Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие в Палм-Бич из Майами предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу элегантности и богатства. Всего час езды, и вы окажетесь в городе, где история и современность переплетаются в каждом уголке.



Здесь вы сможете прогуляться по центральным улицам, полюбоваться великолепными усадьбами и посетить знаменитый музей Флаглера.



Узнайте о прошлом Флориды, от испанских конкистадоров до эпохи баронов-грабителей, и насладитесь видами, которые покоряют сердца миллиардеров