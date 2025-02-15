Путешествие в Палм-Бич из Майами предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу элегантности и богатства. Всего час езды, и вы окажетесь в городе, где история и современность переплетаются в каждом уголке.
Здесь вы сможете прогуляться по центральным улицам, полюбоваться великолепными усадьбами и посетить знаменитый музей Флаглера.
Узнайте о прошлом Флориды, от испанских конкистадоров до эпохи баронов-грабителей, и насладитесь видами, которые покоряют сердца миллиардеров
Здесь вы сможете прогуляться по центральным улицам, полюбоваться великолепными усадьбами и посетить знаменитый музей Флаглера.
Узнайте о прошлом Флориды, от испанских конкистадоров до эпохи баронов-грабителей, и насладитесь видами, которые покоряют сердца миллиардеров
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Роскошные усадьбы и дворики
- 🚗 Удобная поездка на авто
- 🏛️ Посещение музея Флаглера
- 🏨 Элегантный старинный отель
- 📜 История Флориды и её развитие
Что можно увидеть
- Музей Флаглера
- Старинный отель
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Проедете по центру города, главной торговой улице и набережной
- Полюбуетесь роскошными усадьбами, идеально вписанными в ландшафт
- Заглянете в тайные дворики, напоминающие Италию
- Посетите элегантный отель, где останавливались коронованные особы
- Осмотрите экспозицию музея Флаглера (по желанию)
В пути я поделюсь историей Флориды с момента первой высадки испанских конкистадоров в 16 веке до сегодняшних дней. Расскажу о «позолоченном веке» Америки, баронах-грабителях, главных местных изобретениях и влиянии железных дорог на развитие штата.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Honda Odyssey 2024 г. в.
- Билеты в музей Флаглера не включены в стоимость — $28 с человека (+билет для гида)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 58 туристов
Родился в Ленинграде. Там же начал водить экскурсии на английском языке ещё в 8 классе школы. Живу в США с 1980 года. Люблю историю и искусство, мне кажется, что прилично в этом разбираюсь. Готов поделиться своими знаниями о жизни в Майами.Задать вопрос
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