Найдено 3 тура в категории « Улицы и переулки » в Коломбо на русском языке, цены от $1600. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Джиппинг На машине На автобусе На поезде На микроавтобусе 9 дней Тропическая перезагрузка с комфортом: тур на Шри-Ланку с практиками, экскурсиями и активностями Отправиться в джип-сафари, осмотреть главные локации острова и поработать с телом и сознанием Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00 «Поездка по маршруту Нувара-Элия — Элла подарит виды гор и облаков, сменяющиеся колониальными улицами Галле и побережьем океана» $1600 за человека На машине Сёрфинг На поезде 11 дней Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно врем... «Здесь вместо кошек по улицам бегают обезьянки, а солнце садится над плавными волнами ласкового Индийского океана» €2400 за человека Джиппинг На лодке На поезде На микроавтобусе 10 дней Шри-Ланка - невозможное возможно: 25 локаций, сафари и океан за 10 дней Это насыщенный тур по центру острова, чтобы увидеть и посетить одни из лучших мест Шри-Ланки «Днём блуждаем по маленьким магазинчикам, вдыхаем запах карри, слушаем смех местных ребят, играющих в крикет прямо на улице» от 146 286 ₽ за человека Все туры Коломбо

Приглашаем вас на захватывающую тур по улицам, переулкам и набережным Коломбо. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод