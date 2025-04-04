Туда, где вечно царит лето: путешествие по знаковым локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом

Поучаствовать в сборе чая, искупаться в горном водопаде и подняться на башню Амбулувава
Погружение в волшебный мир Шри-Ланки обещает множество ярких впечатлений: путешествие на поезде по живописному маршруту, посещение чайных плантаций, завораживающий полёт на воздушном шаре, зиплайн над джунглями и купание в горном водопаде.

Покормим слонов, поймаем волну на сёрфе, при желании увидим китов и насладимся потрясающими закатами на берегу океана. Готовы к приключению? Путь к тропической мечте начинается!
Туда, где вечно царит лето: путешествие по знаковым локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом
Туда, где вечно царит лето: путешествие по знаковым локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом
Туда, где вечно царит лето: путешествие по знаковым локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом
Ближайшие даты:
4
апр16
апр
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места по предоплате 15 000 ₽.

Проживание. 2-местное размещение в отелях и на виллах по маршруту. Организатор оставляет за собой право изменить отель на равноценный или на улучшенный вариант размещения.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

Виза. Оформляется по прилёте.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие на остров

Встречаемся в Коломбо, где организован трансфер для всех прибывающих вместе. После обеда заселяемся в отель с видом на локацию, где купаются слоны. По пути заглянем на рынок за свежими кокосами и экзотическими бананами, которых здесь более пятнадцати видов — попробуем всё!

Вечером устроим пышный ужин в честь нашего прибытия!

Прибытие на островПрибытие на островПрибытие на остров
2 день

Слоновий питомник, подъём на Сигирию

Рассвет встретим с потрясающим видом на реку и купание птиц. А во время завтрака будем наблюдать за купанием слонов в реке. Сделаем фото из нашего бассейна и отправимся знакомиться со слоником Дани, который живёт в одном из питомников Шри-Ланки.

В питомнике можно покормить животное с руки, а для самых смелых — искупаться вместе со слоном. После этой увлекательной встречи отправляемся на скальное плато Сигирия — знаменитый объект наследия ЮНЕСКО. Когда-то вход сюда украшала фигура льва, а его пасть вела в древнюю крепость. Мы услышим захватывающие легенды и встретим закат с вершины скалы, наслаждаясь видами.

Слоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на СигириюСлоновий питомник, подъём на Сигирию
3 день

Храм Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантации

Сегодня рассвет мы встретим на высоте птичьего полета. Каждый желающий сможет полетать на шаре над джунглями и рисовыми полями Шри-Ланки (по желанию, за доплату).

Затем отправляемся в Золотой храм Будды: возложим цветы и загадаем самое сокровенное желание, а местные монахи повяжут ниточку на руку на удачу.

После обеда взберёмся на башню Амбулувава — путь прост, но зрелище удивительное. Башня напоминает изящный штопор, устремлённый в небо, и подарит невероятные виды.
Вечером заселимся в наш панорамный отель с видом на водопад.

Храм Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантацииХрам Зуба Будды, Амбулувава и чайные плантации
4 день

Чайные плантации и английская почта

С утра отправляемся на чайные плантации, где сможем поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с процессом производства и продегустировать лучшие сорта цейлонского чая.

На обед остановимся в Нувара-Элии. Здесь каждый желающий сможет отправить открытку из самой первой почты на Шри-Ланке. А обедать мы сегодня будем в отеле, в котором останавливались все особы царских кровей и знатные люди. Здесь жил и Юрий Гагарин.

После обеда отправимся в новое местечко, где сможем полетать на зиплайне или на качелях с видом на закат. Ночевать остановимся в городке Элла, который никогда не спит. Вечер проведём, гуляя по магазинам и наслаждаясь атмосферой.

Чайные плантации и английская почтаЧайные плантации и английская почтаЧайные плантации и английская почтаЧайные плантации и английская почтаЧайные плантации и английская почтаЧайные плантации и английская почта
5 день

Поезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопаде

С самого утра мчим на поезд сквозь джунгли. Занимаем самые комфортные места и отправляемся в настоящее приключение. Сходим на станции и отправляемся на легендарный Девятиарочный мост, чтобы сделать еще сотню памятных фото. Пока мы будем пить кокос и фотографироваться, встретим ещё один поезд и помашем его пассажирам рукой.

А после нас ждёт долгожданное купание в водопаде. Освежились — теперь можно и к океану ехать. Уже вечером мы будем пить сок с видом на океан и купаться в его тёплых волнах.

Поезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопадеПоезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопадеПоезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопадеПоезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопадеПоезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопадеПоезд сквозь джунгли, Девятиарочный мост и купание в водопаде
6 день

Черепашья ферма, Форт Галле

Сегодня посетим черепашью ферму. Некоторых черепах вы сможете подержать в руках, а к некоторым лучше не подходить. Они опасны для человека. После отправляемся по реке с крокодилами, где сможем разглядеть речных жителей. А также подержать маленького крокодила.

И в завершении нас ждёт Форт Галле. Самый колоритный и загадочный форт на Шри-Ланке. Его история окутана легендами. Разгадаем его тайны и прогуляемся по улочкам старинного форта в поисках красивых украшений и нарядов.

Черепашья ферма, Форт ГаллеЧерепашья ферма, Форт ГаллеЧерепашья ферма, Форт ГаллеЧерепашья ферма, Форт ГаллеЧерепашья ферма, Форт Галле
7 день

На поиски китов и дельфинов

Рано утром отправляемся в открытое море, чтобы увидеть китов и дельфинов (по желанию, за доплату). Это уникальная возможность понаблюдать за жизнью обитателей океана. Надеемся на удачу и встречу с этими удивительными существами!

Вечером устроим пляжную вечеринку.

На поиски китов и дельфиновНа поиски китов и дельфиновНа поиски китов и дельфиновНа поиски китов и дельфинов
8 день

Свободный день

Сегодня каждый сможет выбрать свой ритм отдыха: загорать на пляже или исследовать подводный мир, занявшись дайвингом. Местные черепахи могут неожиданно появиться среди купающихся, создавая идеальный момент для фото. Также устроим фотосессию в купальниках на фоне живописных пейзажей.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Свободный день

Пройдём обучение сёрфингу или продолжим расслабляться на пляже? Решать только вам! На обед отправимся на рыбный рынок, где на наших глазах приготовят свежайшую рыбку или морепродукты.

Завершим день ужином в ресторанчике с видом на закат.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Окончание тура

Последний день на острове проведём в расслабленном темпе: наслаждаемся океаном, гуляем и впитываем тепло солнца.

Вечером доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1380
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Посещение черепашьей фермы
  • Катание на слонах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Китовое сафари
  • Сёрфинг
  • Полёт на воздушном шаре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Коломбо, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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