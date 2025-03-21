Описание тура
Организационные детали
На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.
Берём лёгкую одежду:
майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),
толстовку,
лёгкую кофту,
штаны.
маленький зонтик на всякий случай,
дождевик,
солнечные очки,
крем от загара SPF 50+,
кепку или панаму,
средство от комаров (можно купить на месте).
Аптечка:
противовирусное,
жаропонижающее,
что-то от аллергии, если есть реакции,
таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),
спазмолитическое,
от диареи или запора,
ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.
По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.
Проживание. 2-местное размещение в отелях и на виллах: Granbell Hotel, Sigiri Asna Nature Resort, Mount Blue Kandy, Tea Bush Ramboda (Hill Cottage), Oak Ray La Ella Breeze (Soul Ella), Tamarind Tree (Elephant Reach Hotel), Agnus Unawatuna или аналогичных.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или минивэнах Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Оформляется по прилёте.
Уровень сложности. В программе предусмотрены треккинги, подъём на Малый пик Адама и Сигирию (по 30-45 минут в одну сторону).
Программа тура по дням
Прибытие в Коломбо
Мы встретим всех участников в аэропорту Коломбо. После перелёта вас ждёт трансфер в отель и отдых. Вечером познакомимся друг с другом.
Слоновий питомник «Пиннавела», подъём на Сигирию
После завтрака отправляемся вглубь острова. Первая остановка — питомник Пиннавела, где можно наблюдать за купающимися слонами и даже покормить их, если есть желание.
Далее мы посетим знаменитую Сигирию. Местный древний дворец, охраняемый ЮНЕСКО, славится фресками и внушающими восхищение видами. Поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамой и почувствовать дух древней цивилизации.
Храм Дамбулла, Сад специй в Матале
Завтракаем в отеле и отправляемся в крупнейший пещерный храм Юго-Восточной Азии. Здесь, среди пяти пещер, вы увидите 153 статуи Будды, множество росписей и статуи королей и божеств.
Далее едем в Матале, где мы посетим Сад специй и индуистский храм богини Умы Парвати — святыню, окружённую интересными легендами. Вечером заселяемся в отель в Канди.
Храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад
Этот день посвящён Канди. С утра отправимся на церемонию поклонения в Храм Зуба Будды, охраняемый ЮНЕСКО. Позже прогуляемся по Королевскому ботаническому саду, основанному ещё в 1747 году, где собраны редкие деревья, высаженные известными личностями. Попробуем найти деревья, посаженные Юрием Гагариным и Николаем II.
Затем пройдёмся по городу, посетим храмы и осмотрим Канди с обзорной площадки. Вечером можно будет посетить шоу ланкийских танцев.
Храм Амбулувава и сплав по горной реке
Нас ждёт день приключений! Мы направляемся к храму Амбулувава, который объединяет элементы четырёх религий. Здесь можно подняться на 48-метровую башню с захватывающим видом, он открывается смельчакам на самой вершине. Затем — сплав по горной реке.
К вечеру доберёмся до Рамбоды, где заселимся в уютный отель с видом на водопад.
Чайные плантации Нувара-Элии, переезд в Эллу
Сегодня исследуем Нувара-Элию, которая находится на высоте около 1868 метров над уровнем моря. Этот город, построенный англичанами, переносит нас в Англию 18 века. В окрестностях, идеальных для выращивания чая, мы посетим плантации, узнаем, как собирают чай, и попробуем собрать листья сами. После — чайная церемония, где нас ждёт ароматный цейлонский напиток и прекрасные виды на горы.
Далее отправимся в Эллу на поезде. Маршрут признан одним из самых живописных в мире. Ночуем в отеле в Элле.
День треккинга
В этот день будем много ходить. Поднимемся на Малый пик Адама высотой 1400 метров, с которого откроется потрясающая панорама чайных плантаций, водопадов и горных ландшафтов. После отправимся к Девятиарочному мосту — одной из самых узнаваемых и фотогеничных достопримечательностей острова. Затем поднимемся на вершину водопада Диялума высотой более 200 метров. Здесь находятся природные каменные чаши, где можно искупаться.
Вечером перемещаемся на юг острова к национальному парку «Яла».
Сафари в парке, переезд на побережье Унаватуну
Сегодня нас ждёт сафари в парке «Яла», где можно увидеть слонов, крокодилов, обезьян, варанов, павлинов, а также леопардов. Парк охватывает девственные тропические леса и песчаные дюны, а на юго-востоке омывается Индийским океаном.
Во второй половине дня отправимся на побережье в Унаватуну, известную белоснежным песком и безмятежным морем. Последние дни нашего тура пройдут здесь.
Форт Галле, речное сафари
После завтрака отправимся в Форт Галле — крупнейшую крепость Азии, построенную европейцами, и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее посетим черепашью ферму, где можно увидеть малышей черепах и сделать памятные фотографии. В завершение дня — сафари по реке сквозь мангровые заросли. На моторной лодке отправимся исследовать местную природу и фауну, сможем увидеть крокодилов, обезьян и множество птиц.
Пляжный релакс
Отдыхаем на пляже: купаемся, загораем, плаваем с черепахами, занимаемся сёрфингом и дайвингом, наслаждаемся фруктами и выбираем сувениры на память.
Окончание тура
Пора прощаться с Шри-Ланкой. После завтрака трансфер доставит вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|177 531 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Сафари в парке «Яла» и речное сафари
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Страховка