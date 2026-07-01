Мы поднимемся на Сигирию и Малый пик Адама, прогуляемся по руинам средневековой столицы и прикоснёмся к святыням Золотого
Описание тура
Организационные детали
Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы.
Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры, связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами.
При отмене тура с вашей стороны предоплата возврату не подлежит (идет на бронь отеля).
При закрытии границ или других непредвиденных обстоятельствах бронь переносится на другие даты.
Для 4G интернета и связи можно приобрести местную SIM-карту в аэропорту — $10 (для этого нужен паспорт). Мобильная связь на маршруте будет временами пропадать. В отелях будет бесплатный Wi-Fi, скорость будет плавающей.
Дополнительные расходы:
Из дополнительных расходов вам потребуется только небольшая сумма карманных денег (около $300–400 на всю поездку в зависимости от ваших вкусов) на обеды и ужины, сувениры и, при желании, дополнительные развлечения; USD обязательно брать нового формата после 2009 года, без потёртостей, рваных краёв и пятен.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях и на виллах.
Питание. В стоимость включены только завтраки и праздничный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, а также поезде и тук-туках.
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Уровень сложности. Программа подойдёт людям, не имеющим серьёзных проблем со здоровьем. Учитывайте, что на маршруте предусмотрены треккинг и хайкинг, подъём на Малый пик Адама (время подъёма в одну сторону: 30–45 минут).
Виза. Оформляется по прибытии или заранее онлайн (оплачивается отдельно).
Программа тура по дням
Привет, Шри-Ланка
Наше путешествие начинается! Мы встречаем вас в аэропорту и помогаем с организационными моментами: обменом денег, покупкой сим-карт. После этого направимся в уютный отель в курортном городке Негомбо, чтобы отдохнуть после перелёта и акклиматизироваться.
После обеда нас ждёт небольшая экскурсия по Негомбо — центру христианства на острове, где сохранились величественные церкви. Затем отправимся на лодочное сафари по старинному голландскому каналу. Мы проплывём через мангровые леса и тростниковые заросли, понаблюдаем за птицами, животными и местными рыбаками. Желающие смогут искупаться.
Закончим день на берегу Индийского океана, встречая закат. А вечером познакомимся друг с другом за ужином из свежих морепродуктов.
Храм Дамбулла и Полоннарува
Рано утром, подкрепившись завтраком, садимся в наш микроавтобус и отправляемся к шедеврам Шри-Ланки. Первая остановка — Золотой храм Дамбулла. Этот крупнейший пещерный храм Южной Азии восхищает: 153 статуи Будды, многие из которых покрыты золотом, фрески и историческая атмосфера.
После осмотра пообедаем традиционным рисом с карри на банановом листе (за доплату). Затем отправимся в Полоннаруву — средневековую столицу острова. Руины города поражают своим величием: древние ступы, храмы и дворцы рассказывают об удивительной культуре прошлого.
Поздним вечером мы приедем в Сигирию, где нас ждёт ужин и отдых в отеле.
Сигирия, храм Мариамман, Сад специй и переезд в Канди
Ранним утром отправляемся к жемчужине Шри-Ланки — Сигирии. Эта величественная горная крепость, построенная в 5 веке, включена в список наследия ЮНЕСКО. Мы увидим знаменитые фрески, водные сады и ворота в виде гигантского льва. Вид с вершины просто завораживает.
После этого направимся в Канди, а по пути заедем в индуистский храм Мариамман — богини дождя и плодородия, а также в Сад специй. Здесь вы узнаете, как выращиваются ароматные травы.
В Канди мы поселимся в уютном отеле, прогуляемся вокруг живописного озера и посмотрим национальные танцы. Вечером нас ждёт ужин и прогулка по центру города.
Амбулувава, храм Зуба Будды и Королевский ботанический сад
Утро начнётся с посещения необычного места — храма Амбулувава, символа единения четырёх религий Шри-Ланки. Мы поднимемся на белую башню высотой 48 метров, откуда откроются панорамные виды.
После мы отправимся в Королевский ботанический сад. Увидим аллеи пальм, редкие орхидеи и деревья, посаженные Николаем II и Юрием Гагариным.
Затем вернёмся в Канди, чтобы посетить святыню острова — храм Зуба Будды. Мы станем свидетелями пуджи — обряда почитания. День завершится на обзорной площадке с видом на город и огромную статую Будды.
Чайные плантации и Нувара-Элия
Сегодня мы отправляемся в высокогорную часть острова. Дорога проходит через водопад Рамбода, к которому мы спустимся и ощутим мощь природы. Затем заедем на чайную фабрику и узнаем, как создаётся знаменитый цейлонский чай.
Далее мы прибудем в Нувара-Элию — горный курорт с колониальной архитектурой. Прогуляемся вокруг озера Грегори, поднимемся на обзорную точку Single Tree и посетим индуистский храм Ситы. Вечером нас ждёт ужин в ресторане в изысканном колониальном стиле.
Рассвет с сэром Липтоном и горная железная дорога
Этот день начнётся ещё до рассвета: в 5 утра мы отправимся на смотровую площадку Липтон-Сит — место, откуда сэр Томас Липтон любовался своими чайными плантациями. Если повезёт с погодой, вас ждёт один из самых красивых рассветов на Шри-Ланке.
Затем мы отправимся в путешествие по одной из самых живописных железных дорог мира. Через открытые двери поезда вы увидите чайные плантации, горные пейзажи и почувствуете настоящий дух свободы по пути в высокогорный городок Элла.
Элла: Малый пик Адама, Девятиарочный мост, пещерный храм и водопад Равана
Горный курорт Элла славится живописными видами и необычными достопримечательностями. Мы посетим знаменитый Девятиарочный мост, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт, а затем поднимемся на Малый пик Адама, чтобы полюбоваться горными панорамами и зелёными долинами.
После обеда отправимся в Ракхиттхаканда Раджамаха Вихарая — древний пещерный храм, куда редко добираются путешественники. Здесь вас ждут впечатляющие виды и умиротворённая атмосфера буддийской святыни. В завершение дня мы остановимся у живописного водопада Равана.
Сафари в парке «Удавалаве» и лес Синхараджу
С утра мы отправимся на сафари в национальный парк «Удавалаве». Здесь мы увидим слонов, буйволов, обезьян и множество птиц. После обеда направимся в лес Синхараджа — последний тропический лес Шри-Ланки, охраняемый ЮНЕСКО.
Исследуем лес Синхараджа и пляжный отдых
Синхараджа — это уникальный дождевой лес с невероятным биоразнообразием. Мы увидим редкие растения и животных, обитающих только на этом острове. После экскурсии отправимся к океану, чтобы расслабиться на пляже.
Снорклинг и релакс
Утро начнётся с плавания с маской и трубкой в окружении морских черепах. Затем мы посетим знаменитый Кокосовый холм и сделаем фотографии на его фоне. Вечером встретим закат на Скале попугаев и насладимся ужином под шум океана.
Китовое сафари, пляжи Диквеллы и Тангалле, прогулка по озеру
Ранним утром отправимся на морскую прогулку в поисках синих китов — самых больших животных на планете. Если повезёт, за время наблюдения мы также увидим полосатых китов, кашалотов, косаток и дельфинов. Эта экскурсия оплачивается отдельно, при желании её можно заменить уроком йоги или сёрфинга.
После обеда отправимся к самым красивым пляжам Диквеллы и Тангалле, где любят отдыхать мировые знаменитости. Ближе к закату нас ждёт прогулка на катамаране по живописному озеру с мангровыми лесами. Завершим путешествие романтическим вечером на пляже Мириссы: свежие морепродукты, океан и уютная атмосфера на берегу.
Пляж Унаватуна и Пагода Мира
После завтрака переместимся на южное побережье и проведём день на одном из самых знаменитых пляжей Шри-Ланки — Унаватуна. Этот пляж, защищённый коралловым рифом, когда-то был признан одним из лучших в мире. По дороге заглянем к рыбакам, ловящим рыбу, сидя на сваях, — эта уникальная практика сохраняется веками.
Для любителей приключений предлагаем прогулку через джунгли на уединённый пляж Джангл. Это настоящий кусочек рая, где можно расслабиться.
Во второй половине дня посетим знаменитую пагоду Мира. Это место построено японским монахом, который молился здесь за единение всех народов и мир на Земле. На обратном пути встретим закат на скалах, наблюдая, как солнце исчезает за горизонтом, а волны с грохотом разбиваются о камни.
Форт Галле и пляж Далавелла
С утра отправляемся на живописный пляж Далавелла. Его отличительная особенность — природный бассейн, созданный коралловым рифом, где можно безопасно плавать и наблюдать за большими морскими черепахами, которые подплывают совсем близко.
После отдыха нас ждёт экскурсия в исторический форт Галле — крупнейшую сохранившуюся крепость в Азии, включённую в список наследия ЮНЕСКО. Здесь ощущается дух колониальных эпох: португальские бастионы, голландские церкви, старинный маяк и атмосферные улочки, полные аутентичных магазинов и кафе. Мы погуляем по крепости, сделаем потрясающие фотографии и выпьем кофе с видом на океан.
Вечером возвращаемся в наш отель и отдыхаем перед заключительными днями тура.
Свободный день
Сегодня день отдыха! Это ваш шанс провести время так, как хочется. Можно позагорать на пляже, отправиться на массаж, заняться йогой с тренером или приобрести памятные сувениры в местных лавках.
Вечером нас ждёт торжественный прощальный ужин. Под шум океана и свет свечей мы поделимся впечатлениями, вспомним яркие моменты нашего путешествия и отметим завершение тура изысканными блюдами из свежих морепродуктов.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$2200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и праздничный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги местных гидов и русскоговорящего сопровождающего
- Экскурсии и входные билеты
- Сафари, треккинги, снорклинг и другие активности, указанные в программе
- Курсы ланкийской кухни
- Танцы в Канди
- Аюрведический массаж
- Йога в свободный день
- Кокосовый детокс
- Фото - и видеоъёмка
- Тематические подарки
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Медицинская страховка