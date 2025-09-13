Мои заказы

Парк «Рудаки» – экскурсии в Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Рудаки»» в Душанбе на русском языке, цены от €50, скидки до 9%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Здравствуй, Душанбе
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Душанбе: город традиций и современности
Погрузитесь в атмосферу Душанбе, где Восток встречается с современностью. Посетите музеи, мечети и базары, ощутите дух таджикской столицы
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
9%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90€99 за человека
Душанбе, в который хочется вернуться
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Душанбе, в который хочется вернуться
Уловить непередаваемый характер города и понять его душу
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€50 за всё до 10 чел.

