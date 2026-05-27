Такой разный Майами

От океана и исторических кварталов до деловых и жилых районов
Как курорт среди мангровых болот стал одним из самых ярких и противоречивых городов Америки? Кто создавал Майами — мечтатели, авантюристы, магнаты или эмигранты? Мы не просто покажем вам город — мы поможем разгадать его характер. И вы поймёте, что Майами — это не только пальмы и океан. Это невероятная история амбиций, риска и постоянного движения вперёд.
Описание экскурсии

Мы поговорим:

  • о роскоши и гангстерах 1920-х, моде и громких именах
  • кубинской волне, изменившей облик Майами
  • небоскрёбах и районах, которые продолжают меняться

Вы увидите, как здесь соседствует ар-деко и ультрасовременная архитектура, тишина частных островов и энергия уличного искусства. И решите, какой Майами «ваш»: город праздника, бизнеса, семейной жизни или творческой свободы.

South Beach: начало истории Майами (около 1,5 часа)
Вы проедете по Ocean Drive, увидите знаковые места киносъёмок и дом Джанни Версаче. Доберёмся до самой южной точки Майами-Бич. И поговорим о Fisher Island — закрытом острове без автомобильных дорог, одном из самых дорогих жилых островов США.

Панорамы залива и острова (около 30 минут)
Вы оцените виды Biscayne Bay и услышите о знаменитых резиденциях Венецианских островов.

Даунтаун Майами и Брикелл: современный город (около часа)
Небоскрёбы, деловой центр и набережная — вы узнаете, как Майами стал финансовым хабом. Не обойдём вниманием проект Захи Хадид и пентхаус Дэвида Бекхэма. А также проедем по местному Манхэттену.

Коконат-Гроув: душа Старого Майами (около 30 минут)
Зелёные улицы, марина, атмосфера спокойствия и богемы. В одном из старейших районов вы узнаете о первых поселенцах и жизни у воды без высотной застройки.

Корал-Гейблс: европейская эстетика (около 1-1,5 часа)
Проедем по тенистым улицам и Олд-Катлер-роуд. Остановимся у набережной с панорамными видами и исторического отеля, где вспомним эпоху джаза, мафии и светской жизни Флориды.

Маленькая Гавана (около 30 минут)
Музыка, ароматы кофе и сигар… Вы оцените атмосферу латиноамериканского района, заглянете в парк, где местные играют в домино, и узнаете больше о кубинской истории Майами.

Винвуд: уличное искусство (около 40 минут)
Здесь вы увидите яркие муралы и познакомитесь с работами известных стрит-арт-художников. Побеседуем о том, как искусство меняет районы, недвижимость и городскую среду.

Дизайн-дистрикт: мода и стиль (около 30 минут)
В районе дизайнерских бутиков вы найдёте флагманские магазины Louis Vuitton, Chanel, Gucci и других мировых брендов.

North Miami Beach (около 1,5 часа)
Завершим экскурсию в северной части мегаполиса, где вас ждут:

  • Сёрфсайд — городок с камерной атмосферой
  • Бэл-Харбор — престижный люксовый район
  • Санни-Айлс-Бич — высотные кондоминиумы у океана
  • Голден-Бич — закрытый муниципалитет с частными домами
  • Авентуру — один из самых комфортных районов для жизни

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Jeep Cherokee с остановками и прогулками. Переезды между районами короткие
  • Рекомендуемое время начала — 9:30
  • Программа гибкая: подстроимся под ваш темп и интересы. По желанию добавим виллу Вискайя, Музей граффити или остановку на обед
  • Если путешествуете с детьми, сообщите заранее — предоставим кресла

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 171 туриста
Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё делиться своими открытиями. Мы всегда хотели,
чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город. Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга. Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании). У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!

