Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)

Всего час езды из Майами - и вы в элегантном Палм-Бич. Откройте тайны города, где отдыхали знаменитости, и насладитесь атмосферой богатства
Путешествие в Палм-Бич из Майами предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу элегантности и богатства. Всего час езды, и вы окажетесь в городе, где история и современность переплетаются в каждом уголке.

Здесь вы сможете прогуляться по центральным улицам, полюбоваться великолепными усадьбами и посетить знаменитый музей Флаглера.

Узнайте о прошлом Флориды, от испанских конкистадоров до эпохи баронов-грабителей, и насладитесь видами, которые покоряют сердца миллиардеров

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Роскошные усадьбы и дворики
  • 🚗 Удобная поездка на авто
  • 🏛️ Посещение музея Флаглера
  • 🏨 Элегантный старинный отель
  • 📜 История Флориды и её развитие
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
Палм-Бич - город роскоши (из Майами на авто)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев24
фев25
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Музей Флаглера
  • Старинный отель

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Проедете по центру города, главной торговой улице и набережной
  • Полюбуетесь роскошными усадьбами, идеально вписанными в ландшафт
  • Заглянете в тайные дворики, напоминающие Италию
  • Посетите элегантный отель, где останавливались коронованные особы
  • Осмотрите экспозицию музея Флаглера (по желанию)

В пути я поделюсь историей Флориды с момента первой высадки испанских конкистадоров в 16 веке до сегодняшних дней. Расскажу о «позолоченном веке» Америки, баронах-грабителях, главных местных изобретениях и влиянии железных дорог на развитие штата.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Honda Odyssey 2024 г. в.
  • Билеты в музей Флаглера не включены в стоимость — $28 с человека (+билет для гида)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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