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Что нужно знать о США

Хорошие статьи о США

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О странах
США – обзор Америки с точки зрения туриста
США – обзор Америки с точки зрения туриста
Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами
О городах
Сан-Франциско - город Калифорнии, краткий рассказ с картами, фото и описанием достопримечательностей
Сан-Франциско - город Калифорнии, краткий рассказ с картами, фото и описанием достопримечательностей
Нью-Йорк — о городе по-честному, фото, карты, достопримечательности, погода
Нью-Йорк — о городе по-честному, фото, карты, достопримечательности, погода
О поездках
Как иммигрировать в США. Переезд на ПМЖ или получение Green Card в Америке
Как иммигрировать в США. Переезд на ПМЖ или получение Green Card в Америке
Ищите информацию об иммиграции в США? У нас можно найти все, что вас интересует: всевозможные способы переезда на ПМЖ, необходимые действия для получения визы на жительство, плюсы и минусы эмиграции в Америку
Что посмотреть и сделать
Как отмечают Новый год в Америке – традиции, украшения, новогодний стол и подарки
Как отмечают Новый год в Америке – традиции, украшения, новогодний стол и подарки
Обычаи празднования Нового года в Соединенных Штатах Америки: традиции, особенности, подарки. Почему американцы представляют Новый год, как новорожденного ребёнка. Зачем так ярко украшают дома. Рассказываем...