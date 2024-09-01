Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Майами на русском языке, цены от $272, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Палм-Бич: город миллиардеров
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
«Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы»
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Майами
На машине
скидка
15%
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
«Майами — это не только белоснежные пляжи и роскошные улицы, по которым гуляют знаменитости»
Завтра в 15:00
25 окт в 08:00
320$272 за всё до 4 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
«Проедете по центру города, главной торговой улице и набережной»
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Турсун
    1 сентября 2024
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
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    чудесный парк, шикарный отель- полюбовались произведениями искусства и роскошными интерьерами. Очень очень довольны что выбрали именно эту экскурсию и именно у Артема! Сделали шикарные снимки и зарядились впечатлениями, спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
  • А
    Алексей
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
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    лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.

    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами иКатерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 272 до 550 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Майами. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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