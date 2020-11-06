Как добраться до Женевы на самолёте
В Женеве 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Geneve Airport» вам не избежать
Список аэропортов Женевы
- Женева GVAGeneve Airport
Самые дешёвые билеты в Женеву из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 771
|2ч 35м
|31.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 774
|1ч 40м
|25.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 946
|1ч 40м
|07.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 272
|2ч 10м
|27.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 419
|2ч 30м
|13.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|2 562
|1ч 20м
|21.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 668
|1ч 5м
|19.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 790
|1ч
|28.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 251
|1ч 30м
|07.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|3 261
|2ч 15м
|27.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 404
|10ч 13м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 520
|2ч 20м
|14.12.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 543
|2ч
|29.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 678
|1ч 30м
|02.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|3 764
|21ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|3 818
|19ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 822
|53ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 910
|44ч 35м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 939
|16ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|3 941
|43ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|4 229
|31ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 270
|23ч (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 284
|25ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 365
|21ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 389
|26ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|4 474
|15ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|4 507
|27ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|4 542
|23ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|4 550
|13ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|4 576
|1ч 15м
|31.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 677
|11ч 10м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 783
|3ч 25м
|26.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|4 886
|28ч 5м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|4 905
|6ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|4 924
|7ч 30м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|4 990
|50ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇹Фару
|4 994
|46ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 996
|44ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|5 014
|28ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|5 049
|27ч 10м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 060
|22ч 20м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|5 081
|28ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|5 251
|5ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|5 263
|46ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|5 267
|19ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|5 315
|53ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|5 376
|23ч (⇵1)
|16.06.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 460
|49ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 462
|32ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|5 534
|21ч 25м (⇵1)
|13.05.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|5 637
|16ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|5 729
|23ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|5 978
|46ч 10м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|6 015
|10ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇦Феса
|6 108
|25ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇦Рабата
|6 186
|41ч 45м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|6 217
|16ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Перуджи
|6 266
|8ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇹Понты-Делгады
|6 485
|16ч 40м (⇵1)
|05.03.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|6 593
|12ч 5м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 722
|1ч 15м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 866
|42ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|6 897
|23ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|6 917
|23ч 50м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|7 061
|30ч 15м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 113
|27ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇬🇷Крита
|7 165
|15ч 10м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇫🇷Биарриц
|7 168
|22ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Донкастера
|7 294
|49ч 5м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|7 314
|39ч 40м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|7 318
|21ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|7 517
|10ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 533
|35ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|7 644
|31ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|7 670
|19ч 10м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 245
|25ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 285
|36ч 25м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 317
|27ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|8 586
|39ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|8 658
|37ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 758
|10ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 766
|24ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|8 769
|30ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|8 973
|6ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|9 017
|40ч 40м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇪🇸Бадахоса
|9 036
|19ч 50м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|9 203
|32ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|9 473
|17ч 45м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|9 508
|32ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|9 509
|22ч 45м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 630
|17ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇽🇰Приштины
|9 804
|38ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|10 182
|40ч 5м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|10 948
|39ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|10 978
|38ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|11 165
|55ч 30м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|11 503
|17ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|11 716
|51ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|11 728
|46ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 123
|31ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Женевы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Женевы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Анталья, Каир, Киев и Стамбул
- 30.10.202004.11.2020
- 14.11.202013.12.2020
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