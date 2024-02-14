Палм-Бич: город миллиардеров
Индивидуальная экскурсия в Майами

Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан

Палм-Бич во Флориде — это одно из самых аристократичных и закрытых от глаз посторонних мест для жизни.

Известные актёры, писатели, музыканты и наследники огромных состояний — это типичные жители маленького, но известного на всю страну городка на побережье Атлантического океана. Готовы узнать его секреты? Следуйте за мной!
Палм-Бич: город миллиардеров
Палм-Бич: город миллиардеров
Палм-Бич: город миллиардеров
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Чуть более 100 лет назад Палм-Бич был небольшим провинциальным городком. Но стоило провести туда железную дорогу — и знаменитости тут же облюбовали его в качестве места для отдыха. С тех пор Палм-Бич привлекает путешественников своими пляжами, роскошными отелями, резиденциями и богатым культурным наследием. Я собрал для вас перечень лучших достопримечательностей, которые стоит посетить. Поехали!

Маршрут экскурсии

  • Отель The Breakers — синоним слова роскоши и богатства. До сих пор является одним из лучших отелей США. Отель в котором останавливались одни из богатейших семей.
  • Worth Ave. — главная улица Палм-Бич. Здесь у вас будет ощущение, что вы находитесь не то что не во Флориде, но даже не в США. Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы.
  • Mar-o-Lago — один из самых роскошных особняков в США. Уже почти 40 лет принадлежит Дональду Трампу.
  • Сообщество Четырех искусств — великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур
  • Whitehall — резиденция Генри Флаглера, человека, которого по праву называют «отцом Флориды» (внешний осмотр)

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия, проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном.
  • Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Майами

Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и удивиться её разнообразному облику
в центре Майами
Сегодня
Завтра
16 фев
17 фев
$350 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Майами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
16 фев
17 фев
18 фев
19 фев
$300 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Майами
HOROSHO
TAM