Ж Жанна Понять Лос-Анджелес за один день читать дальше много нового и про историю города, и про современность, и вообще посмотрели другим взглядом! Единственное-четверым взрослым плюс экскурсовод в машине было тесно. Хотим в следующий раз еще посетить экскурсии! Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали

А Аня Понять Лос-Анджелес за один день Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊

И Ирина Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут

Ж Женя История города Ангелов: красочный Downtown Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!

E Elena Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.

a anna Понять Лос-Анджелес за один день читать дальше нам много интересного: историю штата, про киноиндустрию, показал необычные места. Очень приятный молодой человек с правильно поставленной речью, огромным кладезом знаний, рассказывает интересно, если у вас мало времени, а хочется увидеть сразу все, очень рекомендую эту экскурсию!!!! У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад прекрасно знает город, рассказал

А Айнур Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу читать дальше папка с историческими фактами. Время пролетело очень быстро. Много узнала о городе и становление его. Посетили все знаковые места. Вкусно покушали бургер в культовом месте. Показал все пригородные районы это Санта Моника и пляж Малибу. Увидели Китайский квартал, русский район, как живут хипстеры. Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя

Л Леонид История города Ангелов: красочный Downtown читать дальше приличный объем информации и продолжительность мы совсем не устали. Создалось впечатление, что нам показал город добрый старый знакомый, которого неожиданно встретили Очень продуманная насыщенная экскурсия идеально подходит для тех, кто в городе впервые. Влад очень хорошо продумал маршрут и несмотря на