6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
«Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы»
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
«Майами — это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости»
Завтра в 15:00
25 окт в 08:00
320$272 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
«Проедете по центру города, главной торговой улице и набережной»
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурсун1 сентября 2024Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
- ЕЕкатерина20 июня 2024Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
- ААлексей10 июня 2024Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
- ААлексей28 мая 2024Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Майами. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод