Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями
Отправиться в джип-сафари, осмотреть главные локации острова и поработать с телом и сознанием
Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00
«Поездка по маршруту Нувара-Элия — Элла подарит виды гор и облаков, сменяющиеся колониальными улицами Галле и побережьем океана»
14 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
$1600 за человека
Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери
Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга
Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно врем...
«Здесь вместо кошек по улицам бегают обезьянки, а солнце садится над плавными волнами ласкового Индийского океана»
26 янв в 08:00
€2400 за человека
Шри-Ланка - невозможное возможно: 25 локаций, сафари и океан за 10 дней
Это насыщенный тур по центру острова, чтобы увидеть и посетить одни из лучших мест Шри-Ланки
«Днём блуждаем по маленьким магазинчикам, вдыхаем запах карри, слушаем смех местных ребят, играющих в крикет прямо на улице»
28 авг в 10:00
18 сен в 10:00
от 146 286 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Улицы и переулки»
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