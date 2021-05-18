Полезная информация о Женеве

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Местное время в Женеве
20:4236
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаЖенева
По-английскиGeneve
Столица регионаЖенева является столицей региона
Население города183 981 чел.
АэропортЖенева GVA
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота400 м. от уровня моря

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