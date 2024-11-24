Природа Таиланда впечатляет своей красотой, и экскурсия на винодельню "Не ВИНОватая я" предлагает уникальную возможность насладиться ею.
Виноградник GranMonte, расположенный в парке Кхао Яй, известен своим гостеприимством и качественными винами.
Тур включает
Виноградник GranMonte, расположенный в парке Кхао Яй, известен своим гостеприимством и качественными винами.
Тур включает
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Виноградник Gran
Monte — это семейное поместье, и они приветствует всех посетителей дружелюбным и гостеприимным обслуживанием. Мы приглашаем наших посетителей присоединиться к нашему знаменитому туру по виноградникам и винодельням вместе с дегустацией вин.
Образовательный и увлекательный тур Gran
Monte по виноградникам и винодельням четыре года подряд получал награду Управления по туризму Таиланда в области агротуризма. Тур длится около 1,5 часов и включает осмотр виноградника в комфортабельном авто, где гид объяснит вам методы виноградарства, климат, почву и сорта винограда. На винодельне Asoke Valley вы увидите винодельческие операции (в зависимости от времени года), современное винодельческое оборудование, резервуары для брожения, бочку с красивыми ипередовое винодельческое оборудование, бродильные чаны, бочковая комната с красивыми и чистыми дубовыми бочками, а также разливочные машины.
За туром следует просмотр нашего видео в магазине Gran
Monte и дегустация четырех премиальных вин в сопровождении сыра и крекеров. Важная информация: До 20 лет вино не подается, пожалуйста, имейте при себе паспорт или фото паспорта. Вы можете заказать эту экскурсию как индивидуальную или поехать в группе
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Тур по винодельне
- Дегустация вин
- Входные билеты в парки, храмы
- Транспортные расходы
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Гостиница клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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