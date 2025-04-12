Саут-Бич и Майами-Бич — сердце Большого Майами. С одной стороны — белые пески, с другой — более 800 зданий в стиле ар-деко. Рассмотрим самые колоритные из них, пройдём по местам съёмок американских сериалов и реальным прототипам улиц из игры GTA. Поднимемся на смотровые площадки, заглянем в парки и полюбуемся океаном (можно на закате) на красивых пляжах.

Описание экскурсии

Парк Саут-Пойнт — крайняя точка острова, на котором расположены Саут-Бич и Майами-Бич. Отсюда открывается замечательный вид на Остров миллионеров, даунтаун и порт.

Пирс в юго-западной части парка — от него начинается пешеходный променад протяжённостью более 7 км. Вы услышите легенду о золотом песке и познакомитесь с первой из нескольких десятков спасательных вышек.

Городская застройка. Будем двигаться в сторону Оушен Драйв, попутно созерцая шикарные отели и знакомясь с историей этих мест. Увидим виллу, на которой жил и был убит модельер Джанни Версаче.

Оушен Драйв — самое тусовочное место во всей Флориде. Днём эта улица представляет собой музей ар-деко под открытым небом, а ночью превращается в бесконечный праздник.

Колоритные здания — яркие коробочки с необычными архитектурными решениями и «бровями» над окнами — они помогали спасаться от жары во времена без кондиционеров. Обратим внимание на вывески с необычными шрифтами.

Крыша одного из клубов — при желании вы выпьете здесь фирменный коктейль и понаблюдаете за самыми яркими тусовщиками города.

Парки Майами-Бич и Ботанический сад, в тени которого мы немного отдохнём.

Линкольн Роуд — главная улица Майами-Бич, молл под открытым небом. Здесь можно перекусить и купить подарки в многочисленных бутиках известных брендов.

По пути:

Расскажем интересные истории, легенды и малоизвестные факты о Майами

Вспомним, кто привлёк в эти места Голливуд

Обсудим, как сериал «Полиция Майами» сделал Саут-Бич всемирно известным

Полюбуемся закатом на океанском побережье (если прогулка будет вечером)

При желании зайдём на кофе или бокал вина в уютное кафе

Организационные детали

Возьмите с собой воду, головной убор и купальник с полотенцем (при желании искупаться в океане).