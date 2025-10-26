Мои заказы

Штаб-квартира ООН – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 6 экскурсий в категории «Штаб-квартира ООН» в Нью-Йорке на русском языке
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Новогодний Нью-Йорк
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новогодний Нью-Йорк: Праздничное волшебство
Прогулка по праздничному Нью-Йорку: от Центрального парка до Бруклина. Узнайте, как город готовится к Рождеству и загадайте желание на Таймс-сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Побывать в самом сердце города и познакомиться со знаменитым районом (без гида)
Начало: Возле Мэдисон-сквер-гарден
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 октября 2025
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Многоликий Нью-Йорк
    Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!
  • Д
    Дмитрий
    31 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.
    Огромное спасибо ❤️
  • А
    Алексей
    31 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алена просто умничка!!!
    Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!
  • М
    Маша
    28 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!
  • Т
    Татьяна
    26 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,
    не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо!

  • Ю
    Юрий
    25 декабря 2024
    Новогодний Нью-Йорк
    Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан
  • Y
    Yuri
    5 октября 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем помог нам узнать город, помимо экскурсии дал много полезных советов. Спасибо!
  • А
    Александра
    6 сентября 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Все прошло прекрасно, фото получила через неделю
  • И
    Игорь
    4 августа 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!
  • E
    Eduard
    27 мая 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем очень крутой!
    Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк.
    Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить.

    Спасибо!
    Артем очень крутой!
  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟
    Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

    Благодарю за фотопрогулку! 🌟
  • К
    Кирилл
    26 ноября 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему.
    В ходе экскурсии
    вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр.
    Приготовьтесь много ходить!
    Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать.

    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему.
  • I
    Irina
    29 октября 2023
    Многоликий Нью-Йорк
    Все прошло хорошо 👌
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
  • N
    Nataliya
    2 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Отличная экскурсия в хорошем темпе, комфортный экскурсовод, интересный собеседник. Небанальный маршрут.
  • А
    Айнур
    24 июля 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Молодой и прекрасный человек Артем. Артем нам показал много интересных и прекрасных мест. Маршрут составлен отлично. Со мной были 2
    подростка (17 лет). Рассказывал нам историю становления города. Показал классные места. Теперь я знаю больше про Нью Йорк. Подросткам очень понравился Нью Йорк.

  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
  • С
    Сергей
    27 декабря 2022
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Лучший (Яра)
  • Е
    Екатерина
    22 октября 2021
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Отличная экскурсия, прошлись по красивым улицам и прочувствовали атмосферу города.

