пассажирам рукой.
А после нас ждёт долгожданное купание в водопаде. Освежились — теперь можно и к океану ехать. Уже вечером мы будем пить сок с видом на океан и купаться в его тёплых волнах.
Черепашья ферма, Форт Галле
Сегодня посетим черепашью ферму. Некоторых черепах вы сможете подержать в руках, а к некоторым лучше не подходить. Они опасны для человека. После отправляемся по реке с крокодилами, где сможем разглядеть речных жителей. А также подержать маленького крокодила.
И в завершении нас ждёт Форт Галле. Самый колоритный и загадочный форт на Шри-Ланке. Его история окутана легендами. Разгадаем его тайны и прогуляемся по улочкам старинного форта в поисках красивых украшений и нарядов.
На поиски китов и дельфинов
Рано утром отправляемся в открытое море, чтобы увидеть китов и дельфинов (по желанию, за доплату). Это уникальная возможность понаблюдать за жизнью обитателей океана. Надеемся на удачу и встречу с этими удивительными существами!
Вечером устроим пляжную вечеринку.
Свободный день
Сегодня каждый сможет выбрать свой ритм отдыха: загорать на пляже или исследовать подводный мир, занявшись дайвингом. Местные черепахи могут неожиданно появиться среди купающихся, создавая идеальный момент для фото. Также устроим фотосессию в купальниках на фоне живописных пейзажей.
Свободный день
Пройдём обучение сёрфингу или продолжим расслабляться на пляже? Решать только вам! На обед отправимся на рыбный рынок, где на наших глазах приготовят свежайшую рыбку или морепродукты.
Завершим день ужином в ресторанчике с видом на закат.
Окончание тура
Последний день на острове проведём в расслабленном темпе: наслаждаемся океаном, гуляем и впитываем тепло солнца.
Вечером доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1380
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Посещение черепашьей фермы
- Катание на слонах
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Китовое сафари
- Сёрфинг
- Полёт на воздушном шаре