Знакомство с главными достопримечательностями и скрытыми уголками города в комфортной прохладе
Летним днём в Душанбе слишком жарко для прогулок. Но стоит солнцу начать садиться, город словно меняется.
Спадает зной, включается красивая подсветка, оживают фонтаны, парки и площади, а жители выходят на вечерний променад. Душанбе становится таким, каким его любят местные: спокойным, уютным и гостеприимным. Самое время отправиться на знакомство с ним!
Описание экскурсии
Встретимся около 18:30–19:00 у Театра оперы и балета имени С. Айни — именно в то время, когда дневная жара спадает, а солнце начинает садиться.
Прогуляемся по уютному скверу со старой архитектурой Душанбе и выйдем к площади Исмоили Сомони.
Пройдём через парк «Рудаки», увидим Дворец Нации, новое здание Парламента и один из самых высоких флагштоков в мире.
Маршрут специально построен так, чтобы большую часть времени идти по самым зелёным паркам, аллеям и площадям. Вокруг постепенно зажгутся вечерние огни, заработают музыкальные фонтаны и архитектурная подсветка.
Вы узнаете, почему Душанбе называют городом понедельника и как небольшой восточный базар за несколько десятилетий превратился в современную столицу.
Я расскажу о культуре и традициях таджикского народа, национальной кухне и о том, чем живут душанбинцы сегодня.
А ещё покажу уютные аллеи и скрытые проходы, которые хорошо знают только местные жители.
Организационные детали
Дополнительных трат не предусмотрено. По желанию можно приобрести напитки, мороженое или сделать остановку в кафе — эти расходы оплачиваются вами самостоятельно
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
ежедневно в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра оперы и балета ИМ.С. Айни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Темур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я горный гид и основатель горного клуба. Посетил более 90 стран, но главное место силы нашёл в родных горах Таджикистана.
Живу в Душанбе и много лет хожу по горам, особенно в читать дальшеуменьшить
районах вокруг Душанбе и Варзоба. Хорошо знаю как популярные, так и менее известные маршруты: ущелья, водопады, каньоны, панорамные тропы и дикие горные уголки, куда редко попадают обычные туристы.
Мой формат — небольшие группы и индивидуальные маршруты без спешки и суеты. Мне важно не просто провести человека по тропе, а показать настоящую природу Таджикистана, помочь почувствовать горы и выбрать маршрут под уровень подготовки и интересы гостей.
Я организую пешие походы, выезды на природу, гастропоходы и другие живые маршруты. Для меня это не просто работа, а образ жизни, которым хочется делиться с людьми.
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