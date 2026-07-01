Шри-Ланка — остров, где природа, история и культура сливаются в яркий калейдоскоп впечатлений.Мы поднимемся на Сигирию и Малый пик Адама, прогуляемся по руинам средневековой столицы и прикоснёмся к святыням Золотого

храма Дамбулла. Вас ждут мангровые леса, чайные плантации, шумные водопады и колониальный шарм Нувара-Элии. Встретимся с дикой природой во время сафари, увидим синих китов и поплаваем с черепахами в кристально чистых водах. Заглянем в Сад специй и Королевский ботанический сад. А закаты на пляжах под шум океана станут идеальным завершением каждого дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Организаторы могут менять порядок программы, экскурсий по обстоятельствам и по желанию группы.

Организаторы не несут ответственности за форс-мажоры, связанные с погодой, коронавирусом и другими обстоятельствами.

При отмене тура с вашей стороны предоплата возврату не подлежит (идет на бронь отеля).

При закрытии границ или других непредвиденных обстоятельствах бронь переносится на другие даты.

Для 4G интернета и связи можно приобрести местную SIM-карту в аэропорту — $10 (для этого нужен паспорт). Мобильная связь на маршруте будет временами пропадать. В отелях будет бесплатный Wi-Fi, скорость будет плавающей.

Дополнительные расходы:

Из дополнительных расходов вам потребуется только небольшая сумма карманных денег (около $300–400 на всю поездку в зависимости от ваших вкусов) на обеды и ужины, сувениры и, при желании, дополнительные развлечения; USD обязательно брать нового формата после 2009 года, без потёртостей, рваных краёв и пятен.