Душанбе обновляется стремительно: привычные ориентиры исчезают, советские площади получают новые имена, а монументальную архитектуру дополняют символы современной государственности. Мы попробуем уловить этот переходный момент — рассмотрим здания и детали, которые ещё хранят память о прошлом. И разберёмся, как вместе с обликом центра меняется жизнь горожан.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От памятника Садриддину Айни — по платановой аллее

Мы встретимся у одной из главных осей советского центра. По пути рассмотрим старые административные здания, университет, Академию наук и бывшую библиотеку имени Фирдоуси. Вы узнаете, как проектировалось сердце столицы и что происходит с бывшими правительственными зданиями сейчас.

Театр оперы и балета и исчезнувшая площадь

Прогуляемся по району, где вместе с застройкой трансформируются привычные маршруты и значение общественных пространств.

От Ленина к Сомони

На площади Исмаила Сомони разберёмся, как менялись её название, символы и архитектурное окружение. Посмотрим, как советский монументализм сочетается с современной национальной архитектурой, призванной подчеркнуть историю и независимость таджикского государства.

По бывшей улице Ленина

Обсудим, в честь кого сегодня названы улицы, площади и парки Душанбе и как через переименования город рассказывает новую версию собственной истории.

Парк «Рудаки» и новый парадный центр

Подойдём к памятнику поэту, а затем направимся к флагштоку Таджикистана и Парку флага. Рядом находится Национальный музей — после экскурсии его можно посетить самостоятельно. По желанию заглянем в парк Независимости и поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть, как старые кварталы вписаны в современный городской пейзаж.

Платан, переживший несколько эпох

Завершим прогулку у 500-летнего свидетеля истории места, которое из небольшого поселения превратилось сначала в столицу советской республики, а затем в современный мегаполис.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не ждёт от экскурсии лекционного формата с большим количеством дат и исторических фактов

Хочет вглядеться в живую ткань меняющегося города

Организационные детали