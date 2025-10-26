Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодний Нью-Йорк: Праздничное волшебство
Прогулка по праздничному Нью-Йорку: от Центрального парка до Бруклина. Узнайте, как город готовится к Рождеству и загадайте желание на Таймс-сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Побывать в самом сердце города и познакомиться со знаменитым районом (без гида)
Начало: Возле Мэдисон-сквер-гарден
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 октября 2025Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
- ЕЕкатерина23 июня 2025Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
- ДДмитрий31 декабря 2024С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.
Огромное спасибо ❤️
- ААлексей31 декабря 2024Алена просто умничка!!!
Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!
- ММаша28 декабря 2024Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!
- ТТатьяна26 декабря 2024Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,
- ЮЮрий25 декабря 2024Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан
- YYuri5 октября 2024Артем помог нам узнать город, помимо экскурсии дал много полезных советов. Спасибо!
- ААлександра6 сентября 2024Все прошло прекрасно, фото получила через неделю
- ИИгорь4 августа 2024Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой!
Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк.
Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить.
Спасибо!
- ￼￼￼￼￼￼Наталия12 января 2024Благодарю за фотопрогулку! 🌟
Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
- ККирилл26 ноября 2023Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему.
В ходе экскурсии
- IIrina29 октября 2023Все прошло хорошо 👌
- ЕЕлена13 августа 2023Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
- NNataliya2 августа 2023Отличная экскурсия в хорошем темпе, комфортный экскурсовод, интересный собеседник. Небанальный маршрут.
- ААйнур24 июля 2023Молодой и прекрасный человек Артем. Артем нам показал много интересных и прекрасных мест. Маршрут составлен отлично. Со мной были 2
- ЕЕкатерина5 января 2023Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
- ССергей27 декабря 2022Лучший (Яра)
- ЕЕкатерина22 октября 2021Отличная экскурсия, прошлись по красивым улицам и прочувствовали атмосферу города.
