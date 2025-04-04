Бронирование места по предоплате 15 000 ₽.

Проживание. 2-местное размещение в отелях и на виллах по маршруту. Организатор оставляет за собой право изменить отель на равноценный или на улучшенный вариант размещения.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

Виза. Оформляется по прилёте.