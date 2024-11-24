Виноградник Gran

Monte — это семейное поместье, и они приветствует всех посетителей дружелюбным и гостеприимным обслуживанием. Мы приглашаем наших посетителей присоединиться к нашему знаменитому туру по виноградникам и винодельням вместе с дегустацией вин.

Образовательный и увлекательный тур Gran

Monte по виноградникам и винодельням четыре года подряд получал награду Управления по туризму Таиланда в области агротуризма. Тур длится около 1,5 часов и включает осмотр виноградника в комфортабельном авто, где гид объяснит вам методы виноградарства, климат, почву и сорта винограда. На винодельне Asoke Valley вы увидите винодельческие операции (в зависимости от времени года), современное винодельческое оборудование, резервуары для брожения, бочку с красивыми ипередовое винодельческое оборудование, бродильные чаны, бочковая комната с красивыми и чистыми дубовыми бочками, а также разливочные машины.

За туром следует просмотр нашего видео в магазине Gran

Monte и дегустация четырех премиальных вин в сопровождении сыра и крекеров. Важная информация: До 20 лет вино не подается, пожалуйста, имейте при себе паспорт или фото паспорта. Вы можете заказать эту экскурсию как индивидуальную или поехать в группе