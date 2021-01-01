Хорошие статьи о США
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США – обзор Америки с точки зрения туриста
Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами
Что посмотреть и сделать