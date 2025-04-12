Мои заказы

Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности

Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Саут-Бич и Майами-Бич — сердце Большого Майами. С одной стороны — белые пески, с другой — более 800 зданий в стиле ар-деко.

Рассмотрим самые колоритные из них, пройдём по местам съёмок американских сериалов и реальным прототипам улиц из игры GTA.

Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах.
5
1 отзыв
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности© Максим и Катя
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности© Максим и Катя
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности© Максим и Катя
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Парк Саут-Пойнт — крайняя точка острова, на котором расположены Саут-Бич и Майами-Бич. Отсюда открывается замечательный вид на Остров миллионеров, даунтаун и порт.

Пирс в юго-западной части парка — от него начинается пешеходный променад протяжённостью более 7 км. Вы услышите легенду о золотом песке и познакомитесь с первой из нескольких десятков спасательных вышек.

Городская застройка. Будем двигаться в сторону Оушен Драйв, попутно созерцая шикарные отели и знакомясь с историей этих мест. Увидим виллу, на которой жил и был убит модельер Джанни Версаче.

Оушен Драйв — самое тусовочное место во всей Флориде. Днём эта улица представляет собой музей ар-деко под открытым небом, а ночью превращается в бесконечный праздник.

Колоритные здания — яркие коробочки с необычными архитектурными решениями и «бровями» над окнами — они помогали спасаться от жары во времена без кондиционеров. Обратим внимание на вывески с необычными шрифтами.

Крыша одного из клубов — при желании вы выпьете здесь фирменный коктейль и понаблюдаете за самыми яркими тусовщиками города.

Парки Майами-Бич и Ботанический сад, в тени которого мы немного отдохнём.

Линкольн Роуд — главная улица Майами-Бич, молл под открытым небом. Здесь можно перекусить и купить подарки в многочисленных бутиках известных брендов.

По пути:

  • Расскажем интересные истории, легенды и малоизвестные факты о Майами
  • Вспомним, кто привлёк в эти места Голливуд
  • Обсудим, как сериал «Полиция Майами» сделал Саут-Бич всемирно известным
  • Полюбуемся закатом на океанском побережье (если прогулка будет вечером)
  • При желании зайдём на кофе или бокал вина в уютное кафе

Организационные детали

Возьмите с собой воду, головной убор и купальник с полотенцем (при желании искупаться в океане).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$100
Дети до 18 лет$12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
South beach
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 132 туристов
Привет! Нас зовут Екатерина и Максим. Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё
читать дальше

делиться своими открытиями. Мы всегда хотели, чтобы наша страсть к путешествиям стала не только любимым хобби, но и нашей работой. Так появилась идея проводить экскурсии по Майами, влюбляя наших гостей в этот уникальный город. Экскурсию обычно проводит Катя, открытая и лёгкая в общении, с ней вы точно почувствуете себя в гостях у давнего друга. Максим может дополнительно провести фотосъёмку (укажите при бронировании). У нас индивидуальный подход к каждому гостю, и мы готовы учесть все ваши пожелания!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Макс
13 апр 2025
Приятная девушка, очень интересно
Несколько экскурсий было
Рекомендую, особенно съездить в национальный Парк

Входит в следующие категории Майами

Похожие экскурсии из Майами

Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
На машине
4 часа
-
5%
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$333$350 за всё до 4 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майами. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Майами