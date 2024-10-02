Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653
$725 за всё до 4 чел.
- ННадежда2 октября 2024Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
- RRoman18 июня 2024Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США.
Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
- ЖЖеня5 апреля 2024Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун!
Спасибо Влад!
- ЛЛеонид29 апреля 2023Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на
- ТТатьяна4 апреля 2023Очень интересная экскурсия! Нетипичный взгляд на Лос Анжелес. За несколько часов прогулки по Лос Анжелесу Влад сумел показать нам этот город с абсолютно разных сторон, рассказать его историю. Всем рекомендую ❤️
- ЛЛюдмила25 марта 2023Наконец то я смогла узнать почему ЛА посетители или любят или ненавидят!
Только с таким интересным собеседником можно было узнать и увидеть во всех красках downtown
Спасибо Влад, рекомендую интересную экскурсию с замечательным профессионалом
- MMaria4 марта 2020Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
- TTatyana2 марта 2020Все отлично
- NNatalia20 января 2020Город Лос Анджелес большой, и Катя постаралась показать во время экскурсии все самое-самое, поэтому получилось насыщенно и увлекательно!
Вместе мы посетили
- EElena15 января 2020Все было просто замечательно!!!
Много интересной информации и конечно увлекательный маршрут.
Могу рекомендовать всем.
- ООльга31 декабря 2019vse bilo xorosho… uspeli posmotret daje bolshe, chem planirovali
- ВВалентина6 декабря 2019Я очень благодарна Кате за этот день!! Я немало знала о Лос Анджелесе, мечтала сюда попасть!!Экскурсия замечательная и факты, истории,
- AAndrei27 ноября 2019Нашим гидом была Екатерина, с хорошей подготовкой по предложенной программе,высоким уровнем знаний своего предмета, умеющей доступно изложить историю и современные
- ННадежда20 ноября 2019Экскурсия понравилась, очень насыщенная по посещению разных точек города. Из-за разницы во времени мы еле держались чтобы дойти все намеченные
- ВВероника6 ноября 2019Всем Доброго дня. Все прошло отлично. Рекомендую своего гида. Спасибо.
- ЕЕлена5 ноября 2019Когда я заказывала экскурсию по Лос-Анджелесу, даже предположить не могла, что она выйдет такой яркой и душевной.
Катя - замечательный и
- ММарина18 октября 2019спасибо гиду все отлично успехов
- DDiana17 сентября 2019Экскурсия очень понравилась, было мало дней и Екатерина помогла быстро разобраться в том, как передвигаться по городу. Я впоследствии смогла
- ГГалина29 августа 2019Даже прочитав не мало положитеных отзывов вы будете приятно удивлены прогуливаясь по улицам Downtown с Владом. Время пролетит легко и
- ААлександра8 июля 2019Экскурсия была замечательная! Влад увлекательно рассказывал и поведал нам ни одну тайну этого города! Очень рекомендую Влада и Алену! Не пожалеете!
