Как курорт среди мангровых болот стал одним из самых ярких и противоречивых городов Америки? Кто создавал Майами — мечтатели, авантюристы, магнаты или эмигранты? Мы не просто покажем вам город — мы поможем разгадать его характер. И вы поймёте, что Майами — это не только пальмы и океан. Это невероятная история амбиций, риска и постоянного движения вперёд.

Описание экскурсии

Мы поговорим:

о роскоши и гангстерах 1920-х, моде и громких именах

кубинской волне, изменившей облик Майами

небоскрёбах и районах, которые продолжают меняться

Вы увидите, как здесь соседствует ар-деко и ультрасовременная архитектура, тишина частных островов и энергия уличного искусства. И решите, какой Майами «ваш»: город праздника, бизнеса, семейной жизни или творческой свободы.

South Beach: начало истории Майами (около 1,5 часа)

Вы проедете по Ocean Drive, увидите знаковые места киносъёмок и дом Джанни Версаче. Доберёмся до самой южной точки Майами-Бич. И поговорим о Fisher Island — закрытом острове без автомобильных дорог, одном из самых дорогих жилых островов США.

Панорамы залива и острова (около 30 минут)

Вы оцените виды Biscayne Bay и услышите о знаменитых резиденциях Венецианских островов.

Даунтаун Майами и Брикелл: современный город (около часа)

Небоскрёбы, деловой центр и набережная — вы узнаете, как Майами стал финансовым хабом. Не обойдём вниманием проект Захи Хадид и пентхаус Дэвида Бекхэма. А также проедем по местному Манхэттену.

Коконат-Гроув: душа Старого Майами (около 30 минут)

Зелёные улицы, марина, атмосфера спокойствия и богемы. В одном из старейших районов вы узнаете о первых поселенцах и жизни у воды без высотной застройки.

Корал-Гейблс: европейская эстетика (около 1-1,5 часа)

Проедем по тенистым улицам и Олд-Катлер-роуд. Остановимся у набережной с панорамными видами и исторического отеля, где вспомним эпоху джаза, мафии и светской жизни Флориды.

Маленькая Гавана (около 30 минут)

Музыка, ароматы кофе и сигар… Вы оцените атмосферу латиноамериканского района, заглянете в парк, где местные играют в домино, и узнаете больше о кубинской истории Майами.

Винвуд: уличное искусство (около 40 минут)

Здесь вы увидите яркие муралы и познакомитесь с работами известных стрит-арт-художников. Побеседуем о том, как искусство меняет районы, недвижимость и городскую среду.

Дизайн-дистрикт: мода и стиль (около 30 минут)

В районе дизайнерских бутиков вы найдёте флагманские магазины Louis Vuitton, Chanel, Gucci и других мировых брендов.

North Miami Beach (около 1,5 часа)

Завершим экскурсию в северной части мегаполиса, где вас ждут:

Сёрфсайд — городок с камерной атмосферой

Бэл-Харбор — престижный люксовый район

Санни-Айлс-Бич — высотные кондоминиумы у океана

Голден-Бич — закрытый муниципалитет с частными домами

Авентуру — один из самых комфортных районов для жизни

