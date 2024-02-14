Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан
Палм-Бич во Флориде — это одно из самых аристократичных и закрытых от глаз посторонних мест для жизни.
Известные актёры, писатели, музыканты и наследники огромных состояний — это типичные жители маленького, но известного на всю страну городка на побережье Атлантического океана. Готовы узнать его секреты? Следуйте за мной!
Известные актёры, писатели, музыканты и наследники огромных состояний — это типичные жители маленького, но известного на всю страну городка на побережье Атлантического океана. Готовы узнать его секреты? Следуйте за мной!
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Описание
Что вас ожидает
Чуть более 100 лет назад Палм-Бич был небольшим провинциальным городком. Но стоило провести туда железную дорогу — и знаменитости тут же облюбовали его в качестве места для отдыха. С тех пор Палм-Бич привлекает путешественников своими пляжами, роскошными отелями, резиденциями и богатым культурным наследием. Я собрал для вас перечень лучших достопримечательностей, которые стоит посетить. Поехали!
Маршрут экскурсии
- Отель The Breakers — синоним слова роскоши и богатства. До сих пор является одним из лучших отелей США. Отель в котором останавливались одни из богатейших семей.
- Worth Ave. — главная улица Палм-Бич. Здесь у вас будет ощущение, что вы находитесь не то что не во Флориде, но даже не в США. Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы.
- Mar-o-Lago — один из самых роскошных особняков в США. Уже почти 40 лет принадлежит Дональду Трампу.
- Сообщество Четырех искусств — великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур
- Whitehall — резиденция Генри Флаглера, человека, которого по праву называют «отцом Флориды» (внешний осмотр)
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия, проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном.
- Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 49 туристов
Живу в США с 2001 года, провожу экскурсии в Майами и по всей стране. Дружелюбен, тактичен, профессионален. Не превращаю экскурсии в скучные лекции. Со мной вы узнаете историю и познакомитесь с местной культурой и бытом. Всегда открыт к любым вопросам. Люблю историю США, современное искусство, кино, технологии, архитектуру и дизайн — с удовольствием поделюсь всем, что знаю.
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