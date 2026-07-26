Летним днём в Душанбе слишком жарко для прогулок. Но стоит солнцу начать садиться, город словно меняется. Спадает зной, включается красивая подсветка, оживают фонтаны, парки и площади, а жители выходят на вечерний променад. Душанбе становится таким, каким его любят местные: спокойным, уютным и гостеприимным. Самое время отправиться на знакомство с ним!

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Описание экскурсии

Встретимся около 18:30–19:00 у Театра оперы и балета имени С. Айни — именно в то время, когда дневная жара спадает, а солнце начинает садиться.

Прогуляемся по уютному скверу со старой архитектурой Душанбе и выйдем к площади Исмоили Сомони.

Пройдём через парк «Рудаки», увидим Дворец Нации, новое здание Парламента и один из самых высоких флагштоков в мире.

Маршрут специально построен так, чтобы большую часть времени идти по самым зелёным паркам, аллеям и площадям. Вокруг постепенно зажгутся вечерние огни, заработают музыкальные фонтаны и архитектурная подсветка.

Вы узнаете, почему Душанбе называют городом понедельника и как небольшой восточный базар за несколько десятилетий превратился в современную столицу.

Я расскажу о культуре и традициях таджикского народа, национальной кухне и о том, чем живут душанбинцы сегодня.

А ещё покажу уютные аллеи и скрытые проходы, которые хорошо знают только местные жители.

Организационные детали