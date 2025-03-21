Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями

Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Вдохновляющие пейзажи, богатая культура и экстрим — Шри-Ланка удивит вас каждым мгновением! Этот тур подарит вам возможность прикоснуться к древним тайнам острова, ощутить величие его культурного наследия и прочувствовать мощь
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природы.

Вас ждут встречи с редкими животными в национальном парке «Яла», восхождение на Сигирию, захватывающий дух треккинг по горным вершинам и купание в природных водопадах.

Вы побываете на чайных плантациях, попробуете себя в сборе цейлонского чая и насладитесь умиротворяющим отдыхом на сказочных пляжах Индийского океана.

Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Ближайшие даты:
21
мар4
апр25
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.

Берём лёгкую одежду:
майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),
толстовку,
лёгкую кофту,
штаны.
маленький зонтик на всякий случай,
дождевик,
солнечные очки,
крем от загара SPF 50+,
кепку или панаму,
средство от комаров (можно купить на месте).

Аптечка:
противовирусное,
жаропонижающее,
что-то от аллергии, если есть реакции,
таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),
спазмолитическое,
от диареи или запора,
ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.

По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.

Проживание. 2-местное размещение в отелях и на виллах: Granbell Hotel, Sigiri Asna Nature Resort, Mount Blue Kandy, Tea Bush Ramboda (Hill Cottage), Oak Ray La Ella Breeze (Soul Ella), Tamarind Tree (Elephant Reach Hotel), Agnus Unawatuna или аналогичных.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или минивэнах Toyota с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Оформляется по прилёте.

Уровень сложности. В программе предусмотрены треккинги, подъём на Малый пик Адама и Сигирию (по 30-45 минут в одну сторону).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Коломбо

Мы встретим всех участников в аэропорту Коломбо. После перелёта вас ждёт трансфер в отель и отдых. Вечером познакомимся друг с другом.

Прибытие в КоломбоПрибытие в КоломбоПрибытие в КоломбоПрибытие в Коломбо
2 день

Слоновий питомник «Пиннавела», подъём на Сигирию

После завтрака отправляемся вглубь острова. Первая остановка — питомник Пиннавела, где можно наблюдать за купающимися слонами и даже покормить их, если есть желание.

Далее мы посетим знаменитую Сигирию. Местный древний дворец, охраняемый ЮНЕСКО, славится фресками и внушающими восхищение видами. Поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамой и почувствовать дух древней цивилизации.

Слоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на СигириюСлоновий питомник «Пиннавела», подъём на Сигирию
3 день

Храм Дамбулла, Сад специй в Матале

Завтракаем в отеле и отправляемся в крупнейший пещерный храм Юго-Восточной Азии. Здесь, среди пяти пещер, вы увидите 153 статуи Будды, множество росписей и статуи королей и божеств.

Далее едем в Матале, где мы посетим Сад специй и индуистский храм богини Умы Парвати — святыню, окружённую интересными легендами. Вечером заселяемся в отель в Канди.

Храм Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в МаталеХрам Дамбулла, Сад специй в Матале
4 день

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад

Этот день посвящён Канди. С утра отправимся на церемонию поклонения в Храм Зуба Будды, охраняемый ЮНЕСКО. Позже прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, основанному ещё в 1747 году, где собраны редкие деревья, высаженные известными личностями. Попробуем найти деревья, посаженные Юрием Гагариным и Николаем II.

Затем пройдёмся по городу, посетим храмы и осмотрим Канди с обзорной площадки. Вечером можно будет посетить шоу ланкийских танцев.

Храм Зуба Будды, Королевский ботанический садХрам Зуба Будды, Королевский ботанический садХрам Зуба Будды, Королевский ботанический садХрам Зуба Будды, Королевский ботанический садХрам Зуба Будды, Королевский ботанический сад
5 день

Храм Амбулувава и сплав по горной реке

Нас ждёт день приключений! Мы направляемся к храму Амбулувава, который объединяет элементы четырёх религий. Здесь можно подняться на 48-метровую башню с захватывающим видом, он открывается смельчакам на самой вершине. Затем — сплав по горной реке.

К вечеру доберёмся до Рамбоды, где заселимся в уютный отель с видом на водопад.

Храм Амбулувава и сплав по горной рекеХрам Амбулувава и сплав по горной рекеХрам Амбулувава и сплав по горной рекеХрам Амбулувава и сплав по горной рекеХрам Амбулувава и сплав по горной рекеХрам Амбулувава и сплав по горной реке
6 день

Чайные плантации Нувара-Элии, переезд в Эллу

Сегодня исследуем Нувара-Элию, которая находится на высоте около 1868 метров над уровнем моря. Этот город, построенный англичанами, переносит нас в Англию 18 века. В окрестностях, идеальных для выращивания чая, мы посетим плантации, узнаем, как собирают чай, и попробуем собрать листья сами. После — чайная церемония, где нас ждёт ароматный цейлонский напиток и прекрасные виды на горы.

Далее отправимся в Эллу на поезде. Маршрут признан одним из самых живописных в мире. Ночуем в отеле в Элле.

Чайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в ЭллуЧайные плантации Нувара-Элии, переезд в Эллу
7 день

День треккинга

В этот день будем много ходить. Поднимемся на Малый пик Адама высотой 1400 метров, с которого откроется потрясающая панорама чайных плантаций, водопадов и горных ландшафтов. После отправимся к Девятиарочному мосту — одной из самых узнаваемых и фотогеничных достопримечательностей острова. Затем поднимемся на вершину водопада Диялума высотой более 200 метров. Здесь находятся природные каменные чаши, где можно искупаться.

Вечером перемещаемся на юг острова к национальному парку «Яла».

День треккингаДень треккингаДень треккингаДень треккингаДень треккингаДень треккингаДень треккинга
8 день

Сафари в парке, переезд на побережье Унаватуну

Сегодня нас ждёт сафари в парке «Яла», где можно увидеть слонов, крокодилов, обезьян, варанов, павлинов, а также леопардов. Парк охватывает девственные тропические леса и песчаные дюны, а на юго-востоке омывается Индийским океаном.

Во второй половине дня отправимся на побережье в Унаватуну, известную белоснежным песком и безмятежным морем. Последние дни нашего тура пройдут здесь.

Сафари в парке, переезд на побережье УнаватунуСафари в парке, переезд на побережье УнаватунуСафари в парке, переезд на побережье УнаватунуСафари в парке, переезд на побережье УнаватунуСафари в парке, переезд на побережье УнаватунуСафари в парке, переезд на побережье Унаватуну
9 день

Форт Галле, речное сафари

После завтрака отправимся в Форт Галле — крупнейшую крепость Азии, построенную европейцами, и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее посетим черепашью ферму, где можно увидеть малышей черепах и сделать памятные фотографии. В завершение дня — сафари по реке сквозь мангровые заросли. На моторной лодке отправимся исследовать местную природу и фауну, сможем увидеть крокодилов, обезьян и множество птиц.

Форт Галле, речное сафариФорт Галле, речное сафариФорт Галле, речное сафариФорт Галле, речное сафари
10 день

Пляжный релакс

Отдыхаем на пляже: купаемся, загораем, плаваем с черепахами, занимаемся сёрфингом и дайвингом, наслаждаемся фруктами и выбираем сувениры на память.

Пляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релаксПляжный релакс
11 день

Окончание тура

Пора прощаться с Шри-Ланкой. После завтрака трансфер доставит вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет177 531 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Сафари в парке «Яла» и речное сафари
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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