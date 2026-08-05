Увидеть, как меняется столица Таджикской ССР, и познакомиться с её историей
Душанбе обновляется стремительно: привычные ориентиры исчезают, советские площади получают новые имена, а монументальную архитектуру дополняют символы современной государственности.
Мы попробуем уловить этот переходный момент — рассмотрим здания и детали, которые ещё хранят память о прошлом. И разберёмся, как вместе с обликом центра меняется жизнь горожан.
Описание экскурсии
От памятника Садриддину Айни — по платановой аллее
Мы встретимся у одной из главных осей советского центра. По пути рассмотрим старые административные здания, университет, Академию наук и бывшую библиотеку имени Фирдоуси. Вы узнаете, как проектировалось сердце столицы и что происходит с бывшими правительственными зданиями сейчас.
Театр оперы и балета и исчезнувшая площадь
Прогуляемся по району, где вместе с застройкой трансформируются привычные маршруты и значение общественных пространств.
От Ленина к Сомони
На площади Исмаила Сомони разберёмся, как менялись её название, символы и архитектурное окружение. Посмотрим, как советский монументализм сочетается с современной национальной архитектурой, призванной подчеркнуть историю и независимость таджикского государства.
По бывшей улице Ленина
Обсудим, в честь кого сегодня названы улицы, площади и парки Душанбе и как через переименования город рассказывает новую версию собственной истории.
Парк «Рудаки» и новый парадный центр
Подойдём к памятнику поэту, а затем направимся к флагштоку Таджикистана и Парку флага. Рядом находится Национальный музей — после экскурсии его можно посетить самостоятельно. По желанию заглянем в парк Независимости и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть, как старые кварталы вписаны в современный городской пейзаж.
Платан, переживший несколько эпох
Завершим прогулку у 500-летнего свидетеля истории места, которое из небольшого поселения превратилось сначала в столицу советской республики, а затем в современный мегаполис.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто не ждёт от экскурсии лекционного формата с большим количеством дат и исторических фактов
Хочет вглядеться в живую ткань меняющегося города
Организационные детали
Маршрут круговой
Посещение Национального музея, смотровой площадки и других платных объектов — по желанию, не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходур — ваш гид в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я живу и работаю в Душанбе много лет и провожу экскурсии по городу и походы в горы. Хорошо знаю маршруты, местную культуру и историю региона.
На городских прогулках показываю Душанбе через читать дальшеуменьшить
старый и новый город: архитектуру разных эпох, знаковые улицы и места, которые помогают понять характер столицы и историю страны. Рассказываю живо и по делу — без сухих лекций.
Отдельное направление — походы в горах вокруг Душанбе. Маршрут подбираю по сезону и уровню группы, темп спокойный, безопасность — приоритет. На маршруте обычно работаем вдвоём: два гида с многолетним опытом именно в этой местности. При необходимости делаем базовую точку отдыха: часть группы продолжает путь, остальные остаются на привале.
Моя цель — чтобы путешественники почувствовали место и захотели вернуться!
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