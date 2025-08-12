Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Лос-Анджелесе

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
19 дек в 07:30
20 дек в 07:30
$1260 за всё до 3 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
На машине
10 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Познакомьтесь с Лос-Анджелесом за один день: Голливуд, Беверли-Хиллз и пляжи Санта-Моники ждут вас! Узнайте секреты города от гида-актёра
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$653$725 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 августа 2025
    Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
    Если вы когда-нибудь мечтали попасть в тайные места Лос-Анджелеса, куда обычный турист просто так не зайдёт, — вам точно к
    читать дальше

    Алёне!
    Она не просто гид, а настоящий стилист, исследователь моды и человек с безупречным вкусом.

    Во время нашей экскурсии мы побывали в бутиках, где хранятся уникальные коллекционные вещи, включая подлинные наряды, принадлежавшие Джейн Биркин. Алёна мгновенно подбирает гардероб под вашу фигуру и стиль, помогает определиться с размером буквально за секунды, а иногда полностью меняет ваше представление о собственном образе.

    И самое удивительное — цены! Таких выгодных находок вы не встретите без её помощи. Эти места спрятаны от посторонних глаз, и без Алёны туда просто не попасть.

    Помимо модной части, Алёна помогла нам с бронированием билетов в театры и музеи, а ещё дала потрясающий список мест, которые стоит посетить в Лос-Анджелесе. Она невероятно милая, внимательная и искренняя — с ней чувствуешь себя так, будто гуляешь по городу с давней подругой.

    💖 Эта экскурсия — не просто шопинг, это настоящий подарок для души и стиля. Спасибо, Алёна, за вдохновение, эмоции и новые открытия!

  • О
    Олеся
    9 августа 2025
    Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
    Хочу выразить огромную благодарность Алене за невероятную шоппинг-экскурсию по Лос-Анджелесу!
    Это был не просто поход по магазинам, а настоящее приключение со
    читать дальше

    стилистом, который точно угадывает с размером с первого взгляда — ни одной промашки! 🙌

    Каждый магазин, каждая остановка — по делу, без лишнего хаоса, всё чётко по моему стилю и запросу. Очень порадовало, что нам уделили времени даже больше, чем планировалось, и вся прогулка прошла в невероятно позитивной, лёгкой и дружеской атмосфере.

    Если вы хотите не просто обновить гардероб, а получить удовольствие от процесса, почувствовать себя уверенно и красиво — это именно тот человек, к кому стоит обратиться. Рекомендую от всего сердца!

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
  2. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
  3. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
  4. Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
  5. Лос-Анджелес за 1 день: Беверли-Хиллз, Голливуд и океан
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Музей мадам Тюссо
  2. Голливудский бульвар
  3. Самое главное
  4. Голливудская аллея славы
  5. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в декабре 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 350 до 1260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 51 ⭐ отзыв, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль