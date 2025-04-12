Парк Саут-Пойнт — крайняя точка острова, на котором расположены Саут-Бич и Майами-Бич. Отсюда открывается замечательный вид на Остров миллионеров, даунтаун и порт.
Пирс в юго-западной части парка — от него начинается пешеходный променад протяжённостью более 7 км. Вы услышите легенду о золотом песке и познакомитесь с первой из нескольких десятков спасательных вышек.
Городская застройка. Будем двигаться в сторону Оушен Драйв, попутно созерцая шикарные отели и знакомясь с историей этих мест. Увидим виллу, на которой жил и был убит модельер Джанни Версаче.
Оушен Драйв — самое тусовочное место во всей Флориде. Днём эта улица представляет собой музей ар-деко под открытым небом, а ночью превращается в бесконечный праздник.
Колоритные здания — яркие коробочки с необычными архитектурными решениями и «бровями» над окнами — они помогали спасаться от жары во времена без кондиционеров. Обратим внимание на вывески с необычными шрифтами.
Крыша одного из клубов — при желании вы выпьете здесь фирменный коктейль и понаблюдаете за самыми яркими тусовщиками города.
Парки Майами-Бич и Ботанический сад, в тени которого мы немного отдохнём.
Линкольн Роуд — главная улица Майами-Бич, молл под открытым небом. Здесь можно перекусить и купить подарки в многочисленных бутиках известных брендов.
По пути:
Расскажем интересные истории, легенды и малоизвестные факты о Майами
Вспомним, кто привлёк в эти места Голливуд
Обсудим, как сериал «Полиция Майами» сделал Саут-Бич всемирно известным
Полюбуемся закатом на океанском побережье (если прогулка будет вечером)
При желании зайдём на кофе или бокал вина в уютное кафе
Организационные детали
Возьмите с собой воду, головной убор и купальник с полотенцем (при желании искупаться в океане).
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
South beach
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 132 туристов
Привет! Нас зовут Екатерина и Максим. Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё читать дальше
делиться своими открытиями. Мы всегда хотели, чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город.
Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга.
Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании).
У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!