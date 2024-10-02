Мои заказы

Вокзал Юнион-стейшн – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 5 экскурсий в категории «Вокзал Юнион-стейшн» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $436, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Пешая
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
$480 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 октября 2024
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
  • R
    Roman
    18 июня 2024
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США.
    Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
    читать дальше

    путешествия. Мы провели прекрасный день с ней, путешествуя по городу Ангелов, посетили много известных достопримечательностей, увидели не самые известные, но не менее очаровательные. Увидеть весь LA за один день невозможно, но чтобы успеть в него влюбиться, экскурсии от Екатерины достаточно.
    Рекомендую!

  • Ж
    Женя
    5 апреля 2024
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун!
    Спасибо Влад!
  • Л
    Леонид
    29 апреля 2023
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на
    читать дальше

    приличный объем информации и продолжительность мы совсем не устали. Создалось впечатление, что нам показал город добрый старый знакомый, которого неожиданно встретили

  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2023
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Очень интересная экскурсия! Нетипичный взгляд на Лос Анжелес. За несколько часов прогулки по Лос Анжелесу Влад сумел показать нам этот город с абсолютно разных сторон, рассказать его историю. Всем рекомендую ❤️
  • Л
    Людмила
    25 марта 2023
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Наконец то я смогла узнать почему ЛА посетители или любят или ненавидят!
    Только с таким интересным собеседником можно было узнать и увидеть во всех красках downtown
    Спасибо Влад, рекомендую интересную экскурсию с замечательным профессионалом
  • M
    Maria
    4 марта 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
  • T
    Tatyana
    2 марта 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Все отлично
  • N
    Natalia
    20 января 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Город Лос Анджелес большой, и Катя постаралась показать во время экскурсии все самое-самое, поэтому получилось насыщенно и увлекательно!
    Вместе мы посетили
    читать дальше

    такие "потайные" места, о которых в путеводителях не пишут, их нужно просто знать. Так мы увидели Голливуд изнутри,"потерялись" в вибрирующем ночном Даунтауне и даже отведали русского борща:-) невероятно увлекательная программа и тысяча красочных фотографий. Спасибо, Катя!

  • E
    Elena
    15 января 2020
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Все было просто замечательно!!!
    Много интересной информации и конечно увлекательный маршрут.

    Могу рекомендовать всем.
  • О
    Ольга
    31 декабря 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    vse bilo xorosho… uspeli posmotret daje bolshe, chem planirovali
  • В
    Валентина
    6 декабря 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Я очень благодарна Кате за этот день!! Я немало знала о Лос Анджелесе, мечтала сюда попасть!!Экскурсия замечательная и факты, истории,
    читать дальше

    легенды о городе, знаменитых людях своего времени,а также позитивный настрой и грамотные решения по прохождению маршрута меня поразили!! Я думаю буду пользоваться и в других путешествиях услугами Трипстера!! Благодарю!!

  • A
    Andrei
    27 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Нашим гидом была Екатерина, с хорошей подготовкой по предложенной программе,высоким уровнем знаний своего предмета, умеющей доступно изложить историю и современные
    читать дальше

    события посещаемых мест, а также профессионально ответить на все вопросы, которые ей задавались по ходу проведения экскурсии. Несмотря на молодость Екатерины, ей могут позавидовать и умудрённые опытом специалисты своего дела. С благодарностью, Андрей и Наталья. Москва.

  • Н
    Надежда
    20 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Экскурсия понравилась, очень насыщенная по посещению разных точек города. Из-за разницы во времени мы еле держались чтобы дойти все намеченные
    читать дальше

    пункты до конца. Гид рассказала о жизни в ЛА, дала рекомендации по посещению интересных мест на иные дни пребывания. Экскурсия оправдала свое название: руководство по применению)))

  • В
    Вероника
    6 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Всем Доброго дня. Все прошло отлично. Рекомендую своего гида. Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 ноября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Когда я заказывала экскурсию по Лос-Анджелесу, даже предположить не могла, что она выйдет такой яркой и душевной.
    Катя - замечательный и
    читать дальше

    очень открытый человек. Она несколько лет живет в городе и, как оказалось, действительно в него влюблена. Благодаря Кате я смогла по-другому взглянуть на Лос-Анджелес, который в начале пугает своими масштабами, грязными улицами и количеством бездомных.
    Катя смогла показать мне другой Лос-Анджелес. Да, это место, где разбиваются мечты, где не все дороги ведут в Голливуд. Но у города есть свой особый шарм и скрытая красота, которые сразу не увидишь и не почувствуешь.
    Экскурсия продлилась с обеда до глубокого вечера. Мне посчастливилось увидеть город и при свете безжалостного калифорнийского солнца, и в манящей темноте, накрывающей Даунтаун.
    А еще повезло попасть на Dia de los Muertos - lтрадиционный мексиканский праздник Дня мёртвых. Катя отвела меня на улочку с мексиканским колоритом, где можно было принять участие в красивом и мистическом празднике, отведать местной кухни и купить сувениры на память.

    Катя подробно рассказала о том, как передвигаться по городу, постаралась показать разные его достопримечательности, поведала о повседневной жизни в этом легендарном месте.
    Катя - внимательный и доброжелательный гид, с ней экскурсия превращается в дружескую прогулку. Она заражает любовью к Лос-Анджелесу и делает это легко и непринужденно.

  • М
    Марина
    18 октября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    спасибо гиду все отлично успехов
  • D
    Diana
    17 сентября 2019
    Лос-Анджелес: инструкция по применению
    Экскурсия очень понравилась, было мало дней и Екатерина помогла быстро разобраться в том, как передвигаться по городу. Я впоследствии смогла
    читать дальше

    быстро и комфортно объездить остальные места, где хотела побывать. Если Вас что-то интересует или хочется добавить в тур, Катя всегда готова помочь и подсказать. Передвигались легко и комфортно, усталости не чувствовалось, все интересно. Осмотрели все основные достопримечательности за день. Спасибо 😊

  • Г
    Галина
    29 августа 2019
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Даже прочитав не мало положитеных отзывов вы будете приятно удивлены прогуливаясь по улицам Downtown с Владом. Время пролетит легко и
    читать дальше

    весело, не смотря на полученный колоссальный объём информации, которую вы не найдёте ни в одном путеводителе! Яркие эмоции, координально другое представление о всем известных фактах, небольшой переворот в сознании, отличное настроение и, что тоже немаловажно, вкусная еда в этой прогулке гарантированы!

  • А
    Александра
    8 июля 2019
    История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
    Экскурсия была замечательная! Влад увлекательно рассказывал и поведал нам ни одну тайну этого города! Очень рекомендую Влада и Алену! Не пожалеете!

