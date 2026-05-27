Описание экскурсии
Мы поговорим:
- о роскоши и гангстерах 1920-х, моде и громких именах
- кубинской волне, изменившей облик Майами
- небоскрёбах и районах, которые продолжают меняться
Вы увидите, как здесь соседствует ар-деко и ультрасовременная архитектура, тишина частных островов и энергия уличного искусства. И решите, какой Майами «ваш»: город праздника, бизнеса, семейной жизни или творческой свободы.
South Beach: начало истории Майами (около 1,5 часа)
Вы проедете по Ocean Drive, увидите знаковые места киносъёмок и дом Джанни Версаче. Доберёмся до самой южной точки Майами-Бич. И поговорим о Fisher Island — закрытом острове без автомобильных дорог, одном из самых дорогих жилых островов США.
Панорамы залива и острова (около 30 минут)
Вы оцените виды Biscayne Bay и услышите о знаменитых резиденциях Венецианских островов.
Даунтаун Майами и Брикелл: современный город (около часа)
Небоскрёбы, деловой центр и набережная — вы узнаете, как Майами стал финансовым хабом. Не обойдём вниманием проект Захи Хадид и пентхаус Дэвида Бекхэма. А также проедем по местному Манхэттену.
Коконат-Гроув: душа Старого Майами (около 30 минут)
Зелёные улицы, марина, атмосфера спокойствия и богемы. В одном из старейших районов вы узнаете о первых поселенцах и жизни у воды без высотной застройки.
Корал-Гейблс: европейская эстетика (около 1-1,5 часа)
Проедем по тенистым улицам и Олд-Катлер-роуд. Остановимся у набережной с панорамными видами и исторического отеля, где вспомним эпоху джаза, мафии и светской жизни Флориды.
Маленькая Гавана (около 30 минут)
Музыка, ароматы кофе и сигар… Вы оцените атмосферу латиноамериканского района, заглянете в парк, где местные играют в домино, и узнаете больше о кубинской истории Майами.
Винвуд: уличное искусство (около 40 минут)
Здесь вы увидите яркие муралы и познакомитесь с работами известных стрит-арт-художников. Побеседуем о том, как искусство меняет районы, недвижимость и городскую среду.
Дизайн-дистрикт: мода и стиль (около 30 минут)
В районе дизайнерских бутиков вы найдёте флагманские магазины Louis Vuitton, Chanel, Gucci и других мировых брендов.
North Miami Beach (около 1,5 часа)
Завершим экскурсию в северной части мегаполиса, где вас ждут:
- Сёрфсайд — городок с камерной атмосферой
- Бэл-Харбор — престижный люксовый район
- Санни-Айлс-Бич — высотные кондоминиумы у океана
- Голден-Бич — закрытый муниципалитет с частными домами
- Авентуру — один из самых комфортных районов для жизни
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Jeep Cherokee с остановками и прогулками. Переезды между районами короткие
- Рекомендуемое время начала — 9:30
- Программа гибкая: подстроимся под ваш темп и интересы. По желанию добавим виллу Вискайя, Музей граффити или остановку на обед
- Если путешествуете с детьми, сообщите заранее — предоставим кресла