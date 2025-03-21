Вдохновляющие пейзажи, богатая культура и экстрим — Шри-Ланка удивит вас каждым мгновением! Этот тур подарит вам возможность прикоснуться к древним тайнам острова, ощутить величие его культурного наследия и прочувствовать мощь

природы. Вас ждут встречи с редкими животными в национальном парке «Яла», восхождение на Сигирию, захватывающий дух треккинг по горным вершинам и купание в природных водопадах. Вы побываете на чайных плантациях, попробуете себя в сборе цейлонского чая и насладитесь умиротворяющим отдыхом на сказочных пляжах Индийского океана.

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Описание тура

Организационные детали

На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.

Берём лёгкую одежду:

майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),

толстовку,

лёгкую кофту,

штаны.

маленький зонтик на всякий случай,

дождевик,

солнечные очки,

крем от загара SPF 50+,

кепку или панаму,

средство от комаров (можно купить на месте).

Аптечка:

противовирусное,

жаропонижающее,

что-то от аллергии, если есть реакции,

таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),

спазмолитическое,

от диареи или запора,

ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.

По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.