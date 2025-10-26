Н Нина А вы хотели бы жить на Манхэттене? Спасибо Артему за увлекательную и красивую прогулку.

Е Екатерина Многоликий Нью-Йорк Лена нестандартный гид, хороший рассказчик, легко найти общий язык. Учла все пожелания, особенно с учетом того, что мы были с тремя детьми:) всем понравилась экскурсия-прогулка!

Д Дмитрий Новогодний Нью-Йорк С Леной гуляли по Рождественскому Нью Йорку. Шикарная экскурсия. Столько мест посетили за один раз. Лена знает шикарно историю. Детально рассказывала про все. Эти шесть часов прогулки прошли как один миг. Мы попали в сказку.

Огромное спасибо ❤️

А Алексей Новогодний Нью-Йорк Алена просто умничка!!!

Всем искренне советую заказывать экскурсии с ней. Не пожалеете!!!

М Маша Новогодний Нью-Йорк Экскурсия была хорошо организована и очень легкая с разной интересной информацией. Алена дала много полезной информации о городе. а также было приятно пообщаться с Аленой, что время прошло незаметно. очень рекомендую Алену как гида по Нью Йорку!

Т Татьяна Новогодний Нью-Йорк читать дальше не ограничивала нас во времени. Многое рекомендовала. Благодаря её совету мы посетили аутентичный джазовый бар, попробовали вкуснейшую пиццу. С нами был 17 летний подросток, которого Алёна смогла заинтересовать. Спасибо! Алёна провела нам чудесную пешую прогулку. Показала такие места, куда обычно туристы не заглядывают. Очень легкая в общении. Интересно рассказывала,

Ю Юрий Новогодний Нью-Йорк Алена полностью воплотила в жизнь все наши ожидания от экскурсии, дала нужные и практичные советы, порекомендовала и забронировала отличный ресторан

Y Yuri А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артем помог нам узнать город, помимо экскурсии дал много полезных советов. Спасибо!

А Александра Фотосессия в сердце Нью-Йорка Все прошло прекрасно, фото получила через неделю

И Игорь Фотосессия в сердце Нью-Йорка Микалай сделал нам замечательную семейную фотосессию! Фотки фантастические, локации супер крутые! Все в восторге! Это память на всю жизнь! Всем рекомендуем Микалая!

E Eduard А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артем очень крутой!

Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк.

Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить.



Спасибо!

Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных читать дальше фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней. Благодарю за фотопрогулку! 🌟Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных

К Кирилл А вы хотели бы жить на Манхэттене?

В ходе экскурсии читать дальше вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр.

Приготовьтесь много ходить!

Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать. Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему.В ходе экскурсии

I Irina Многоликий Нью-Йорк Все прошло хорошо 👌

Е Елена А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)

N Nataliya А вы хотели бы жить на Манхэттене? Отличная экскурсия в хорошем темпе, комфортный экскурсовод, интересный собеседник. Небанальный маршрут.

А Айнур А вы хотели бы жить на Манхэттене? читать дальше подростка (17 лет). Рассказывал нам историю становления города. Показал классные места. Теперь я знаю больше про Нью Йорк. Подросткам очень понравился Нью Йорк. Молодой и прекрасный человек Артем. Артем нам показал много интересных и прекрасных мест. Маршрут составлен отлично. Со мной были 2

Е Екатерина Фотосессия в сердце Нью-Йорка Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊

С Сергей Фотосессия в сердце Нью-Йорка Лучший (Яра)