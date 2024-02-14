Палм-Бич во Флориде — это одно из самых аристократичных и закрытых от глаз посторонних мест для жизни. Известные актёры, писатели, музыканты и наследники огромных состояний — это типичные жители маленького, но известного на всю страну городка на побережье Атлантического океана. Готовы узнать его секреты? Следуйте за мной!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Описание

Что вас ожидает

Чуть более 100 лет назад Палм-Бич был небольшим провинциальным городком. Но стоило провести туда железную дорогу — и знаменитости тут же облюбовали его в качестве места для отдыха. С тех пор Палм-Бич привлекает путешественников своими пляжами, роскошными отелями, резиденциями и богатым культурным наследием. Я собрал для вас перечень лучших достопримечательностей, которые стоит посетить. Поехали!

Маршрут экскурсии

Отель The Breakers — синоним слова роскоши и богатства. До сих пор является одним из лучших отелей США. Отель в котором останавливались одни из богатейших семей.

— синоним слова роскоши и богатства. До сих пор является одним из лучших отелей США. Отель в котором останавливались одни из богатейших семей. Worth Ave. — главная улица Палм-Бич. Здесь у вас будет ощущение, что вы находитесь не то что не во Флориде, но даже не в США. Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы.

— главная улица Палм-Бич. Здесь у вас будет ощущение, что вы находитесь не то что не во Флориде, но даже не в США. Эта улица с уютными двориками напомнит вам средиземноморское побережье Европы. Mar-o-Lago — один из самых роскошных особняков в США. Уже почти 40 лет принадлежит Дональду Трампу.

— один из самых роскошных особняков в США. Уже почти 40 лет принадлежит Дональду Трампу. Сообщество Четырех искусств — великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур

— великолепный парк в самом центре города с коллекцией скульптур Whitehall — резиденция Генри Флаглера, человека, которого по праву называют «отцом Флориды» (внешний осмотр)

Организационные детали